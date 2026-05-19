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Salsa de soja: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Es un producto indispensable en la gastronomía oriental y en la cocina de muchas personas

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Es alta en sal pero tiene ciertos beneficios
Salsa de soja. (Freepik)

La salsa de soja es uno de los emblemas de la cocina asiática. Su sabor intenso y ligeramente salado la ha convertido en un condimento muy utilizado. De hecho, su fama ha sido tan grande que ha empezado a formar parte de cocinas de todo el mundo.

Hoy en día es habitual encontrarla no solo en platos orientales, sino también en preparaciones occidentales, donde se utiliza para aportar profundidad de sabor, equilibrar ingredientes o dar un toque más umami a salsas y marinados.

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Pero su versatilidad no se queda ahí. También es un ingrediente que se ha ido incorporando poco a poco a la cocina diaria de muchos hogares, ya que permite dar un toque de especial a platos sencillos con muy poca cantidad.

Propiedades y valor nutricional

La salsa de soja se obtiene a partir de la fermentación de la soja junto con agua y sal, un proceso que puede durar varios meses y que es clave para desarrollar su sabor característico. Durante esta fermentación se generan compuestos que explican su perfil tan particular.

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Aporta alrededor de 50 a 60 kcal por cada 100 mililitros, por lo que su valor energético es muy bajo, especialmente teniendo en cuenta que se consume en pequeñas cantidades. También contiene aproximadamente 6 gramos de proteínas por 100 mililitros, aunque su aporte real en la dieta es limitado debido a las dosis reducidas en las que se utiliza.

Granos de soja. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Granos de soja. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Su característica más destacada es su alto contenido en sal, que puede alcanzar unos 14 gramos por 100 mililitros, lo que explica su sabor intenso y la necesidad de consumirla con moderación. Cabe destacar que apenas contiene grasas, situándose en valores prácticamente nulos.

Beneficios para la salud

La salsa de soja, consumida con moderación, puede aportar ciertos compuestos interesantes derivados de la fermentación, como aminoácidos y antioxidantes naturales. Estos elementos se generan durante su elaboración tradicional y contribuyen a su perfil nutricional.

Además, su capacidad para potenciar el sabor permite reducir la necesidad de añadir otras salsas o condimentos más calóricos en las recetas, lo que la convierte en una opción útil dentro de una alimentación equilibrada.

Por otra parte, ayuda a mejorar la digestión en el caso de los fermentos artesanales, ya que durante el proceso de fermentación se descomponen parcialmente algunas proteínas y carbohidratos, lo que facilita su asimilación por el organismo.

Una mujer de pie, vista del torso hacia abajo, viste jeans y camiseta blanca, con las manos sobre el abdomen bajo en un baño luminoso con inodoro desenfocado.
Mujer con dolor abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contraindicaciones

A pesar de su uso extendido en la cocina, la salsa de soja no es adecuada para todos los perfiles de consumo. Su principal inconveniente es su elevado contenido en sal, lo que puede resultar poco recomendable en dietas en las que se deba controlar este componente, como en casos de hipertensión o problemas cardiovasculares.

Además, algunas versiones comerciales pueden contener trigo en su elaboración, por lo que no son aptas para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, a menos que se trate de variantes específicamente etiquetadas como sin gluten. En el caso de tener dudas sobre si consumir o no, es recomendable preguntar a un nutricionista o un médico.

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