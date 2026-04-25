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El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La infraestructura mide 19 metros de profundidad, con una altura de 1,20 metros y un ancho de 80 centímetros

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El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta (Policía Nacional)

La Policía Nacional descubrió en marzo un narcotúnel en Ceuta por el que introducían toneladas de hachís todas las semanas desde Marruecos. Se trataba de una sofisticada obra arquitectónica, equipada con sistemas de ventilación y comunicación que incluían raíles para facilitar el transporte y conectaba ambos lados de la frontera. Ahora, las autoridades han difundido un vídeo donde puede observarse cómo era el túnel. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones dentro de la operación policial.

Las investigaciones iniciales han permitido establecer que el túnel fue diseñado para la introducción de importantes cantidades de resina de hachís procedente de Marruecos hacia territorio español, lo que evidencia el nivel de inversión y conocimientos técnicos empleados por la organización criminal. La cabeza pensante que está detrás de esta obra es Mustaphá Chairi, que reconoce en las grabaciones policiales a las que Infobae tiene acceso que era el dueño del túnel.

En la nave industrial intervenida, la Policía Nacional mantiene presencia permanente para asegurar la custodia de la instalación y evitar cualquier intento de acceso no autorizado. También se encuentra precintada la nave colindante, que se investiga como posible punto de apoyo logístico de la organización. La operación policial ha contado con la colaboración de la Policía Local de Ceuta y la implicación directa de varias unidades especializadas.

Camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, el túnel tenía tres niveles: pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos y una línea final hacia Marruecos (Policía Nacional)

Investigación del narcotúnel

El hallazgo se produjo tras una operación coordinada contra el narcotráfico que involucró acciones simultáneas en Ceuta, Andalucía y Galicia. La existencia del túnel, que conecta una nave industrial en el Polígono del Tarajal con el subsuelo fronterizo, llevó a la intervención de especialistas de la Unidad de Subsuelo y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), junto a bomberos y personal del Regimiento de Ingenieros número 7 de Ceuta.

Estos equipos verificaron la magnitud y características técnicas de la estructura subterránea, cuyo acceso presentaba condiciones de seguridad complejas y requería experiencia en infraestructuras de este tipo. El narcotúnel mide 19 metros de profundidad, con una altura de 1,20 metros y un ancho de 80 centímetros. La estructura permanece parcialmente inundada, lo que ha dificultado el acceso completo y la recopilación de pruebas materiales.

El operativo que permitió descubrir el túnel forma parte de una investigación más amplia contra una red dedicada al blanqueo de capitales y al tráfico internacional de drogas. Varios agentes de la Guardia Civil han resultado implicados en la trama, entre ellos A.A., detenido semanas atrás tras una investigación interna que desveló su relación con la organización. Según fuentes próximas al caso, A.A. reconoció su implicación ante los investigadores y llegó a definirse ante sus compañeros como “narcotraficante”, rechazando ser considerado únicamente un “guardia corrupto”.

La complicidad de funcionarios facilitaba el movimiento de hachís y proporcionaba apoyo logístico clave para las operaciones de la red. El caso ha generado un fuerte impacto en los cuerpos de seguridad y ha motivado la revisión de protocolos internos para detectar posibles infiltraciones en unidades sensibles. Las autoridades trabajan para delimitar el grado de participación de los implicados y esclarecer el alcance de la colaboración entre la organización criminal y miembros de las fuerzas de seguridad.

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