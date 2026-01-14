España

Palmera de chocolate saludable: la receta que te hará disfrutar con solo tres ingredientes

El creador de contenido Alberto Ugarte propone a través de su canal de TikTok unos sencillos pasos que transformarán cualquier merienda en algo sublime

Guardar
La sencilla receta de palmeras
La sencilla receta de palmeras de chocolate casa a la perfección con ricas meriendas o desayunos. / Freepick

¿Quién puede resistirse a una palmera de chocolate casera, fácil y saludable? Con solo tres ingredientes principales y unos pocos pasos, podrás disfrutar de un clásico de la repostería en versión ligera. Preparar una palmera de chocolate saludable en casa es una solución perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a sabores tradicionales.

Inspirada en la propuesta de Alberto Ugarte en su canal de TikTok, esta receta prescinde de azúcares refinados y harinas ultraprocesadas, apostando por la almendra molida, el yogur griego y el chocolate negro. La técnica es sencilla, no requiere experiencia previa y el resultado es ideal para acompañar un café, un desayuno especial o una merienda nutritiva. Además, para entrar más en el papel de pastelero, se puede moldear la masa en forma de corazón o dar la clásica forma de palmera. El maridaje con un café solo, un té verde o incluso una leche vegetal resulta sublime.

Receta de palmera de chocolate saludable de Alberto Ugarte

La receta se centra en una masa de almendra y yogur, horneada y cubierta con chocolate negro. El resultado es una palmera crujiente por fuera, tierna por dentro y con una capa brillante de chocolate, mucho más saludable que las versiones industriales.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 5 minutos
  • Moldeado: 5 minutos
  • Horneado o freidora de aire: 15 minutos
  • Baño de chocolate y enfriado: 10 minutos
  • Tiempo total estimado: 35 minutos

Ingredientes

  • 125 gramos de almendra molida
  • 3 cucharadas de yogur griego natural sin azúcar
  • 60 gramos de chocolate negro (mínimo 70% cacao)
  • Opcional: una pizca de sal o unas gotas de esencia de vainilla

Cómo hacer palmera de chocolate saludable, paso a paso

  1. Mezcla la almendra molida y el yogur griego en un bol hasta obtener una masa homogénea. Si deseas mejorar el aroma, añade unas gotas de esencia de vainilla.
  2. Da forma a la masa. Puedes usar un molde de corazón o modelar con las manos para lograr la silueta de una palmera tradicional o un corazón.
  3. Coloca la masa sobre papel vegetal en una bandeja de horno o en la bandeja de la freidora de aire.
  4. Hornea a 180 ℃ durante 15 minutos, hasta que se dore ligeramente. Si usas freidora de aire, el tiempo es el mismo.
  5. Saca la palmera y deja enfriar completamente antes de cubrirla con chocolate.
  6. Funde el chocolate negro al baño María o en microondas (intervalos de 30 segundos, removiendo cada vez).
  7. Cubre la superficie de la palmera con el chocolate derretido. Asegúrate de que la base esté fría para que el chocolate se adhiera correctamente.
  8. Enfría en la nevera o deja reposar a temperatura ambiente hasta que el chocolate se endurezca por completo. No manipules la palmera mientras el chocolate está blando para evitar marcas.

Consejos clave:

  • Usa chocolate de al menos 70% cacao para maximizar los beneficios antioxidantes.
  • No añadas azúcar extra, el dulzor de la almendra y el yogur es suficiente.
  • Forma la masa con las manos ligeramente húmedas para evitar que se pegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtiene una palmera grande o dos unidades pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180-200 kcal por porción (media palmera)
  • Grasas saludables: 14-16 g
  • Proteínas: 5-6 g
  • Carbohidratos: 7-9 g
  • Azúcares: menos de 3 g (dependiendo del chocolate)
  • Fibra: 2-3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La palmera se mantiene en perfecto estado durante tres días en un recipiente hermético, almacenada en lugar fresco y seco o en la nevera si la temperatura ambiente supera los 22 ℃.

Temas Relacionados

PostresChocolateRecetas EspañaRecetasTikTokRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

Jone Alcuaz, nutricionista: “Esta receta es perfecta para sustituir los nuggets del súper por una versión más saludable y alta en proteína”

Esta receta de nuggets caseros es ideal para el día a día, pues podemos congelarlos y cocinarlos directamente en la freidora de aire para una cena rápida en cualquier momento de la semana

Jone Alcuaz, nutricionista: “Esta receta

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

La aparición de decenas de focos de gripe aviar en Europa ha llevado a Bruselas a ampliar las zonas de protección y vigilancia: en Cataluña, un total de 62 explotaciones avícolas operan bajo restricciones

La Comisión Europea refuerza la

Feijóo niega que su reunión con Sánchez sobre el envío de tropas españolas a Ucrania sea un error: “No soy el líder de un partido antisistema”

El líder de la oposición, que exigió un debate más amplio sobre política exterior, reconoce que encara la reunión con “nulas expectativas”

Feijóo niega que su reunión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comisión Europea refuerza la

La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

Feijóo niega que su decisión de reunirse con Sánchez para debatir sobre el envío de tropas a Ucrania sea un error: “No soy el presidente de un partido antisistema”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Revisa esto de tu coche o puedes empezar a confundir las marchas mientras conduces”

Esto es lo que no debes hacer al quitar la nieve del coche: evita multas y problemas de seguridad

El Gobierno valora retirar a Julio Iglesias la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes: Yolanda Díaz habla con Urtasun y “resolverá estos días”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Laura Vargas, colombiana trabajando en España: “Esta es la regla de oro para emprender en España”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo se calcula la pensión alimenticia de los hijos: “Depende de dos factores”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 14 de enero

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”