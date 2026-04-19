Montero pone al PSOE como "única alternativa" contra el "desmantelamiento" de lo público: "Vamos a rescatar la sanidad"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este domingo en Gibraleón (Huelva) que su formación es "la única alternativa real al desmantelamiento de lo público" y que el PSOE-A "rescatará la sanidad" en Andalucía, toda vez que ha señalado que el PP "dice que quieren el voto para tener estabilidad" pero que la estabilidad "no es un cheque en blanco" sino que lo son "los servicios públicos, para hacer posible la igualdad de oportunidades".

Así lo ha manifestado Montero en un acto celebrado junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el municipio onubense, donde, según el PSOE-A han participado más de 1.300 personas dentro de la nave municipal donde se ha realizado y, al menos, un centenar de personas fuera del mismo. En el mismo, ha enfatizado que el PSOE es "la alternativa real para poder cambiar el rumbo de esta comunidad, parar la privatización, defender lo público y garantizar esa igualdad de oportunidades que nos permite la condición de ciudadanía".

La líder de los socialistas andaluces ha afirmado, en referencia a las palabras de Juanma Moreno, que la estabilidad es "el diálogo, para intentar estar de acuerdo y llegar a compromisos con el diferente" y, en este sentido, ha recordado "acuerdos a los que llega" el PP "en otros lugares de España". "Aquí no necesitan ni llegar a acuerdos, porque las políticas que practican están ahí reflejadas, como con los menores no acompañados, niños inmigrantes, a los que ellos no quieren acoger en una tierra de acogida como Andalucía", ha lamentado.

Por ello, Montero ha dicho a los andaluces que "si quieren estabilidad, la única alternativa real al desmantelamiento de lo público la da el Partido Socialista de Andalucía". "No hay otra alternativa que nosotros porque la huella de los gobiernos socialistas está en cada hospital, en cada centro de salud, en cada centro tecnológico.

"La derecha de Andalucía nunca apostó por esta tierra, siempre se opuso a sus avances", ha dicho Montero antes de añadir que en el referéndum por el autogobierno "decían andaluz, este no es tu referéndum, como ahora dicen no a 5.700 millones más para Andalucía y como dicen no a 19.000 millones menos de deuda". "Siempre en contra del impulso de Andalucía, de la mayoría social, porque nunca comprendieron esta tierra. El andalucismo no es llevar una pulserita que uno enseña cuando se da la ocasión y no es darse golpes de pecho por Andalucía confrontando y perjudicando a la mayoría social", ha enfatizado.

Montero ha subrayado que el PSOE ha hecho "crecer" a la clase media en Andalucía porque "tenemos servicios públicos gratuitos". "Somos clase media porque no tenemos que guardar en el banco dinero por si llega la enfermedad; porque nuestros hijos pueden ir a estudiar a la universidad pública y no vamos a permitir que nos empobrezcan. No lo vamos a permitir. Vamos a luchar por ello, a defender lo público", ha remarcado.

"Aquí en Huelva la huella del Gobierno de España está también en el centro de aviones no tripulados, está también en el centro de ensayo de vehículos aeroespaciales, está la huella del Gobierno de España en el hidrógeno verde, las fuentes de energía alternativas para que la industria se traslade a Andalucía. Y, sin embargo, ellos nos llevan a un colapso sobre los servicios sanitarios, un colapso sobre los servicios públicos y, por tanto, un colapso social donde aquellos que tienen más necesidades no encuentran respuesta", ha dicho.

Así las cosas, la líder socialista andaluza ha subrayado que el PSOE va a "defender lo público" y "el principal legado que construimos los socialistas; un sistema público de salud universal, y gratuito. Que si alguien tiene cura para su enfermedad, esté garantizada", ha señalado antes de referirse a una "víctima del cribado de cáncer de mama" presente en el acto, "una de la mayor negligencia que ha tenido nunca un sistema sanitario en este país".

"Sin respuestas, sin decirnos qué ha pasado con las mujeres como ella, 4.000 mujeres esperando que les dijeran que tenía que hacerse una prueba, que han tenido riesgo para su vida porque no les importa, porque están privatizando lo más preciado, el sistema sanitario", ha criticado.

GARANTIZA "MENOS ESPERAS"

En este sentido, Montero ha afirmado que la "primera decisión" que va a adoptar "cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía" será "garantizar que nadie espere más de 24 horas para ser atendido por el médico de familia; que nadie espere más de 30 días para hacerse una prueba diagnóstica; que nadie espere más de seis meses para ser intervenido por un problema de salud".

"Vamos a rescatar al sistema sanitario. Sabemos hacerlo. Fuimos orgullos de la sanidad española, con la investigación, con células madres, con la tecnología punta, con la capacidad de poner en marcha centros de alta resolución. Sabemos de salud", ha subrayado.

Montero ha aseverado que el PSOE "defenderá" la sanidad, pero también "la necesidad de vivienda para los jóvenes". "Nos hemos comprometido a construir 100.000 viviendas en dos legislaturas, a pagar el 20% de la entrada para que los jóvenes tengan un alquiler asequible y se puedan emancipar".

La líder de los socialistas andaluces ha criticado la "dejadez y desidia de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno en esta materia", asegurando que el PSOE-A viene con "propuestas, con hambre, con alternativas para el desarrollo del estatuto de autonomía" y para defender el feminismo.

"No vamos a permitir que las mujeres andaluzas demos ni un paso atrás. Queremos estar en igualdad de condiciones. No se trata solo de luchar contra el terrorismo de la violencia de género, se trata de que las mujeres puedan ocupar la posición que les corresponde en pie de igualdad, consciente de que sin feminismo no hay democracia, sin la participación de la mitad de la población no hay democracia", ha enfatizado.

"NOS JUGAMOS LO PÚBLICO"

Montero ha pedido a la gente "progresista" de Andalucía que "confíe" en que el próximo 17 de mayo se conseguirá "una victoria que va a defender a la mayoría social" frente a "la propaganda, los bulos y las mentiras" con "iniciativas, ideas, equipo, y proyectos" que es "lo que aporta el Partido Socialista, frente a aquellos que quieren ahuyentar al electorado para que acuda a votar". "Que nadie se quede de espectador, porque nos lo jugamos todo", ha añadido.

"NECESITAMOS GOBERNANTES CON CRITERIO"

De la misma manera, la socialista ha afirmado que Andalucía necesita "gobernantes con criterio" y ha puesto como ejemplo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque, ha afirmado, es "un referente en el ámbito internacional". "Un hombre que siempre alza la voz frente a la injusticia, que planta cara a los poderosos, se llamen Trump, Netanyahu, Putin o se llame grandes multinacionales. Un presidente que siempre nos coloca en el lado correcto de la historia y dicen que está solo. No, no está solo, es el primero y detrás de él el resto de países, marcando el rumbo, marcando la diferencia, ha destacado.

Asimismo, se ha referido a la regularización de inmigrantes, señalando que "Andalucía fue un pueblo emigrante y quería los mismos derechos cuando llegaba al lugar de destino que tenían los de allí", por lo que ha apelado a "la dignidad de las personas", sobre todo, "de los que tienen que buscarse un puesto de trabajo o tienen que integrarse culturalmente", por lo que ha agradecido que Sánchez "lo haga posible".

Finalmente, ha destacado la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones, así como "los 600.000 nuevos puestos de trabajo para los jóvenes, para las mujeres" y ha criticado que el PP "siempre vote en contra de todo aquello que le viene bien a Andalucía".