Palmera de chocolate saludable: la receta que te hará disfrutar con solo tres ingredientes

La sencilla receta de palmeras de chocolate casa a la perfección con ricas meriendas o desayunos. / Freepick

¿Quién puede resistirse a una palmera de chocolate casera, fácil y saludable? Con solo tres ingredientes principales y unos pocos pasos, podrás disfrutar de un clásico de la repostería en versión ligera. Preparar una palmera de chocolate saludable en casa es una solución perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a sabores tradicionales.

Inspirada en la propuesta de Alberto Ugarte en su canal de TikTok, esta receta prescinde de azúcares refinados y harinas ultraprocesadas, apostando por la almendra molida, el yogur griego y el chocolate negro. La técnica es sencilla, no requiere experiencia previa y el resultado es ideal para acompañar un café, un desayuno especial o una merienda nutritiva. Además, para entrar más en el papel de pastelero, se puede moldear la masa en forma de corazón o dar la clásica forma de palmera. El maridaje con un café solo, un té verde o incluso una leche vegetal resulta sublime.

Receta de palmera de chocolate saludable de Alberto Ugarte

La receta se centra en una masa de almendra y yogur, horneada y cubierta con chocolate negro. El resultado es una palmera crujiente por fuera, tierna por dentro y con una capa brillante de chocolate, mucho más saludable que las versiones industriales.

Tiempo de preparación

Preparación de la masa: 5 minutos

Moldeado: 5 minutos

Horneado o freidora de aire : 15 minutos

Baño de chocolate y enfriado: 10 minutos

Tiempo total estimado: 35 minutos

Ingredientes

125 gramos de almendra molida

3 cucharadas de yogur griego natural sin azúcar

60 gramos de chocolate negro (mínimo 70% cacao)

Opcional: una pizca de sal o unas gotas de esencia de vainilla

Cómo hacer palmera de chocolate saludable, paso a paso

Mezcla la almendra molida y el yogur griego en un bol hasta obtener una masa homogénea. Si deseas mejorar el aroma, añade unas gotas de esencia de vainilla. Da forma a la masa. Puedes usar un molde de corazón o modelar con las manos para lograr la silueta de una palmera tradicional o un corazón. Coloca la masa sobre papel vegetal en una bandeja de horno o en la bandeja de la freidora de aire. Hornea a 180 ℃ durante 15 minutos, hasta que se dore ligeramente. Si usas freidora de aire, el tiempo es el mismo. Saca la palmera y deja enfriar completamente antes de cubrirla con chocolate. Funde el chocolate negro al baño María o en microondas (intervalos de 30 segundos, removiendo cada vez). Cubre la superficie de la palmera con el chocolate derretido. Asegúrate de que la base esté fría para que el chocolate se adhiera correctamente. Enfría en la nevera o deja reposar a temperatura ambiente hasta que el chocolate se endurezca por completo. No manipules la palmera mientras el chocolate está blando para evitar marcas.

Consejos clave:

Usa chocolate de al menos 70% cacao para maximizar los beneficios antioxidantes.

No añadas azúcar extra, el dulzor de la almendra y el yogur es suficiente.

Forma la masa con las manos ligeramente húmedas para evitar que se pegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtiene una palmera grande o dos unidades pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180-200 kcal por porción (media palmera)

Grasas saludables: 14-16 g

Proteínas: 5-6 g

Carbohidratos: 7-9 g

Azúcares: menos de 3 g (dependiendo del chocolate)

Fibra: 2-3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La palmera se mantiene en perfecto estado durante tres días en un recipiente hermético, almacenada en lugar fresco y seco o en la nevera si la temperatura ambiente supera los 22 ℃.