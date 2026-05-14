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Sanidad permitirá a los contactos directos de hantavirus de Alicante y Barcelona recibir visitas si confirman su negativo con otra PCR

La actualización de protocolo suavizará las restricciones a las 13 personas asintomáticas que están en el hospital Gómez Ulla

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Sanidad permitirá a los contactos de hantavirus de Alicante y Barcelona recibir visitas si confirman su negativo con otra PCR. (Reuters)
Sanidad permitirá a los contactos de hantavirus de Alicante y Barcelona recibir visitas si confirman su negativo con otra PCR. (Reuters)

La actualización del protocolo de la Comisión de Salud Pública contempla una flexibilización de las medidas sanitarias tanto para las dos mujeres en cuarentena en Alicante y Barcelona como para las 13 personas asintomáticas procedentes del crucero ‘MV Hondius’, origen del brote de hantavirus que causó la muerte de tres personas, que permanecen confinadas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de que los contactos de hantavirus en Alicante y Barcelona podrán recibir visitas a partir de la próxima semana, siempre que la PCR que se les realizará al cumplirse siete días desde su ingreso confirme un resultado negativo, según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

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En paralelo, la actualización de las medidas de cuarentena vinculadas al brote de hantavirus asociado al crucero ‘MV Hondius’ introduce también cambios para las 13 personas asintomáticas que permanecen ingresadas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde fueron internadas el pasado 10 de mayo.

Las nuevas medidas suponen que los 13 asintomáticos podrán salir de sus habitaciones, permanecer en zonas comunes del centro hospitalario y recibir visitas, siempre que obtengan un resultado negativo en la PCR prevista para el próximo lunes, tal y como había avanzado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla. En cualquier caso, Sanidad ha subrayado que todos los afectados deberán continuar cumpliendo las precauciones vigentes en este tipo de situaciones, incluso en caso de resultado negativo.

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El autobús de los españoles llegando al hospital Gómez Ulla el pasado domingo. (Reuters)
El autobús de los españoles llegando al hospital Gómez Ulla el pasado domingo. (Reuters)

Asimismo, esta flexibilización del protocolo no afecta al paciente español de 70 años ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del mismo centro hospitalario, que dio positivo por hantavirus. El paciente permanece estable, con evolución favorable y bajo estrecha supervisión médica.

Situación de las mujeres en Alicante y Barcelona

En el caso de la mujer de 32 años ingresada en un hospital de Alicante, permanece aislada desde el viernes 8 de mayo tras haber sido considerada contacto estrecho de hantavirus. Hasta el momento, ha dado negativo en tres pruebas PCR, según han confirmado fuentes sanitarias, aunque continúa en seguimiento clínico. Está previsto que se le realice una nueva prueba al cumplirse siete días desde su ingreso, conforme al protocolo de vigilancia establecido.

Se trata del primer caso en investigación en España tras la alerta del brote vinculado al crucero ‘MV Hondius’, después de que la paciente presentara síntomas leves, como tos, tras haber coincidido en un vuelo con una pasajera neerlandesa del buque, que posteriormente falleció a causa de la infección.

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas. (Fuente: Europa Press/AcfiPress)

Por otro lado, la mujer residente en Cataluña se encuentra en cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona desde el viernes 8 de mayo. En un primer momento no fue considerada contacto estrecho debido a que cambió de asiento durante el vuelo, circunstancia que dificultó su identificación inicial dentro del rastreo de contactos de riesgo.

A su llegada al centro sanitario se le practicó una prueba PCR tanto en sangre como en saliva. En caso de resultado negativo inicial, está previsto repetir la prueba al cumplirse siete días desde la exposición. Si se confirma la evolución favorable, las medidas de aislamiento podrán flexibilizarse progresivamente, permitiendo incluso la recepción de visitas bajo las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias.

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