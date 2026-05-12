Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 13 de mayo: Alejo se enfrenta a Braulio y Leonor reaparece inesperadamente

Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La tensión sigue disparándose en Valle Salvaje, que afronta una de las semanas más intensas desde sus comienzos en La 1. Secretos familiares, desapariciones inquietantes y confesiones cargadas de sombras han ido aumentando la incertidumbre en torno a los habitantes de la Casa Grande, aunque será el episodio del miércoles el que marcará un auténtico punto de inflexión en varias de las tramas principales.

Los acontecimientos de los últimos capítulos dejaron al descubierto una situación cada vez más insostenible para Alejo. Después de soportar durante días la presión constante de Enriqueta, el joven terminó derrumbándose y confesó su implicación en la muerte de Domingo. Según relató, actuó tratando de defenderse, aunque sus palabras no lograron despejar todas las dudas. Muy al contrario, la sensación de que continúa ocultando parte de la verdad no ha dejado de crecer entre quienes lo rodean.

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La actitud de Enriqueta tampoco ayudó a rebajar la tensión. Lejos de conformarse con la confesión, siguió presionándolo con nuevas preguntas relacionadas con Evaristo, dejando entrever que el entramado de secretos dentro de la familia Gálvez de Aguirre podría ser mucho más complejo de lo imaginado. La situación acabó convirtiendo a Alejo en uno de los personajes más vulnerables del momento, atrapado entre el miedo, la culpa y las sospechas.

Paralelamente, el valle quedó sacudido por otro hecho alarmante: la desaparición de María y Leonor. La ausencia de ambas provocó una enorme preocupación en toda la comarca, especialmente porque nadie lograba explicar qué había ocurrido realmente. Las teorías comenzaron a multiplicarse rápidamente y muchos empezaron a preguntarse si detrás de todo podrían encontrarse Victoria y Dámaso, cuya actitud lleva semanas generando desconfianza.

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Victoria se muestra vulnerable con Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La desaparición de Leonor marcó además el arranque de la nueva semana. La incertidumbre afectó profundamente a los habitantes de la Casa Grande y provocó nuevos enfrentamientos, especialmente entre Bárbara y Victoria, cuya relación se volvió todavía más tensa por las continuas intromisiones de esta última en asuntos familiares y personales.

Mientras tanto, Luisa atravesó momentos especialmente delicados tras las revelaciones y discusiones protagonizadas por Alejo y Enriqueta. La joven comenzó a cuestionarse si realmente podía seguir confiando en él, dejando su relación en una situación muy frágil.

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El martes, la tensión continuó creciendo con el inesperado acercamiento de Rafael hacia Victoria y Enriqueta. Sus movimientos despertaron una enorme inquietud entre quienes lo rodean, sobre todo porque José Luis y don Hernando llevaban tiempo intentando convencerlo de que se apartara definitivamente de Dámaso. Sin embargo, lejos de distanciarse, Rafael pareció reforzar algunos vínculos que podrían complicar todavía más la situación en el valle.

Además, una misteriosa carta recibida por el marqués terminó sembrando nuevas incógnitas sobre el futuro de la familia. El contenido de la misiva amenaza con alterar el equilibrio de poder dentro de la Casa Grande justo cuando las tensiones internas parecen estar al borde de estallar.

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'Valle Salvaje': Leonor al fin se despierta y conoce a Martín. (RTVE)

Episodio 414 del miércoles 13 de mayo

Pero el verdadero terremoto llegará en el episodio del miércoles. Don Hernando decidirá reaccionar ante todas las acusaciones que han ido acumulándose sobre él y lanzará una afirmación que podría modificar por completo el rumbo de los acontecimientos. Sus palabras no solo pondrán en duda varias versiones conocidas hasta ahora, sino que también abrirán una nueva etapa de sospechas y enfrentamientos.

Al mismo tiempo, Alejo seguirá completamente desbordado por la presión. El joven protagonizará un duro cara a cara con Braulio en una conversación marcada por la tensión y el resentimiento acumulado. Cada vez más aislado, Alejo verá cómo las consecuencias de sus decisiones continúan estrechando el cerco a su alrededor.

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Leonor en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Sin embargo, el gran giro del capítulo llegará con la inesperada reaparición de Leonor. Después de días desaparecida y de mantener en vilo a toda la comarca, la joven regresará finalmente al valle, aunque lo hará en circunstancias tan misteriosas como inquietantes. Leonor no volverá sola: aparecerá acompañada de Rosalía, una desconocida cuya presencia despertará inmediatamente todo tipo de preguntas.