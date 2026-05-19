Receta de palmeras de chocolate al estilo de Morata de Tajuña: un hojaldre jugoso y blandito y una riquísima cobertura

Receta de palmeritas de chocolate al estilo Morata de Tajuña (Flickr)

El pueblo de Morata de Tajuña apenas alcanza los 7.500 habitantes. Sin embargo, ha conseguido situarse como destino gastronómico imprescindible de la Comunidad de Madrid. Hasta allí peregrinan cada fin de semana cientos de madrileños, buscando salir del ruido de la gran urbe, pero también encontrar las que son las palmeras más famosas de toda España.

Las minipalmeras de chocolate de Morata de Tajuña son toda una institución. Los seis obradores artesanales de este pequeño pueblo funcionan todo el año a pleno rendimiento para que ninguno de sus miles de visitantes se quede sin este dulce bocado, que cuenta con una larga lista de adeptos. Esta palmera se diferencia de otras recetas por varios factores, entre ellos su tamaño y la textura de su hojaldre, jugoso y blandito.

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Dicen que el truco que esconden estas palmeras viene dado por su masa, pues, una vez horneada, se baña en almíbar para hacerla más tierna y sabrosa. Este hojaldre en forma de pequeño corazón se baña en una capa generosa de chocolate negro fondant, una capa final que le da un toque intenso riquísimo. Conociendo estos básicos, todos podemos preparar en casa nuestra particular versión de las mini palmeras de Morata, una receta muy sencilla que nos permite disfrutar de ellas sin necesidad siquiera de salir de casa.

Receta de palmeras de chocolate al estilo Morata de Tajuña

Las palmeras de Morata se caracterizan por un hojaldre muy laminado y un riquísimo baño en almíbar, que después se completa con una cobertura de chocolate negro. La técnica clave es un buen enrollado del hojaldre y el doble baño: primero el glaseado y después el chocolate.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 20 minutos Horneado: 15 minutos Baño y enfriado: 10 minutos



Ingredientes

2 láminas de hojaldre refrigerado

200 g de azúcar

100 g de mantequilla a temperatura ambiente

250 g de chocolate negro para postres (fondant o gotas)

50 g de mantequilla (para el chocolate)

50 ml de leche entera

200 ml de agua

50 ml de miel

Cómo hacer palmeras de chocolate al estilo Morata de Tajuña, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC (180 ºC con aire). Extiende las láminas de hojaldre sobre papel vegetal y, si son redondas, alísalas dándoles forma rectangular. Pinta el hojaldre con la mantequilla ablandada y espolvorea azúcar por toda la superficie. Coloca las dos láminas una encima de otra; repite el paso anterior. Enrolla ambos lados largos hacia el centro, hasta que se junten, formando un “rulo doble”. Corta el rulo en porciones de 2,5 cm de grosor y colócalas tumbadas en la bandeja de horno. Aplasta levemente cada palmera con el dorso de una cuchara para darles forma de corazón. Hornea durante 15 minutos hasta que estén doradas (vigila que no se tuesten en exceso). Mientras, prepara el almíbar: pon el agua, la miel y el azúcar en un cazo, lleva a ebullición y deja reducir unos 10 minutos. Deja templar. Saca las palmeras y deja enfriar sobre una rejilla. Baña cada una en el almíbar y escurre el exceso. Derrite el chocolate con la mantequilla y la leche al baño maría o en microondas a baja potencia, removiendo hasta obtener una crema lisa. Cubre las palmeras, ya frías y glaseadas, con el chocolate. Usa una cuchara para repartirlo bien por la superficie. Deja enfriar hasta que el chocolate solidifique por completo. Si tienes prisa, mételo en la nevera unos minutos. Disfruta el crujido y el brillo característico de las palmeras de Morata.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 12-15 palmeras grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 230 kcal

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 26 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 3 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. En verano, mejor en la nevera para evitar que el chocolate se derrita.