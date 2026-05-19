España

Receta de palmeras de chocolate al estilo de Morata de Tajuña: un hojaldre jugoso y blandito y una riquísima cobertura

Las palmeras de Morata se caracterizan por un hojaldre muy laminado y un riquísimo baño en almíbar, que después se completa con una cobertura de chocolate negro

Guardar
Google icon
Receta de palmeritas de chocolate al estilo Morata de Tajuña (Flickr)
Receta de palmeritas de chocolate al estilo Morata de Tajuña (Flickr)

El pueblo de Morata de Tajuña apenas alcanza los 7.500 habitantes. Sin embargo, ha conseguido situarse como destino gastronómico imprescindible de la Comunidad de Madrid. Hasta allí peregrinan cada fin de semana cientos de madrileños, buscando salir del ruido de la gran urbe, pero también encontrar las que son las palmeras más famosas de toda España.

Las minipalmeras de chocolate de Morata de Tajuña son toda una institución. Los seis obradores artesanales de este pequeño pueblo funcionan todo el año a pleno rendimiento para que ninguno de sus miles de visitantes se quede sin este dulce bocado, que cuenta con una larga lista de adeptos. Esta palmera se diferencia de otras recetas por varios factores, entre ellos su tamaño y la textura de su hojaldre, jugoso y blandito.

PUBLICIDAD

Dicen que el truco que esconden estas palmeras viene dado por su masa, pues, una vez horneada, se baña en almíbar para hacerla más tierna y sabrosa. Este hojaldre en forma de pequeño corazón se baña en una capa generosa de chocolate negro fondant, una capa final que le da un toque intenso riquísimo. Conociendo estos básicos, todos podemos preparar en casa nuestra particular versión de las mini palmeras de Morata, una receta muy sencilla que nos permite disfrutar de ellas sin necesidad siquiera de salir de casa.

Receta de palmeras de chocolate al estilo Morata de Tajuña

Las palmeras de Morata se caracterizan por un hojaldre muy laminado y un riquísimo baño en almíbar, que después se completa con una cobertura de chocolate negro. La técnica clave es un buen enrollado del hojaldre y el doble baño: primero el glaseado y después el chocolate.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Horneado: 15 minutos
    • Baño y enfriado: 10 minutos

Ingredientes

  • 2 láminas de hojaldre refrigerado
  • 200 g de azúcar
  • 100 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 250 g de chocolate negro para postres (fondant o gotas)
  • 50 g de mantequilla (para el chocolate)
  • 50 ml de leche entera
  • 200 ml de agua
  • 50 ml de miel

Cómo hacer palmeras de chocolate al estilo Morata de Tajuña, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC (180 ºC con aire).
  2. Extiende las láminas de hojaldre sobre papel vegetal y, si son redondas, alísalas dándoles forma rectangular.
  3. Pinta el hojaldre con la mantequilla ablandada y espolvorea azúcar por toda la superficie.
  4. Coloca las dos láminas una encima de otra; repite el paso anterior.
  5. Enrolla ambos lados largos hacia el centro, hasta que se junten, formando un “rulo doble”.
  6. Corta el rulo en porciones de 2,5 cm de grosor y colócalas tumbadas en la bandeja de horno.
  7. Aplasta levemente cada palmera con el dorso de una cuchara para darles forma de corazón.
  8. Hornea durante 15 minutos hasta que estén doradas (vigila que no se tuesten en exceso).
  9. Mientras, prepara el almíbar: pon el agua, la miel y el azúcar en un cazo, lleva a ebullición y deja reducir unos 10 minutos. Deja templar.
  10. Saca las palmeras y deja enfriar sobre una rejilla. Baña cada una en el almíbar y escurre el exceso.
  11. Derrite el chocolate con la mantequilla y la leche al baño maría o en microondas a baja potencia, removiendo hasta obtener una crema lisa.
  12. Cubre las palmeras, ya frías y glaseadas, con el chocolate. Usa una cuchara para repartirlo bien por la superficie.
  13. Deja enfriar hasta que el chocolate solidifique por completo. Si tienes prisa, mételo en la nevera unos minutos.
  14. Disfruta el crujido y el brillo característico de las palmeras de Morata.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 12-15 palmeras grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 26 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 3 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. En verano, mejor en la nevera para evitar que el chocolate se derrita.

Temas Relacionados

PostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

El auto de la UDEF al que ha tenido acceso ‘Infobae’ le sitúa en el “vértice” de una trama internacional de influencias para comerciar con petróleo, acciones y oro

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

Reestablecida la circulación en la línea 2 y 5 del Metro de Madrid y el tráfico en la calle Alcalá por el escape de gas en las obras de remodelación de la estación de Ventas

La línea 6 también ha estado afectada por el incidente, pero ya ha restablecido su servicio al completo

Reestablecida la circulación en la línea 2 y 5 del Metro de Madrid y el tráfico en la calle Alcalá por el escape de gas en las obras de remodelación de la estación de Ventas

“Si, ‘bro’. Nuestro pana Zapatero detrás”: los mensajes de la trama que revelan cómo se forjó el rescate a la aerolínea Plus Ultra

La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente

“Si, ‘bro’. Nuestro pana Zapatero detrás”: los mensajes de la trama que revelan cómo se forjó el rescate a la aerolínea Plus Ultra

Todo sobre el caso de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango: de una caída accidental en un sendero a una fianza millonaria de su hijo para eludir la prisión provisional

La investigación se reabrió meses más tarde ante las incoherencias detectadas en el relato de Jonathan Andic, el único testigo

Todo sobre el caso de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango: de una caída accidental en un sendero a una fianza millonaria de su hijo para eludir la prisión provisional

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

En un contexto marcado por la transición energética, la compañía sostiene que el sistema necesita nuevas herramientas y normas para adaptarse a esta transformación

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

“Si, ‘bro’. Nuestro pana Zapatero detrás”: los mensajes de la trama que revelan cómo se forjó el rescate a la aerolínea Plus Ultra

El teléfono de Isak Andic, fundador de Mango, muestra tensiones entre padre e hijo antes de su muerte: Jonathan hizo la ruta de Collbató varias veces días antes de la tragedia

El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo

Así se defendió Zapatero en el Senado de las acusaciones del ‘caso Plus Ultra’: “Soy el único presidente que en su etapa no tuvo un solo escándalo”

ECONOMÍA

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

Los jubilados contarán con 137 millones de euros para irse de viaje y de balnearios

El campo europeo se manifiesta contra la subida de los fertilizantes y la “falta de ambición” en las promesas de ayuda de Bruselas

Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un inglés con un plan de pensiones de empleo

DEPORTES

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: de su hermano y directivos de ACS a solo una mujer en la junta directiva

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: de su hermano y directivos de ACS a solo una mujer en la junta directiva

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”

Los motivos detrás de la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid son los mismos que le llevaron por primera vez al club blanco: romper la hegemonía del FC Barcelona

Amor y “guerra” en la final de la Champions: Mapi León e Ingrid Syrstad Engen, pareja y “enemigas” en Oslo