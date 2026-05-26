Noches tropicales y días de verano en pleno mayo: la Aemet prevé que los termómetros alcancen los 40ºC en estas ciudades

Bañistas disfrutan de la playa de la Zurriola de San Sebastián, a 25 de mayo de 2026. (EFE/Juan Herrero)

La fotografía que acompaña este artículo podría haber sido tomada ayer en casi cualquier playa de España, pero fue en la de Zurriola de San Sebastián. Los 36,4 grados de máxima que se registraron no dejaron otra opción a vecinos y turistas que lanzarse al agua del Cantábrico en pleno mayo. No es una imagen muy usual, pero las temperaturas tampoco lo son. Donostia no se quedó lejos de la máxima del país, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa en Montoro (Córdoba) y Mérida, ambas por 37,1 grados. Las temperaturas son propias de julio y agosto y, por ahora, no parece que vayan a remitir.

Este martes, la Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) por temperaturas elevadas en Cantabria y País Vasco, donde esperan que el mercurio alcance los 34 grados; y en Extremadura, donde llegará o sobrepasará los 38 grados. Los termómetros seguirán por encima de los 35 grados en la mayor parte de España. El portavoz de la agencia, Rubén del Campo, apunta en un comunicado que se trata de “valores muy altos para la época, entre cinco y diez grados superiores a los normales e incluso más de diez grados por encima de lo normal en zonas del tercio norte”.

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Durante esta jornada, el tiempo será apacible en comparación con los días previos en el noroeste peninsular. En casi todo el país predominará un ambiente “estable, seco y con cielos despejados, aunque hay probabilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo”, conforme detalla el meteorólogo.

Un nuevo ascenso térmico

La Aemet ya avisa de que el miércoles se producirá un repunte de las temperaturas en la mayor parte de la península. Del Campo adelanta que “amaneceremos con noches tropicales" -aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 grados- en el área mediterránea, Andalucía y Extremadura. Pero serán peores las horas diurnas. Por el día se superarán los 34 grados en el interior de las comunidades cantábricas, en el nordeste, en la zona centro y en la mitad sur. De hecho, no descartan que Bilbao o Zaragoza superen los 36 grados, que Sevilla y Córdoba alcancen los 37 grados, incluso que Badajoz roce los 40 grados.

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En cuanto a los cielos, será una jornada sin precipitaciones, aunque por la tarde puede haber algún chubasco con tormenta en zonas de montaña de la mitad norte.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Extremadura podría registrar más de 40 grados

El jueves el las temperaturas seguirán al alza. Del Campo prevé “una jornada excepcionalmente cálida para el mes de mayo” con valores “propios de pleno verano”. Detalla que Madrid capital amanecerá con más de 20 grados y alcanzará unos 35, la misma cifra que probablemente alcancen Palencia, Zamora o Bilbao. Sevilla rondará los 39 o 40 grados y es probable que Badajoz llegue incluso a superar esa cifra.

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En el litoral mediterráneo las temperaturas no van a ser tan elevadas, pero estarán combinadas con humedad. Málaga y Almería rondarán los 30 grados y Barcelona y Castellón los 32 grados.

El calor se mantendrá el viernes y el fin de semana aunque algunos escenarios, apunta Del Campo, se decantan por un descenso térmico en el tercio norte del país. En cuanto a las precipitaciones, es probable que se formen tormentas en zonas del norte y del este de la península, sobre todo en áreas de montaña.

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