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¿Es suficiente una cuarentena de 42 días por hantavirus? Esto es lo que dicen algunos expertos sanitarios

Los 14 españoles del Hospital Gómez Ulla de Madrid han iniciado el periodo de aislamiento, comenzando la cuenta atrás desde el 6 de mayo

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Un pasajero del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, observa desde el interior de un autobús mientras este abandona el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, el 11 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)
Un pasajero del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, observa desde el interior de un autobús mientras este abandona el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, el 11 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha encendido las alarmas internacionales, al recordar la pandemia de Covid-19 que arrasó en cada continente hace seis años. Desde que se confirmaron los tres muertos por la enfermedad infecciosa, se han establecido las medidas sanitarias más estrictas en cada uno de los pasajeros que viajaba en el barco. Concretamente, en España, los 14 evacuados han iniciado un periodo de aislamiento estricto en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

La principal restricción para controlar este brote, acordada de la mano de organismos internacionales, es imponer una cuarentena de 42 días, es decir, seis semanas. Algo que también han adoptado otros países como Países Bajos, aunque con diferentes matices. Pero, ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿es realmente necesario un aislamiento tan prolongado? La respuesta de la evidencia científica y de las autoridades de salud pública es un rotundo sí.

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De hecho, el secretario de Estado de Sanidad en España, Javier Padilla, ha sido tajante al respecto en una entrevista con RNE. El segundo de Mónica García no solo ha confirmado que “la cuarentena va a ser de 42 días”; más bien es algo que se ha acordado con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, este periodo de seguridad no se contabiliza desde el desembarco, sino que la cuenta atrás se inició el pasado 6 de mayo, fecha en la que se consideró que las medidas impuestas en el buque lograron cortar las cadenas de transmisión.

Una persona vestida con un traje de protección viaja en la parte delantera de un autobús que transporta a los pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife, el 11 de mayo de 2026. (REUTERS/Hannah McKay)
Una persona vestida con un traje de protección viaja en la parte delantera de un autobús que transporta a los pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife, el 11 de mayo de 2026. (REUTERS/Hannah McKay)

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, respalda plenamente esta decisión. Según la OMS, la recomendación oficial es que a los contactos de alto riesgo se les realice “un seguimiento activo en un centro de cuarentena designado o en su domicilio durante 42 días a partir de la última exposición”. Esta medida se toma basándose en el principio de precaución, ya que los síntomas del hantavirus suelen aparecer habitualmente entre una y seis semanas después de la exposición, aunque en algunos casos la literatura advierte que pueden retrasarse incluso hasta ocho semanas.

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¿Qué dice la ciencia sobre la incubación del virus?

Para entender por qué se ha elegido exactamente la cifra de los 42 días, hay que mirar a la evidencia científica. En concreto, a un estudio publicado en el año 2006 en la revista Emerging Infectious Diseases por el investigador chileno Pablo A. Vial y su equipo. Este estudio analizó a fondo a 20 pacientes infectados con la variante Andes —la misma variante detectada en el crucero—. En este sentido, Víctor Jiménez, catedrático de Microbiología en la Universidad Complutense de Madrid, explica para SINC que con las conclusiones de esta investigación chilena se “observó que el periodo de incubación del hantavirus podía ser de máximo 39 días, aunque la mediana era de 18”.

Aunque la incubación varía, el tiempo máximo detectado antes del inicio de los síntomas rozaba los 40 días. Por ello, Jiménez aclara que “estadísticamente la incubación es de dos semanas y media, lo que encaja bastante bien con lo que estamos viendo”, pero concluye que al dictaminar 42 días “se está trabajando con exceso de celo y esto es positivo”. Al fijar este límite, las autoridades se curan en salud y se aseguran de superar incluso el periodo máximo de incubación documentado (39 días), garantizando que el virus no se propague.

El presidente del Gobierno ha celebrado que el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "un éxito" y se ha saldado sin inconvenientes. Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, con el que previamente mantuvo una reunión. (Fuente: Europa Press / ACFIPRESS/lamoncloa)

Sin motivos para el pánico

A pesar de la gran duración de esta cuarentena en comparación con la del coronavirus, los expertos envían un mensaje de total tranquilidad. La ministra de Sanidad de España, Mónica García, anunció que los primeros análisis genéticos del virus del crucero confirman la variante Andes y “descartan mutaciones relevantes”, lo que significa que el virus se comporta de manera conocida y predecible.

Además, Tedros Adhanom ha tranquilizado a la población asegurando que, por el momento, “no hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor envergadura”. A esto se suma un factor muy importante que recuerda el catedrático Víctor Jiménez: a diferencia de otros virus, “no hay ninguna evidencia de que se produzca transmisión desde una persona asintomática”.

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