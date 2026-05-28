Jonathan Andic llamó a emergencias entre sollozos: “Mi padre se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien”

Jonathan Andic llamó al 112 entre sollozos. (Montaje Infobae)

Hace más de una semana, Jonathan Andic comparecía en el juzgado de Martorell como investigado por un presunto delito de homicidio en relación con la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, fallecido tras caer por un desnivel durante una excursión en Montserrat. Este jueves, su defensa ha recurrido el auto, al que ha tenido acceso ABC, que le impone prisión eludible bajo fianza, al considerar que no existen indicios suficientes de criminalidad.

En dicho recurso señalan que no existen incoherencias relevantes en su relato y que los investigadores no han podido determinar ni las causas de la caída ni la intervención de terceras personas, e incorpora un elemento clave: la transcripción de las llamadas realizadas al 112 el día de los hechos, con el objetivo de desmontar las supuestas contradicciones apreciadas por la jueza de Martorell.

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En su auto, la instructora aprecia diferencias entre la llamada a emergencias y las posteriores declaraciones ante los Mossos d’Esquadra. En concreto, la magistrada señala que, en un primer momento, Jonathan Andic habría indicado que creía que su padre había caído por un barranco, mientras que más tarde, tras ser atendido por una enfermera del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), habría “modificado la versión” para concretar que iba por delante, que escuchó un ruido de piedras y que, al girarse, vio cómo su padre gritaba y se precipitaba.

Jonathan Andic, saliendo del juzgado tras pagar la fianza. (Reuters)

La defensa niega cambios en el relato

Frente a esa interpretación, el recurso incorpora la transcripción íntegra de la llamada al 112 para sostener que no existe tal cambio de versión. En esa primera comunicación, Jonathan explicó entre sollozos: “Mi padre se ha caído... Estamos en Collbató, se ha caído”. Cuando la operadora le pregunta si se ha caído o ha tropezado, responde: “Se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor”.

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La llamada es transferida a los Bomberos, momento en el que se le escucha llorar y repetir: “Mi padre se ha caído”. Posteriormente, ya en contacto con una enfermera del SEM, insiste: “No lo veo, no lo veo y no me responde. Se ha caído por un barranco. El problema es que no se dónde está”. Cuando la sanitaria le pregunta si iban juntos y cómo ocurrió la caída, responde: “Yo iba delante. Un poco adelantado. Y de repente he oído ruido de piedras y cuando me he girado le he visto a él gritar y caerse”.

Jonathan Andic, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El recurso también contrasta estas declaraciones con las prestadas ante los Mossos d’Esquadra. El mismo 14 de diciembre, Jonathan explicó: “Que mientras estaba andando por delante de mi padre, he escuchado ruido de piedras cayéndose, me he girado y he visto un cuerpo rodando entre los matorrales. [...] que en pocos segundos he escuchado un fuerte golpe y un gemido de dolor por parte de mi padre”.

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Mientras que en su declaración posterior, el 31 de enero, reiteró que “caminaban uno delante del otro”. A lo que el escrito de la defensa recoge que “el señor Jonathan caminaba delante y su padre lo seguía [...] que no habían caminado mucho por la senda cuando el señor Jonathan escuchó como un ruido de piedras, se pudo girar y fugazmente vio un bulto, escuchó un impacto y un gemido, se giró más hacia el camino, mirando para ver a su padre y vio que no estaba”.