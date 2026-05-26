Un hombre pasa ocho horas metiendo botellas en una máquina de reciclaje y gana casi 1.000 euros

Un hombre deposita unas cuantas botellas de plástico en el contenedor (Pexels)

Un hombre de la localidad polaca Kołbiel, situada en la región de Mazovia, ha sorprendido a todos sus vecinos al batir un récord en el sistema de reciclaje que le ha hecho ganar 3.925,50 PLN (unos 920 euros) en ocho horas. Al parecer, Wiesław Galwas estuvo lo que se traduce en una jornada laboral recogiendo 7.851 botellas y latas de la calle que más tarde depositaría en una máquina de reciclaje que da 0,50 PLN (0,12 euros) por recipientes plásticos y 1 PLN (0,24 euros) si son de vidrio.

Antes de Galwas, el récord se ha ido superando varias veces en los últimos meses. Wiktor, un joven de 15 años, obtuvo 558 PLN (131,69 euros) por dejar 1116 botellas y latas de plástico en una máquina Auchan el 6 de marzo, como ha informado Fakt. Pero unas semanas más tarde, el 5 de mayo, un habitante de Cracovia lo superó al introducir 4.683 recipientes de plástico, obteniendo 2341,50 PLN (552,59 euros).

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No obstante, este último no ha podido disfrutar mucho tiempo de su récord, ya que Galwas casi duplicó el número de recipientes en menos de un mes en una máquina de Action SA de una tienda Kulfon. Al parecer, el hombre de Kołbiel es trabajador de la empresa que tiene repartidas cientos de máquinas por el país y pasó bastantes horas recolectando y transportando todos estos materiales por una iniciativa de la compañía.

Varias botellas de plástico acumuladas (Pexels)

Un mes y medio para cumplir su objetivo

Wiesław Galwas y otros trabajadores de Action SA se han dedicado un mes y medio a recoger la mayor cantidad posible de botellas y latas con el objetivo de sobrepasar el récord. “Estoy muy satisfecho con este logro, y especialmente con el hecho de que hemos demostrado que las marcas polacas como EcoAction pueden competir con confianza con otras disponibles en nuestro mercado. Nuestro historial es la mejor prueba de ello”, ha declarado el hombre para la Gazeta Wyborcza.

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Aun así, hay que valorar la operación que llevó a Galwas a superar estos registros, pues requirió un esfuerzo logístico considerable. Toda la jornada —incluida la preparación del espacio, el traslado de los envases desde camiones y su organización en carros— se extendió durante varias horas.

Un hombre y una mujer recogen botellas de plástico tiradas en el campo (Pexels)

¿Cómo pudo transportar tantas botellas?

Una de las claves del éxito fue la tecnología de la máquina utilizada. Galwas destacó dos funciones esenciales: su capacidad para procesar entre 8.000 y 10.000 envases en una sola operación y el sistema de “inflado” que utiliza aire para enderezar botellas aplastadas, requisito indispensable para que la máquina pueda leer los códigos de barras y validar cada depósito. Este desarrollo técnico permite optimizar el proceso en comparación con los modelos convencionales.

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Aunque esta iniciativa haya nacido en la compañía, el destinatario del dinero no es Wiesław Galwas, sino que tiene una meta social. Action SA ha anunciado que los fondos obtenidos por Galwas se usarán en talleres de innovación para una escuela primaria de Kołbiel. Además se hará de manera anónima porque las tiendas no tienen datos totales sobre las ganancias acumuladas por los poseedores de récords anteriores.

Esto se debe a que los cupones generados por las máquinas no son personales. Por eso, la empresa cree que uno de los próximos avances del sistema de depósito será la incorporación de lectores de tarjetas de pago en las máquinas expendedoras. Con esta función se podrían hacer transferencias directas a cuentas bancarias y se reduciría el riesgo de caducidad de los vales, lo que fortalecería la usabilidad y transparencia del sistema nacional de reciclaje.

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