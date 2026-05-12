España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 13 de mayo: Alejo se enfrenta a Braulio y Leonor reaparece inesperadamente

La ficción diaria de La 1 encara una de sus semanas más tensas con el regreso de Leonor junto a una desconocida joven

Guardar
Google icon
Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La tensión sigue disparándose en Valle Salvaje, que afronta una de las semanas más intensas desde sus comienzos en La 1. Secretos familiares, desapariciones inquietantes y confesiones cargadas de sombras han ido aumentando la incertidumbre en torno a los habitantes de la Casa Grande, aunque será el episodio del miércoles el que marcará un auténtico punto de inflexión en varias de las tramas principales.

Los acontecimientos de los últimos capítulos dejaron al descubierto una situación cada vez más insostenible para Alejo. Después de soportar durante días la presión constante de Enriqueta, el joven terminó derrumbándose y confesó su implicación en la muerte de Domingo. Según relató, actuó tratando de defenderse, aunque sus palabras no lograron despejar todas las dudas. Muy al contrario, la sensación de que continúa ocultando parte de la verdad no ha dejado de crecer entre quienes lo rodean.

PUBLICIDAD

La actitud de Enriqueta tampoco ayudó a rebajar la tensión. Lejos de conformarse con la confesión, siguió presionándolo con nuevas preguntas relacionadas con Evaristo, dejando entrever que el entramado de secretos dentro de la familia Gálvez de Aguirre podría ser mucho más complejo de lo imaginado. La situación acabó convirtiendo a Alejo en uno de los personajes más vulnerables del momento, atrapado entre el miedo, la culpa y las sospechas.

Paralelamente, el valle quedó sacudido por otro hecho alarmante: la desaparición de María y Leonor. La ausencia de ambas provocó una enorme preocupación en toda la comarca, especialmente porque nadie lograba explicar qué había ocurrido realmente. Las teorías comenzaron a multiplicarse rápidamente y muchos empezaron a preguntarse si detrás de todo podrían encontrarse Victoria y Dámaso, cuya actitud lleva semanas generando desconfianza.

PUBLICIDAD

Victoria se muestra vulnerable con Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Victoria se muestra vulnerable con Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La desaparición de Leonor marcó además el arranque de la nueva semana. La incertidumbre afectó profundamente a los habitantes de la Casa Grande y provocó nuevos enfrentamientos, especialmente entre Bárbara y Victoria, cuya relación se volvió todavía más tensa por las continuas intromisiones de esta última en asuntos familiares y personales.

Mientras tanto, Luisa atravesó momentos especialmente delicados tras las revelaciones y discusiones protagonizadas por Alejo y Enriqueta. La joven comenzó a cuestionarse si realmente podía seguir confiando en él, dejando su relación en una situación muy frágil.

El martes, la tensión continuó creciendo con el inesperado acercamiento de Rafael hacia Victoria y Enriqueta. Sus movimientos despertaron una enorme inquietud entre quienes lo rodean, sobre todo porque José Luis y don Hernando llevaban tiempo intentando convencerlo de que se apartara definitivamente de Dámaso. Sin embargo, lejos de distanciarse, Rafael pareció reforzar algunos vínculos que podrían complicar todavía más la situación en el valle.

Además, una misteriosa carta recibida por el marqués terminó sembrando nuevas incógnitas sobre el futuro de la familia. El contenido de la misiva amenaza con alterar el equilibrio de poder dentro de la Casa Grande justo cuando las tensiones internas parecen estar al borde de estallar.

'Valle Salvaje': Leonor al fin se despierta y conoce a Martín. (RTVE)
'Valle Salvaje': Leonor al fin se despierta y conoce a Martín. (RTVE)

Episodio 414 del miércoles 13 de mayo

Pero el verdadero terremoto llegará en el episodio del miércoles. Don Hernando decidirá reaccionar ante todas las acusaciones que han ido acumulándose sobre él y lanzará una afirmación que podría modificar por completo el rumbo de los acontecimientos. Sus palabras no solo pondrán en duda varias versiones conocidas hasta ahora, sino que también abrirán una nueva etapa de sospechas y enfrentamientos.

Al mismo tiempo, Alejo seguirá completamente desbordado por la presión. El joven protagonizará un duro cara a cara con Braulio en una conversación marcada por la tensión y el resentimiento acumulado. Cada vez más aislado, Alejo verá cómo las consecuencias de sus decisiones continúan estrechando el cerco a su alrededor.

Leonor en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Leonor en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Sin embargo, el gran giro del capítulo llegará con la inesperada reaparición de Leonor. Después de días desaparecida y de mantener en vilo a toda la comarca, la joven regresará finalmente al valle, aunque lo hará en circunstancias tan misteriosas como inquietantes. Leonor no volverá sola: aparecerá acompañada de Rosalía, una desconocida cuya presencia despertará inmediatamente todo tipo de preguntas.

Temas Relacionados

Valle SalvajeLa 1RTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Letizia mantiene su apuesta por la moda circular con una blusa que no llevaba desde 2018: suma un tacón bajo de estreno para combatir sus dolencias

La monarca ha demostrado una vez más su compromiso con la literatura en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’

La reina Letizia mantiene su apuesta por la moda circular con una blusa que no llevaba desde 2018: suma un tacón bajo de estreno para combatir sus dolencias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

España se posiciona como el mejor país europeo en derechos LGTBI+

El Mapa Arcoíris solo refleja marcos legales y políticas públicas, pero sigue existiendo una brecha entre esos avances y la realidad cotidiana

España se posiciona como el mejor país europeo en derechos LGTBI+

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 8 de mayo: Adriano causará un accidente por su ceguera y María Fernández sospechará de Carlo y Estefanía

Alonso pondrá a Curro al frente de una crónica social, pese a las reticencias en palacio, en el próximo episodio de la serie diaria de TVE

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 8 de mayo: Adriano causará un accidente por su ceguera y María Fernández sospechará de Carlo y Estefanía

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El recurso presentado por su abogada sostiene que mantenerle en prisión preventiva mientras otro acusado de la misma trama permanece libre convierte la medida cautelar en una “pena anticipada”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

ECONOMÍA

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

DEPORTES

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”

Mbappé se sincera sobre el peso de ser una estrella mundial: “A veces la gente se pasa de la raya”

Rafa Jódar pasa a cuartos de final en Roma y se confirma como la gran promesa del tenis mundial