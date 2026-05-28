Bica de Laza, el bizcocho tradicional gallego con solo cuatro ingredientes que sorprende por su miga suave y muy esponjosa

Receta de Bica de Laza, un bizcocho casero típico de Galicia (Magnific)

Galicia cuenta con una amplísima gastronomía, rica en productos y en elaboraciones tradicionales. También en el ámbito de lo dulce. En zonas como la provincia de Ourense, es típica la elaboración de bicas y bizcochos, todo un clásico de la zona que se versiona con pequeños detalles diferentes según el toque personal de los cocineros de cada pueblo.

Hoy hablaremos de la bica de Laza, un bizcocho compacto, con una miga similar a la de un pan, típico de este pequeño concello famoso por su celebración del entroido, el carnaval gallego. La particularidad de la bica de Laza es que se elabora con pocos ingredientes, siendo las claras de huevo las grandes protagonistas de la elaboración; de ahí que se le denomine ‘bica blanca’.

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Además, esta bica se caracteriza porque no lleva levadura ni polvo de hornear. Su esponjosidad procede de una masa muy aireada a base de nata montada bien fría y de claras batidas a punto de nieve. Cuando ambas mezclas están listas, se añade la harina tamizada con movimientos suaves y envolventes para no perder el aire de la masa, clave para lograr esa textura.

Receta de bica de Laza

La bica de Laza es un bizcocho tradicional gallego, denso pero esponjoso, preparado principalmente con claras de huevo, harina, nata y abundante azúcar. Su técnica principal es el batido y el horneado, logrando una miga húmeda y una costra dorada.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 60 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 45 minutos



Ingredientes

8 claras de huevo a temperatura ambiente

350 g de harina de repostería

350 ml de nata para montar bien fría

250 g de azúcar

Azúcar extra para decorar

Cómo hacer bica de Laza, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Forra un molde rectangular o cuadrado con papel vegetal. Monta las claras de huevo a punto de nieve firme. Añade la mitad del azúcar poco a poco y sigue batiendo hasta que estén brillantes y densas. En otro bol, bate la nata para montar bien fría hasta que esté semimontada. Añade el resto del azúcar a la nata y mezcla suavemente. Incorpora la harina tamizada a la nata, mezclando con movimientos envolventes. No batas en exceso para no perder aire. Agrega las claras montadas en varias tandas, integrándolas con una espátula y movimientos suaves de abajo arriba. Vierte la masa en el molde y alisa la superficie. Espolvorea generosamente con azúcar para crear la costra característica. Hornea durante 40-45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio y la superficie esté dorada. Deja enfriar dentro del molde antes de desmoldar. No cortes la bica hasta que esté completamente fría para evitar que se desmorone.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 270 kcal

Hidratos de carbono: 38 g

Grasas: 10 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La bica de Laza se conserva perfectamente durante 3 a 4 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Si hace mucho calor, mejor en la nevera.