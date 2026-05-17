Tres muertes por hantavirus, siete contagios y más de un mes de viaje por el Atlántico: el MV Hondius pone fin a su travesía en Países Bajos

Imagen de archivo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el puerto de Granadilla (Tenerife, España). (Jorge Guerrero/AFP)

Tras más de un mes y medio navegando por el océano Atlántico —restando los días que permaneció fondeado frente a Cabo Verde—, el crucero MV Hondius está a punto de llegar a su destino final: Países Bajos. El brote de hantavirus detectado a bordo trastocó por completo su travesía y las vidas de los más de 140 pasajeros y tripulantes que iban en el barco.

Este lunes 18 de mayo, en torno a las 05.00 horas, se prevé que la embarcación llegará a Rotterdam, donde se producirá el desembarco escalonado de las 25 personas de la tripulación —17 de Filipinas, 2 de Países Bajos, 4 de Ucrania, 1 de Rusia y 1 de Polonia— que no fueron repatriados en Tenerife y los dos médicos del RIVM que continúan haciendo el seguimiento médico a bordo.

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A su llegada a puerto, el buque será sometido a un “exhaustivo proceso de limpieza y desinfección”, señaló la naviera Oceanwide Expeditions en su último comunicado. También será desembarcado y repatriado el cadáver de la mujer alemana que falleció en el barco por hantavirus.

Imagen de archivo del crucero MV Hondius cuando dejaba el puerto de Granadilla (Tenerife, España). (Jorge Guerrero/AFP)

Con respecto a los tripulantes, que continúan asintomáticos, deberán someterse a una cuarentena para evitar la expansión del brote. Esta será realizada en Países Bajos, en caso de que los países de procedencia de estas personas no recojan a sus nacionales. Al llegar se les realizará una PCR y otra pasada una semana.

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De Argentina a Países Bajos

A menos de 24 horas de que el crucero llegue a su destino, parece que queda ya lejano el momento en el que zarpó de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril, después de hacer un corto viaje desde este país a la Antártida.

En su travesía por el Atlántico Sur hicieron múltiples escalas, como en las islas Sándwich entre el 5 y el 6 de abril. Cinco días después, el 11 de abril, se produjo el primer fallecimiento a bordo: un hombre neerlandés que antes de subirse al crucero había estado viajando con su mujer durante varios meses por Argentina, Chile y Uruguay con el objetivo de observar aves locales. Se cree que pudo ser en alguna de estas zonas cuando el matrimonio se contagiase del hantavirus.

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Jan Dobrogowski, capitán del barco, se dirigía de la siguiente manera a los pasajeros del barco para anunciar la muerte del hombre neerlandés: “Es mi triste deber informaros de que uno de nuestros pasajeros murió de forma repentina anoche. Trágico como es, fue debido a causas naturales, o eso creemos. Además, cualesquiera que sean los problemas de salud a los que se enfrentaba, según el doctor, no son infecciosos, así que el barco es seguro en ese sentido”. En esos momentos, se desconocía que se tratase de un brote vírico.

El capitán Jan Dobrogowski anuncia la muerte de un pasajero a bordo del MV Hondius el 12 de abril de 2026 (Reuters, RUHI ÇENET)

El 13 de abril el crucero MV Hondius llegó a Tristán de Acuña y el 22 a la isla de Santa Elena, donde desembarcaron 30 personas, además de la esposa del fallecido. De allí, la mujer tomó un vuelo a Johannesburgo y después trató de montarse en otro avión con destino a Países Bajos, pero no se le permitió debido a su estado de salud. Murió en Sudáfrica el 26 de abril.

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Un día después, en Ascensión, un hombre británico tuvo que ser evacuado a Sudáfrica; posteriormente se confirmaría que también se contagió de hantavirus, concretamente de la cepa Andes, la única transmisible entre humanos. El 2 de mayo se produjo el tercer fallecido: una mujer alemana que aún se encontraba en el barco.

Tras llegar frente a la costa de Praia, en Cabo Verde, se detecta el brote y se impide el desembarco de los pasajeros. A petición de la OMS, el Gobierno de España decidió acoger el buque “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”.

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Infografía que detalla el trágico recorrido del crucero MV Hondius por el Atlántico entre abril y mayo, afectado por un brote de hantavirus que provocó tres fallecidos, mostrando su ruta y cronología de incidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 6 de mayo, el crucero zarpó hacia Canarias, llegando al puerto de Granadilla (Tenerife) el domingo 10. Tras un operativo que se demoró hasta el lunes, la embarcación puso rumbo a Países Bajos, a donde ahora está a punto de llegar.

