España

José Andrés, chef español: “Este bar de tapas tiene el mejor bikini de jamón y trufa y debería ser una de tus primeras paradas cuando vayas a Barcelona”

El cocinero asturiano se declara amante del bikini que preparan en Tapas 24, el bar de cocina de autor del chef Carles Abellán

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El bikini servido en un bar de Barcelona que es el favorito de José Andrés (Montaje Infobae)
El bikini servido en un bar de Barcelona que es el favorito de José Andrés (Montaje Infobae)

No hay mejor manera de descubrir nuevos restaurantes que escuchar recomendaciones de quien ya los ha probado. Y si son las de un chef de referencia como José Andrés, mucho mejor. El cocinero asturiano, afincado en los Estados Unidos desde hace más de dos décadas, es un gran divulgador de la tradición gastronómica española, además de un apasionado de nuestros restaurantes y chefs.

Además de regentar sus restaurantes en Norteamérica y aparecer en documentales culinarios, Andrés comparte sus recetas y recomendaciones a través de Longer Tables, una newsletter en la que podemos encontrar tanto inspiración para cocinar como nuevos destinos para comer extremadamente bien. En una de sus últimas entregas, el cocinero nos hace viajar hasta Barcelona, epicentro turístico y gastronómico lleno de estupendos bares y tabernas.

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En un restaurante de la Ciudad Condal, en pleno Eixample, se encuentra esta última recomendación, que brilla gracias a una receta concreta que fascina al chef, un particular y riquísimo bikini. “Mi versión española favorita sería el ‘bikini de jamón y trufa’ de mi amigo Carles Abellán, un bocadillo a la plancha con mucho queso y muy sabroso de su restaurante, Tapas 24″, explica José Andrés en su newsletter, desvelándonos un local que, en sus palabras, “debería ser una de tus primeras paradas cuando vayas a Barcelona”.

Quién es José Andrés, el rey de la cocina española en Estados Unidos.

Situada en el número 269 de la calle Diputació, esta taberna de cocina de autor es el proyecto del chef Carles Abellán, un auténtico homenaje a las tapas de siempre reinterpretadas con producto de calidad y un enfoque contemporáneo. El protagonista de esta recomendación es un bikini elaborado con jamón ibérico, mozzarella y trufa, una versión sofisticada del clásico sándwich que se ha convertido en uno de los grandes reclamos del establecimiento.

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El precio de este bocado ronda los 11,5 euros en Tapas24, aunque también puede degustarse en el bar Vint-i-quatre, ubicado en la Avinguda Diagonal y de los mismos dueños, donde el coste asciende a 12 euros.

Qué se come en Tapas 24

El bar Tapas24 nació en 2006 con el objetivo de hacer todo un homenaje al concepto de la tapa, una cocina de calidad guiada por el talento culinario y la personalidad de Carles Abellan. Discípulo de Ferran Adrià y miembro de elBulli durante más de quince años, este cocinero catalán decidió apostar por la alta cocina asequible a principios de los años 2000.

Fue entonces, en 2001, cuando inaugura Comerç 24, un concepto de cocina de autor asequible que le consigue una estrella Michelin en 2007. Esta propuesta cerró sus puertas en 2015, siendo Tapas24 la continuación del exitoso concepto.

Carles Abellán, el chef detrás de Tapas24 (Web del restaurante)
Carles Abellán, el chef detrás de Tapas24 (Web del restaurante)

Más allá del famoso bikini, la propuesta culinaria de Tapas 24 se articula en torno a una carta amplia y variada, que bebe tanto de la tradición catalana como de la española. Entre las tapas tradicionales destacan los calamares a la romana y la ensaladilla rusa con ventresca de bonito, premiada en varias ocasiones por su sabor y ejecución.

El restaurante también dedica una sección especial a los platos con huevo, donde figuran opciones como la tortilla de patatas con cebolla o los huevos estrellados con butifarra catalana, así como guisos caseros y producto fresco del mar. Para cerrar la experiencia, la oferta de postres incluye propuestas como pan con chocolate, aceite y sal, fresas del Maresme con nata o cheesecake.

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