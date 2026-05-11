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Sanidad confirma el tipo de hantavirus tras los primeros “análisis genéticos”: es la variante Andes, pero se descartan mutaciones relevantes

Desde que falleció Leo Schilperoord, un biólogo neerlandés de 70 años, el pasado 11 de abril durante la travesía, han fallecido otras dos personas y se han confirmado siete casos positivos

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The cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, at the port of Granadilla de Abona, in Tenerife, Spain May 11, 2026. REUTERS/Hannah McKay
The cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, at the port of Granadilla de Abona, in Tenerife, Spain May 11, 2026. REUTERS/Hannah McKay

El Ministerio de Sanidad ha confirmado esta tarde que los primeros análisis del hantavirus del MV Hondius son de la variante Andes. Esta misma información la confirmó la Organización Mundial de la Salud cuando saltó la crisis sanitaria en el crucero de lujo que partía de Argentina. Recordemos que desde que falleció Leo Schilperoord, un biólogo neerlandés de 70 años con especialización en observación de aves y gran afición por la naturaleza, el pasado 11 de abril durante la travesía, han fallecido otras dos personas más, entre las que se encuentra su mujer, Mirjam Schilperoord-Huisman, de 69 años.

Antes de que los pasajeros fuesen evacuados ayer en el puerto de Granadilla en Tenerife, se detectaron otros cinco casos que fueron sacados del barco en avión a sus respectivos países, a los que se han sumado otros dos en las últimas horas: un pasajero francés y otro estadounidense. No obstante, expertos como Fernando Simón, que apuesta por una “salida razonable” del brote, pues “a priori, las personas del barco no son de riesgo para nadie”. Igualmente, el Dr. Tedros de la OMS aseguró que “aunque se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo”.

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Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado a través de su cuenta de X que: “Los primeros análisis genéticos del hantavirus del MV Hondius confirman que corresponde a la variante Andes ya conocida y descartan mutaciones relevantes”. Esta información será fundamental para “reconstruir cómo se produjo la transmisión y para reforzar el seguimiento epidemiológico” de los contagiados.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

Cómo actúa la variante Andes

El hantavirus Andes es la única especie conocida de hantavirus con capacidad de transmitirse entre humanos, aunque de forma limitada y bajo condiciones de contacto directo y prolongado, principalmente cuando el paciente ya presenta síntomas. Esta característica fue documentada durante el brote ocurrido en Argentina entre 2018 y 2019, cuando se registraron 34 casos confirmados y 11 fallecimientos. Este fue el único caso documentado de transmisión interhumana del virus Andes.

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Ante esta nueva crisis sanitaria, Gustavo Palacios, profesor de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí en Estados Unidos y coautor de un estudio relevante sobre el brote en Argentina, ha recordado que la implementación de medidas básicas de distanciamiento social, como permanecer en casa si se presentan síntomas, contribuyó a disminuir la circulación del virus y permitió controlar el brote. De esta forma, Palacios y otros especialistas han sido los encargados de asesorar a la OMS desde el 2 de mayo.

Entre los síntomas principales de este virus se encuentran “fiebre, mialgias y problemas gastrointestinales, con progresión rápida a distrés respiratorio e hipotensión arterial”, según un informe del Ministerio de Sanidad. Además, el periodo de incubación puede oscilar “entre pocos días y seis semanas tras la exposición”. Por eso es verdaderamente importante la gestión que llevarán a cabo cada uno de los países que acogen a sus ciudadanos del crucero.

Desde Sanidad también han informado que “las infecciones por hantavirus son relativamente poco comunes a nivel mundial. En 2025, en la Región de las Américas, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes por SPH (tasa de letalidad de 25,7 %)”. Sin embargo, presenta una tasa de mortalidad superior al covid-19, pues se considera que varía entre “el 10 y 32 % en Argentina”.

The cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, receives a delivery at the port of Granadilla de Abona, Tenerife, Spain May 11, 2026. REUTERS/Borja Suarez
The cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, receives a delivery at the port of Granadilla de Abona, Tenerife, Spain May 11, 2026. REUTERS/Borja Suarez

Cuántas personas están contagiadas de hantavirus

En el MV Hondius viajaban a bordo 149 personas, de las cuales 88 eran pasajeros y 62 tripulantes. Entre todos ellos sumaban 23 nacionalidades. Como ya se ha mencionado, hay que remontarse hasta el 11 de abril para detectar al que se cree que es el primer caso: el neerlandés de 60 años y su mujer. Días después, el 2 de mayo, falleció a bordo una alemana por neumonía que se confirmó como hantavirus post mortem.

A estos se suman los otros cinco casos confirmados de contagio que se anunciaron los primeros días del brote. El primer identificado fue un británico que presentaba síntomas de neumonía y fue evacuado el 27 de abril a Johannesburgo Actualmente se encuentra estable y aislado. Después se detectó la cepa Andes en Martin Anstee, británico y guía de expedición de 56 años, que fue también evacuado a Países Bajos para tratamiento.

Igualmente, se han confirmado los casos de contagio en un médico neerlandés de 41 años que mejoró tras estar grave, un alemán que fue evacuado en una avioneta medicalizada y un suizo que desembarcó y regresó a Suiza y que presentaba síntomas desde el 1 de mayo. Además, desde la evacuación del resto de los pasajeros en el puerto de Granadilla, ha dado positivo una francesa repatriada en un estado agravado y un estadounidense.

También se está haciendo un seguimiento extra a otro de los estadounidenses que volaron ayer por presentar “síntomas leves”, pero que fue considerado como “no concluyente” en España. A este se añaden el caso de un británico de la isla Tristán de Acuña, una mujer aislada en el Hospital Clínic de Barcelona que mantuvo contacto estrecho en avión con fallecida holandesa y otra en Alicante que viajó en el mismo vuelo. Aunque las dos españolas han dado dos PCRs negativas, se les mantendrá el seguimiento durante estos días.

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