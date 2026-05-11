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Este es el patrimonio de María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía: cuatro viviendas en Sevilla y casi 94.000 euros en el banco

La declaración de bienes publicada por el BOJA refleja que la líder del PSOE-A ha incorporado una vivienda más a su patrimonio respecto a la declaración presentada en 2023

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La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (Rocío Ruz / Europa Press)
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (Rocío Ruz / Europa Press)

Las elecciones autonómicas del 17 de mayo en Andalucía suponen el regreso de María Jesús Montero a la política andaluza como candidata del PSOE-A después de años situada en la primera línea de la política nacional. La hasta hace unas semanas vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda afronta la campaña con el objetivo de disputar la mayoría absoluta de Juanma Moreno, en una comunidad donde el PP gobierna desde 2019 y donde los socialistas intentan recuperar el poder perdido tras casi cuatro décadas de hegemonía. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de las declaraciones de bienes de los candidatos permite ahora conocer el patrimonio de quienes aspiran a ocupar alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz.

En el caso de María Jesús Montero (Sevilla, 1966), su declaración patrimonial refleja un patrimonio concentrado íntegramente en Sevilla, con cuatro viviendas en propiedad, otro inmueble urbano adicional, casi 93.300 euros en cuentas bancarias y dos préstamos hipotecarios que suman cerca de 72.000 euros. La dirigente socialista presenta además una situación patrimonial distinta a la que declaró en 2023 al incorporarse al Gobierno de la XV Legislatura, ya que desde entonces ha incorporado una vivienda más a su patrimonio inmobiliario.

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Cuatro viviendas en Sevilla y casi 93.000 euros en cuentas

La candidata socialista declara cuatro viviendas en situación de pleno dominio ubicadas en Sevilla, cuyos valores catastrales oscilan entre los 22.643 y los 36.728 euros, según la documentación publicada en el BOJA. A esos inmuebles se suma otra propiedad encuadrada en la categoría de “otros inmuebles urbanos”, también en la capital andaluza, con un valor catastral de 6.308 euros.

El patrimonio inmobiliario de Montero aparece así completamente concentrado en Sevilla, ciudad donde desarrolló buena parte de su trayectoria política antes de dar el salto a la política nacional. La dirigente socialista fue consejera de Salud y posteriormente consejera de Hacienda de la Junta durante los gobiernos socialistas andaluces antes de convertirse en ministra y vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez.

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La declaración de bienes publicada para estas elecciones refleja además un notable incremento en el dinero depositado en cuentas bancarias respecto a ejercicios anteriores. Montero declara actualmente un saldo de 93.299,39 euros, más del doble de los 42.539 euros que figuraban en su declaración patrimonial de 2023, cuando regresó al Ejecutivo central tras las elecciones generales.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero (Joaquín Corchero / Europa Press)
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero (Joaquín Corchero / Europa Press)

Dos hipotecas y una deuda inferior a la de 2023

Frente a esos activos, la candidata socialista mantiene dos préstamos hipotecarios contratados con Banco Sabadell, por importes de 31.504,34 y 40.254,68 euros, respectivamente. En conjunto, las deudas hipotecarias declaradas suman algo menos de 72.000 euros.

La evolución patrimonial de Montero refleja además una reducción de su endeudamiento respecto a 2023, ya que la dirigente socialista ha rebajado en más de 15.000 euros el importe pendiente de sus hipotecas durante los últimos tres años.

La declaración patrimonial publicada por el BOJA no incluye vehículos ni otros bienes muebles, aunque conviene recordar que la normativa andaluza no obliga a declarar automóviles, embarcaciones u obras de arte cuyo valor sea inferior a 6.000 euros. En la declaración presentada ante el Congreso al inicio de la legislatura estatal, Montero sí hacía constar la propiedad de un Nissan Primera del año 2000, además de unos ingresos anuales de 1.125 euros procedentes del alquiler de un local en Sevilla.

Un patrimonio distinto al de sus rivales

La publicación de las declaraciones patrimoniales de los candidatos andaluces permite también comparar la situación económica de los principales aspirantes a la Presidencia de la Junta. Frente al patrimonio de Montero, el presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, declara ocho inmuebles, un plan de pensiones de casi 47.000 euros y una hipoteca superior a 300.000 euros.

La candidata del PSOE no se cree el sondeo del CIS andaluz, que le otorga el peor resultado histórico de su partido en unas elecciones.

Por su parte, el candidato de Vox, Manuel Gavira, no declara patrimonio inmobiliario y asegura disponer de 100.000 euros en cuentas bancarias, mientras que el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, declara dos viviendas, una hipoteca de más de 78.000 euros y un Audi Q2 valorado en 20.000 euros.

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