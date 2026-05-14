El Gobierno explica por qué las PCR del hantavirus no se hicieron en Cabo Verde o en Canarias: “La pasajera francesa probablemente habría fallecido”

Imagen de archivo de tubos de ensayo con muestras para analizar contagios de hantavirus. (Dado Ruvic/REUTERS)

El crucero está ya navegando hacia Países Bajos; de hecho, en estos momentos se encuentra a la altura de la ciudad portuguesa de Caldas de la Reina. Su estela, sin embargo, permanece todavía en nuestro país, principalmente en forma de choque político.

Tras el operativo llevado a cabo entre el pasado domingo y el lunes de esta semana en el puerto de Granadilla (Tenerife) para desembarcar del buque afectado por un brote de hantavirus a los pasajeros y parte de la tripulación, las dudas y críticas con respecto a la gestión del Gobierno de España continúa.

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En sus intervenciones en el Parlamento autonómico, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha acusado al Ministerio de Sanidad de “ocultar deliberadamente al menos un contagio”. El conocimiento de este o estos casos, según sus palabras, es el motivo por el que no se realizaron las pruebas PCR a bordo del MV Hondius.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este martes al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que conocían que había positivos por hantavirus a bordo del 'MV Hondius', que este lunes por la tarde zarpó de Tenerife tras culminar el dispositivo de evacuación. (Fuente: Parlamento Canario)

Esta había sido la recomendación del catedrático en Parasitología y fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales Basilio Valladares, que ha señalado en varias ocasiones estos días que podría haberse hecho sin problemas con la capacidad con la que cuenta Canarias y en una sola mañana: “Es ofensivo. Se podían haber hecho en el Hospital Insular, en el Doctor Negrín, en el HUC...”, apostillaba en declaraciones a la Radio Canaria.

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Sin embargo, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha desmentido estas informaciones a través de su cuenta de X, donde ha explicado los motivos por los que el Gobierno de España no realizó las pruebas PCR antes de producirse el desembarco, algo que ha sido señalado en discursos de la derecha política y del Gobierno de Canarias como un indicio de que ya se sabía que algunas saldrían positivas. Padilla, además, ha matizado por qué tampoco se hicieron en Cabo Verde antes de que el buque zarpase hacia Canarias.

Las posibles consecuencias del retraso del operativo

“El único centro acreditado para la realización de PCR para la detección de hantavirus es el Centro Nacional de Microbiología (CNM), en Majadahonda (Comunidad de Madrid)“, ha señalado el secretario de Estado de Sanidad. ”Este es el único centro que cumple con las garantías de laboratorio de referencia junto a la red de laboratorios de referencia europeos".

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Sanidad remite al Centro Nacional de Microbiología la PCR de la mujer que compartió vuelo con una fallecida. (Europa Press)

De hecho, las muestras de la mujer de Alicante y la de Barcelona que se encuentran cumpliendo cuarentena por haber podido estar en contacto con la pasajera neerlandesa fallecida en Johannesburgo han sido también enviadas al CNM.

Así, Padilla destaca que la realización mediante métodos in-house por parte de otros centros “no contaría con esa acreditación de calidad”, algo que “dada la casuística actual y la necesidad de garantizar diagnósticos adecuados” resulta “imprescindible”. El secretario de Estado ha matizado que no puede compararse esta situación con la de la pandemia de COVID-19, cuando “la demanda de pruebas PCR era tan elevada y las capacidades tan bajas al inicio que la construcción de capacidades in-house fue clave en muchos territorios”.

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Con respecto a la posibilidad de hacer las pruebas PCR a todas las personas del barco en Cabo Verde, ha señalado que en ese momento el epidemiólogo del ECDC que subió al buque en ese país realizó solo algunas a los pasajeros de contacto de mayor riesgo. Estas muestras debieron enviarse a Dakar para después remitirse a Zúrich y Ginebra para los procedimientos de análisis.

Vista del crucero MV Hondius atracado en el puerto de Granadilla antes de poner rumbo a Países Bajos, a 11 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). (Europa Press Canarias)

Tanto hacerlas en Cabo Verde y esperar a este envío como realizarlas en Tenerife y remitirlas al CNM de la Comunidad de Madrid “habría supuesto retrasar el operativo, al menos, 24 horas”. Esto podría haber terminado en el fallecimiento de la pasajera francesa “que comenzó con síntomas en el trayecto y empeoró en el hospital”, así como en el hecho de que el español que ha dado positivo “no estuviera en un centro hospitalario cuando comenzó con síntomas”.

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Y esto, según señaló Padilla en una publicación anterior, habría expuesto a otros pasajeros y les habría dejado “sin capacidad para recibir la mejor atención posible de soporte”. “Visto cómo se hizo el operativo y la percepción del mismo por parte de todos los operadores relevantes al respecto (OMS, ECDC...), me cuesta mucho entender esta huida hacia adelante”.