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Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 7 de mayo: Alejo confiesa su mayor secreto a Enriqueta y Amadeo cruza la línea roja con don Hernando

En el capítulo 410 de la serie de RTVE también mostrará a Leonor escuchar los consejos de Enriqueta, lo que la pondrá en una posición muy sospechosa

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Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Si pensaban que el aire en el valle ya estaba lo suficientemente cargado después de que Bárbara escuchara aquel misterioso llanto en la cabaña o tras la impactante revelación de la verdadera identidad de Dámaso, agárrense fuerte. Este jueves 7 de mayo, el capítulo 410 de Valle Salvaje llega dispuesto a hacernos sudar frío con un giro de los acontecimientos que promete dejar a la familia Gálvez de Aguirre contra las cuerdas.

La noticia que corre como la pólvora por todo el valle es la caída definitiva de Alejo. El joven, que ha estado viviendo un auténtico calvario desde que la culpa se instalara en su pecho, parece haber llegado a su límite de resistencia. Venimos de unos días en los que Enriqueta, con esa astucia felina que la caracteriza, no ha dejado de apretar las tuercas al muchacho, sabiendo perfectamente qué hilos mover para atormentarlo.

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Enriqueta y José Luis están a punto de aclarar las cosas en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Enriqueta y José Luis están a punto de aclarar las cosas en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Este jueves, la presión surtirá su amargo efecto. Tras días de lucha interna y de intentar mantener el tipo frente a su familia, Enriqueta consigue finalmente quebrar a Alejo. La gran pregunta que todos se hacen en las caballerizas es: ¿qué ha confesado exactamente? La vulnerabilidad del menor de los Gálvez de Aguirre es total, y muchos temen que este sea, efectivamente, el fin de su posición en la familia o, peor aún, el inicio de su perdición absoluta. Enriqueta ya tiene lo que quería, pero el precio que Alejo va a pagar podría ser demasiado alto.

Amadeo desata el caos en las cocinas

Mientras en los salones nobles se fraguan tragedias griegas, en las cocinas de palacio el ambiente no está menos caldeado. Amadeo, que parece no haber aprendido la lección sobre quién manda realmente en Valle Salvaje, ha decidido jugar con fuego. Sus constantes triquiñuelas culinarias y sus aires de grandeza han terminado por agotar la paciencia de los veteranos.

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La desaparición de Eva inquieta a Amadeo en 'Valle Salvaje' (RTVE)
La desaparición de Eva inquieta a Amadeo en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La sorpresa para todos llegará cuando Braulio, que normalmente prefiere mantener la fiesta en paz, dé un paso al frente para poner al joven en su sitio. Pero lo que realmente dejará a los criados y señores con el tenedor en el aire será la intervención del mismísimo don Hernando. Que el señor de la casa baje a los infiernos de la cocina para responder personalmente a las impertinencias de Amadeo es algo que no se veía desde hace décadas. ¿Qué habrá hecho Amadeo para provocar semejante deshonor? El pasmo será generalizado y el futuro del joven en el servicio pende de un hilo muy fino.

Leonor y los consejos envenenados de Enriqueta

Por si fuera poco, la nueva aya de la pequeña María, Leonor, sigue bajo el microscopio de los más curiosos. No nos olvidamos de que hace apenas unas horas andaba preguntándole hasta al pequeño Pedrito sobre los detalles del parto de Adriana. ¿Qué mosca le ha picado? Pues bien, este jueves veremos a Leonor recibir los consejos de Enriqueta. Y ya sabemos que, cuando Enriqueta aconseja, siempre hay una segunda intención oculta tras sus palabras de seda.

Leonor está jugando un juego peligroso. Su incesante curiosidad por el pasado de Adriana y su nueva alianza con Enriqueta la colocan en una posición muy sospechosa. ¿Está Leonor buscando la verdad por justicia o es simplemente un peón más en el tablero de ajedrez de la tía de los Gálvez de Aguirre? Tras el capítulo de este jueves, el final de la semana se presenta de infarto. Con Alejo ya quebrado y Leonor siguiendo los pasos de Enriqueta, todas las miradas vuelven a la cabaña de las parteras. Si Alejo ha confesado sus pecados... ¿tendrá su declaración algo que ver con el misterioso bebé que Bárbara oyó llorar en secreto? Pero lo más inquietante para el capítulo de mañana es: ¿logrará Hernando descubrir el vínculo real que une a Dámaso y Victoria antes de que sea demasiado tarde para Adriana?

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