PCR, cuarentenas y otras medidas sanitarias

Las autoridades sanitarias insisten en que el brote se encuentra controlado y que el riesgo para la población en general continúa siendo bajo. Los países que contaban con compatriotas en el barco han puesto en marcha un dispositivo de medidas para evitar la expansión, algunas más rígidas que otras: mientras que algunas naciones, como España, han optado por una cuarentena hospitalaria de 42 días —aunque se valora que a partir de la jornada 28 los asintomáticos puedan continuarla en sus viviendas, pero con control persistente—, en otras se ha permitido el aislamiento domiciliario con supervisión para garantizar que se cumple.

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No solo las personas a bordo del crucero han tenido que ser sometidas a pruebas y restricciones. Aquellos que estuvieron en contacto con la mujer neerlandesa fallecida en Sudáfrica en el vuelo de Santa Elena a Johannesburgo y en el avión que intentó tomar hacia Países Bajos también han sido identificados.

Hospital Gómez Ulla, en Madrid. (Europa Press)

En España, dos mujeres viajaron en el vuelo de KLM al que trató de subir la fallecida con hantavirus: una en Alicante que presentó síntomas leves y otra en Cataluña asintomática. Ambas permanecen hospitalizadas en sus respectivas comunidades autónomas y sus pruebas han dado negativo.

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En España, los trece pasajeros y el tripulante que viajaron a bordo del crucero cumplen su cuarentena en el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, en Madrid, desde el pasado 10 de mayo. Todos excepto uno —que ha sido trasladado a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) y se mantiene estable, con evolución favorable y con sintomatología leve— han dado negativo, por lo que sus medidas sanitarias se flexibilizarán si obtienen otro resultado negativo en la prueba PCR que se les realizará el lunes. Así, tanto los 13 del Gómez Ulla como la mujer de Alicante y la de Barcelona podrían recibir visitas del exterior y salir a zonas comunes de la planta manteniendo unas ciertas medidas de seguridad.

Diez casos de hantavirus asociados al crucero

Por el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius se han reportado 10 casos, según los datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De estos, alguno permanece todavía como sospechoso a la espera de confirmarse mediante laboratorio. La cifra incluye las tres personas fallecidas: el matrimonio neerlandés y la mujer alemana.

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Una mujer toma una fotografía del crucero MV Hondius mientras este deja el puerto de Granadilla (Tenerife, España). (Hannah McKay/Reuters)

El resto de casos se localizan en Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Francia y España en cuanto a nacionalidades, ya que algunos de estos pacientes permanecen hospitalizados en países extranjeros. Es el caso del hombre británico evacuado a Sudáfrica por el empeoramiento de su estado de salud mientras se encontraba a bordo y de otro británico que fue trasladado a Países Bajos antes de que el barco zarpase desde Cabo Verde hacia Canarias.

También en Países Bajos se encuentra el médico neerlandés del crucero, que también tuvo que ser evacuado antes de que la embarcación pusiese rumbo a Tenerife. En la isla de Santa Elena, antes de que se detectase el brote, desembarcaron una treintena de pasajeros: entre ellos se encontraba un hombre suizo que, al regresar a su país, presentó síntomas y acudió al hospital de Zúrich; posteriormente se confirmó que estaba infectado por hantavirus.

De los pasajeros que bajaron del barco en Tenerife, dos han dado positivo: una mujer francesa que comenzó a tener síntomas durante el vuelo a su país y que empeoró posteriormente, requiriendo un pulmón artificial, y un español. En el archipiélago británico de Tristán de Acuña, el lugar habitado más remoto de la Tierra, hay un caso sospechoso de un ciudadano británico que desembarcó del crucero.

Hasta el momento son 10 los casos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius: nueve confirmados y un sospechoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el pasado 2 de mayo no se produce ningún fallecimiento, tampoco se han confirmado nuevos casos y todos ellos pertenecen a personas que han estado en la embarcación, por lo que no se ha producido ningún contagio fuera del MV Hondius.

“Nuestras prioridades actuales son continuar siguiendo activamente el estado de los casos confirmados y sospechosos; continuar entendiendo mejor la epidemiología del hantavirus Andes, incluyendo cómo comenzó y se propagó este brote; y fomentar la colaboración científica para una atención clínica óptima de los pacientes infectados con este virus”, compartió la OMS a través de X. “Además, estamos trabajando con más de 20 países para coordinar estudios que nos permitan entender mejor la historia natural de la enfermedad”.