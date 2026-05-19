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Todo sobre el caso de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango: de una caída accidental en un sendero a una fianza millonaria de su hijo para eludir la prisión provisional

La investigación se reabrió meses más tarde ante las incoherencias detectadas en el relato de Jonathan Andic, el único testigo

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Jonathan Andic ha abonado una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional por la muerte de su padre. (Reuters)
Jonathan Andic ha abonado una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional por la muerte de su padre. (Reuters)

El empresario y fundador de Mango, Isak Andic, falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un desnivel en una zona de senderismo en Montserrat, mientras realizaba una excursión junto a su hijo, Jonathan Andic. A partir de ese momento se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. En un principio, todo apuntaba a un incidente, pero, después, las pesquisas evidenciaron que la muerte no fue accidental, y se señaló a su hijo como principal sospechoso. Ahora, Jonathan ha esquivado entrar en prisión por un delito de homicidio tras abonar una fianza de un millón de euros.

De acuerdo con la investigación, ambos se encontraban recorriendo un sendero cuando el empresario, de 71 años, habría resbalado en un tramo del camino y caído por una pendiente de más de 100 metros. En ese momento, Jonathan Andic declaró que caminaba unos metros por delante de su padre cuando escuchó un desprendimiento de piedras y, al girarse, lo vio precipitarse sin poder hacer nada para evitarlo, tras lo cual avisó de inmediato al 112 para alertar de lo ocurrido.

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Los Mossos d’Esquadra acudieron al lugar de los hechos y, tras la inspección del terreno, la autopsia preliminar y la declaración de Jonathan Andic, concluyeron que los indicios eran compatibles con un accidente. Ante la ausencia de signos evidentes de criminalidad, el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell archivó la causa de forma provisional en enero de 2025.

Sin embargo, menos de tres meses después, el mismo juzgado reabrió la investigación. Durante ese periodo, los investigadores mantuvieron abiertas diversas líneas de trabajo al considerar que existían elementos que requerían una revisión más detallada, como la baja dificultad del sendero y la ausencia de testigos, lo que impedía descartar otras hipótesis.

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha sido detenido como presunto autor del homicidio de su padre, Isak Andic. Lo que inicialmente se consideró una muerte accidental durante una excursión en Montserrat ha dado un giro completo tras la reapertura del caso y la aparición de nuevas pruebas.

De testigo a investigado

A mediados de octubre de 2025 se conoció que la situación judicial de Jonathan Andic había cambiado: en septiembre pasó de testigo a investigado por un presunto delito de homicidio. Este giro permitió acceder a su teléfono móvil y analizar su contenido.

Según fuentes citadas por El País, la decisión se habría adoptado tras detectarse ciertas incoherencias en las declaraciones prestadas. Los Mossos d’Esquadra habrían recogido dos versiones de los hechos: una primera, condicionada por la conmoción del momento y de carácter impreciso, y una segunda declaración posterior, realizada a finales de enero.

Las sospechas se habrían centrado en supuestas inconsistencias dentro del relato de Jonathan Andic, especialmente en aspectos como el lugar exacto en el que se encontraba durante la caída, el punto donde habría estacionado el vehículo o si tomó fotografías durante la excursión, además de la propia dificultad que, según los investigadores, presenta el sendero.

A ello se suma el testimonio de la golfista profesional y expareja del empresario, Estefanía Knuth, quien apuntó a la existencia de tensiones recientes entre padre e hijo. Asimismo, familiares y allegados habrían aportado información sobre episodios conflictivos en el entorno familiar.

En noviembre, los Mossos tomaron declaración a las hermanas de Jonathan Andic y a un tío del investigado, hermano del fallecido, con el objetivo de reconstruir la relación familiar y el vínculo entre padre e hijo. En ese momento, no se descartaba todavía la hipótesis de un accidente.

Tras un año del fallecimiento del empresario, los tres hijos de Isak Andic, Jonathan, Judith y Sarah, realizaron un acto de homenaje en su memoria. Cabe señalar que, en julio, los tres hermanos asumieron el legado empresarial familiar.

Jonathan Andic llegando a los juzgados de Martorell para declarar, tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra. (Europa Press)
Jonathan Andic llegando a los juzgados de Martorell para declarar, tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra. (Europa Press)

Jonathan paga un millón de euros y evita la prisión provisional

Este martes, en torno a las 12:30 horas, Jonathan Andic se encontraba en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) para prestar declaración, tras haber sido detenido por los Mossos d’Esquadra en su domicilio como investigado por el homicidio de su padre.

Durante su comparecencia, el investigado únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros. Tras su declaración, ha sido conducido a los calabozos de los juzgados mientras la jueza deliberaba.

Minutos después, la magistrada ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza, además de tres medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

La defensa ha gestionado el pago de la fianza con la intención de evitar su ingreso en prisión, y aproximadamente media hora más tarde Jonathan Andic ha abonado el millón de euros, quedando en libertad con las medidas impuestas.

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