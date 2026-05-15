Un ciudadano británico es detenido en un bar de Milán tras romper su cuarentena por hantavirus y regresa al hospital

Un ciudadano británico es detenido en un bar de Milán tras romper su cuarentena por hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciudadano británico, de unos 60 años, y otra persona fueron localizados en un bar de Milán pese a encontrarse bajo una orden de cuarentena obligatoria. Tras la intervención de las autoridades, ambos fueron trasladados al hospital Luigi Sacco. El hombre debía permanecer aislado hasta el 6 de junio como medida preventiva, después de haber coincidido en el mismo vuelo con una de las personas fallecidas por hantavirus, según ha informado el medio Metro UK.

El paciente habría viajado en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo en el que también se encontraba Mirjam Schilperoord, de 69 años, quien posteriormente falleció a causa del hantavirus en un hospital. Schilperoord era la esposa de Leo, de 70 años, el primer fallecido vinculado al brote en el crucero MV Hondius. Ambos considerados por los investigadores como posibles “pacientes cero”.

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Por este motivo, y como medida de precaución ante el riesgo de incubación del virus, las autoridades sanitarias habían establecido para este ciudadano británico un periodo de aislamiento de 42 días, que se prolongaba hasta el 6 de junio. Tras este incidente, ha sido trasladado nuevamente al hospital Luigi Sacco, donde deberá continuar su cuarentena bajo supervisión médica.

Hospital italiano, en una imagen de archivo. (Reuters)

Ambos habían dado negativo en las pruebas recientes

Según el comunicado difundido este miércoles por el Ministerio de Sanidad de Italia, recogido por Efe, las cuatro personas que habían sido puestas bajo vigilancia tras un contacto directo con casos de hantavirus en Italia dieron negativo en las pruebas realizadas el día anterior.

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En la nota se hace especial mención al ciudadano británico que viajó en el vuelo de Santa Elena a Johannesburgo, en el que también se encontraba la ciudadana neerlandesa fallecida. Asimismo, se cita a la otra persona, que le acompañaba en su desplazamiento a Italia y que también fue localizada en el bar de Milán. Ambos dieron negativo en las pruebas realizadas el pasado martes.

El Ministerio de Sanidad italiano ha activado un protocolo de “máxima precaución” tras el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, que incluye cuarentenas de 42 días y seguimiento diario de los contactos de riesgo. No obstante, las autoridades insisten en que el riesgo para la población general es “muy bajo”.

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La variante Andes puede transmitirse entre personas

Los tres fallecidos y los siete contagiados detectados en el brote, entre ellos un ciudadano español, están vinculados a la variante Andes del hantavirus. Se trata de una cepa poco habitual fuera de Sudamérica y considerada la única variante del hantavirus con capacidad de transmisión entre personas, aunque únicamente en casos de contacto muy estrecho y prolongado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El periodo de incubación del hantavirus, incluida la variante Andes, puede oscilar entre 1 y 8 semanas, con una media de entre 2 y 3 semanas. Durante esta fase, la persona infectada no presenta síntomas. Cuando la enfermedad se manifiesta, suele hacerlo de forma inicial con un cuadro similar a la gripe, que incluye fiebre, cansancio extremo, dolores musculares, dolor de cabeza y síntomas digestivos como náuseas o vómitos. En algunos casos, la infección puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones respiratorias graves, como dificultad para respirar o insuficiencia pulmonar.

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