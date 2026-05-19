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El apoyo fundamental de Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosa: una primera dama de lo más discreta que trabajó como soprano en el coro de RTVE

Ambos se conocieron en 1981 cuando estudiaban Derecho en León y ya llevan 34 años casados

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Zapatero junto a su mujer Sonsoles Espinosa (Europa Press)
Zapatero junto a su mujer Sonsoles Espinosa (Europa Press)

El reciente interés mediático generado por la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso ‘Plus Ultra’ ha puesto el foco nuevamente en su entorno personal, destacando el papel constante de Sonsoles Espinosa como su principal apoyo durante más de cuatro décadas. Mientras el expresidente afronta un nuevo episodio de exposición pública, la soprano, docente y compañera vital de Zapatero ha revalidado su posición como figura reservada, ajena a todo protagonismo.

Sonsoles Espinosa, nacida en 1959 y casada con Zapatero desde hace 34 años, se ha caracterizado por proteger celosamente su intimidad. Durante los siete años que residió en el Palacio de la Moncloa tras la victoria electoral de su marido en 2004, mantuvo una actitud distante ante la vida oficial y social de la presidencia, y evitó de forma deliberada asumir un perfil institucional público. Quienes la conocen señalan que la notoriedad no fue una circunstancia deseada y que su voluntad de permanecer en un discreto segundo plano se ha acentuado con el paso del tiempo.

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Formada como soprano y dedicada también a la docencia en música, Sonsoles Espinosa ha forjado una trayectoria que se ha desarrollado en buena parte al margen de los focos políticos. Originaria de Ávila, se casó con Zapatero en 1990 tras haberse conocido ambos, en 1981, durante sus estudios de Derecho en la Universidad de León.

Zapatero junto a su mujer Sonsoles Espinosa (Europa Press)
Zapatero junto a su mujer Sonsoles Espinosa (Europa Press)

La mujer de Zapatero

Espinosa optó por centrar su vida profesional y familiar en la música, incluso cuando su marido alcanzó la presidencia, evitando asumir el papel de primera dama habitual en otros modelos políticos. Ejerció como profesora en León y participó en coros de renombre como los del Teatro Real y RTVE, llegando a actuar en escenarios internacionales como el Théâtre du Châtelet de París en la ópera Carmen.

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Su aparición en publicaciones o eventos mediáticos ha sido muy limitada, reservándose para ocasiones como la presentación del libro La solución pacífica de Zapatero en Madrid en abril de 2025, acto al que acudió en apoyo de su marido y en el que el expresidente declaró públicamente: “Estoy tan enamorado de Sonsoles como el primer día que la vi en la facultad con un chubasquero amarillo”.

Las famosas hijas de Zapatero

La notoriedad de la familia Zapatero se vio acrecentada en una ocasión concreta: la conocida fotografía junto a los Obama, en la que las hijas del matrimonio captaron la atención de la prensa por su indumentaria “gótica”. Este episodio fue para la pareja motivo de desaprobación, lo que reforzó su voluntad de mantener a sus hijas, Laura y Alba, al margen de la exposición mediática.

Montaje hijas de Zapatero
La vida actual de las hijas de Zapatero. (Montaje Infobae/Europa Press)

Ambas, nacidas a comienzos de la década de 1990 y hoy adultas, han emprendido sus carreras profesionales en el ámbito de la comunicación audiovisual, igualmente sin buscar protagonismo público. Aunque su empresa de marketing digital también se ha sacado a la palestra por el caso de su padre.

Sonsoles Espinosa como primera dama

La conducta de Espinosa dista del modelo de esposas conocidas por su actividad social o representación institucional, como Ana Botella o las primeras damas de otros países. Desde el inicio de su vida junto a Zapatero, y posteriormente durante la estancia de la familia en Moncloa, renunció a protagonismo y agenda paralela.

Es más, favoreció el cuidado del entorno familiar y la protección de sus hijas por encima de cualquier visibilidad social. Las excepciones a este perfil reservado han sido puntuales. Una de ellas se dio en la mencionada presentación pública del libro de Zapatero, evento al que Sonsoles Espinosa asistió a pesar de la previsibilidad de la atención que generaría.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes de "escándalo internacional" la investigación del expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra' y ha criticado que el Gobierno de la nación "cuestione" la labor de la Justicia. (Fuente: Comunidad de Madrid)

Gestos como este, unido a alguna ocasión anterior en la que sus actuaciones profesionales salieron en los medios solo por su condición de esposa de un presidente, han sido recibidos como excepcionales dentro de una estrategia de anonimato voluntario que ella misma ha impuesto en su trayectoria. Eso sí, en ocasiones de máxima exposición mediática, incluso su nombre ocupa titulares.

La vida privada de Sonsoles Espinosa

Sonsoles Espinosa vivió con incomodidad la exposición pública en Moncloa, donde sentía que su privacidad estaba constantemente amenazada. Según testimonios recogidos en un reportaje de Vanity Fair en 2010, Espinosa prefería la tranquilidad de la vida en provincias y recurría a León, como refugio para reencontrarse con amigos y familiares. Personas cercanas describieron que evitaba el protagonismo político, no se identifica con el papel de primera dama y buscaba mantener una vida doméstica y reservada.

Quienes la conocen, como la diseñadora Elena Benarroch y amigos de León, coinciden en que Sonsoles solo se mostraba relajada durante los viajes, disfrutando especialmente del anonimato que le brindaba cantar en un coro. Espinosa experimenta mayor libertad fuera de la capital, llegando a sentirse más cómoda en ciudades como Barcelona o París. Su entorno destaca que intentó mantenerse fuera del foco mediático y que le incomodaba ser reconocida en la calle.

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