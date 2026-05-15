España

Jamón, chocolate negro y plátanos: el paquete de provisiones que ha recibido en el Gómez Ulla una pasajera española del crucero del hantavirus

Todos los españoles del MV Hondius, a excepción del que ha dado positivo en el virus, permanecen asintomáticos

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La valenciana Aitana Forcen, pasajera del crucero afectado por un brote de hantavirus, ha recibido un paquete de provisiones en el Gómez Ulla. (@aitanaforcen/Instagram)
La valenciana Aitana Forcen, pasajera del crucero afectado por un brote de hantavirus, ha recibido un paquete de provisiones en el Gómez Ulla. (@aitanaforcen/Instagram)

Los catorce españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha provocado tres muertes, cumplen su quinto día de cuarentena en el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Allí permanecerán 42 días, que comenzaron a contar desde el 10 de mayo, día en el que fueron desembarcados del buque, trasladados a la península y aislados en habitaciones del centro hospitalario.

El barco ya viaja hacia Países Bajos desde el lunes por la tarde, cuando salió de Tenerife. Además, en distintos países del mundo se llevan a cabo diversas medidas para evitar la expansión del brote de hantavirus. En España, desde dentro del Gómez Ulla llegan pocas noticias con respecto a cómo los españoles están viviendo la cuarentena.

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Sin embargo, a través de sus redes sociales, algunos de los antiguos pasajeros comparten algunas pinceladas sobre cómo están pasando estos días de confinamiento. Es el caso de la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén, que ha compartido con sus seguidores varias publicaciones desvelando los “suministros de emergencia” que su familia le ha enviado.

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. (Álex Rosa)
El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. (Álex Rosa/Agencias)

El ‘unboxing’ de la española del crucero

“Mis padres me han enviado un paquete con provisiones, casi lloro al ver los plátanos”, compartía a través de sus stories, junto a una imagen en la que se ve los distintos objetos que forman parte del envío, ahora extendidos sobre la cama del Hospital Gómez Ulla en el que cumple cuarentena.

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Chocolate negro, un par de libros para entretenerse, queso, cebo ibérico, ropa, champús y mascarillas faciales, así como huevos, tortilla o salmón ahumado. “Mis padres saben lo que importa.

Aitana también ha compartido algunos detalles de su rutina en el centro: al permanecer por el momento sin poder salir de la habitación, la valenciana hace uso de una banda elástica para hacer ejercicio físico.

Podrán recibir visitas del exterior pronto

Dentro de poco los pasajeros españoles del MV Hondius podrán comenzar a recibir visitas del exterior. Tras la actualización del protocolo de manejo de personas en seguimiento en España en relación con el brote de hantavirus Andes asociado al crucero MV Hondius, aprobado por la Comisión de Salud Pública, las medidas sanitarias se flexibilizarán si se obtiene un resultado negativo en la PCR que se les realizará al cumplirse siete días desde su ingreso, es decir, el próximo lunes.

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable". (Fuente: Europa Press/AcfiPress)

Así, los trece pasajeros españoles que permanecen asintomáticos, al igual que las mujeres de Alicante y Barcelona que cumplen cuarentena por haber estado en contacto en un avión de KLM con la mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo, podrán recibir visitas de sus familiares utilizando el equipo de protección individual. También podrán salir de sus habitaciones y permanecer en las zonas comunes de la planta usando mascarilla FFP2.

Esta flexibilización de las medidas sanitarias no será tal para el paciente español que ha dado positivo en la prueba de hantavirus. El pasajero no comenzó a tener síntomas hasta que no se encontraba hospitalizado en el Gómez Ulla. Tras el resultado, ha pasado a estar ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

Por el momento, según las últimas actualizaciones, el español positivo en la enfermedad permanece con sintomatología leve, aunque está estable y con una evolución favorable.

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