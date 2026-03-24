Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si alguien intenta meterte en un drama que no es tuyo, hazte el tonto”

Montaje de Infobae en el que aparece Marta Jiménez.

En una sociedad en la que cada vez cargamos con más responsabilidades y recibimos estímulos constantes, es importante encontrar ciertos momentos de calma y saber poner límites. En este contexto, la gestión de las relaciones sociales juega un papel clave en nuestro bienestar emocional.

Aunque muchas veces te puedas llegar a sentir mala persona si no ayudas a un amigo o a una persona, hay ocasiones en las que debemos priorizar nuestra salud mental. Para ello, puede ser esencial el truco que explica la neuropsicóloga Marta Jiménez en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@martajimenezpsicologia).

“Te voy a revelar mi estrategia favorita de supervivencia social: fingir demencia”, afirma la experta. Lejos de su sentido literal, la expresión se refiere a adoptar una actitud pasiva y poco participativa ante conversaciones tóxicas, especialmente aquellas centradas en cotilleos o conflictos ajenos.

Cómo interpretar este truco

“Cuando alguien venga a contarte un cotilleo tóxico o a intentar meterte en un drama que no es tuyo, hazte el tonto”, continúa explicando. La propuesta es clara: no alimentar el problema. Responder con monosílabos o mostrar desinterés puede ser positivo en algunos casos.

Este tipo de estrategia no surge de la nada. Según la psicología, muchas interacciones sociales generan una carga emocional innecesaria, especialmente cuando implican críticas, rumores o conflictos que no nos pertenecen.

En este sentido, evitar entrar en dinámicas en las que predomina el dramatismo no es una forma de evadir una responsabilidad, sino una forma de proteger tu energía social. También es importante saber que no todos los conflictos tienen solución, por lo que tampoco debemos hacernos cargo de dar respuesta a todos los problemas.

Además, este enfoque tiene una base psicológica clara. Muchas conversaciones basadas en el cotilleo o el conflicto aumentan cuando se retroalimentan con más interés. Sin ese combustible, la interacción pierde fuerza y, en algunos casos, no se vuelve a mencionar el problema.

Además, esta estrategia permite establecer límites sin necesidad de enfrentamientos directos, algo especialmente útil en entornos donde no siempre es fácil expresar un rechazo explícito, como el trabajo o ciertos círculos sociales.

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Un recurso puntual

Aunque puede resultar una estrategia útil en determinados contextos, es importante que no se convierta en algo habitual. Se trata de un recurso puntual, pensado para situaciones concretas en las que el diálogo no aporta nada constructivo.

Usarlo de manera habitual puede generar conflictos con tu entorno más cercano. Cuando una persona recibe respuestas vagas, falta de implicación o desinterés de forma continua, lo más probable es que la confianza y la calidad del vínculo se pierdan. La ausencia de respuesta no siempre se interpreta como una forma de poner límites, sino como frialdad o rechazo. Esto puede dar lugar a malentendidos, reproches o incluso al distanciamiento progresivo.

A largo plazo, recurrir de forma sistemática a este tipo de estrategias también puede lastrar el desarrollo de habilidades sociales fundamentales, como la comunicación asertiva o la gestión de los conflictos. Afrontar determinadas conversaciones incómodas, aunque requiera un mayor esfuerzo, permite construir relaciones más sólidas y transparentes.