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El cantante Arcángel defiende a España de la conquista de América: “Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”

El reguetonero ha defendido el legado español durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid este lunes: “No hay que pedirle disculpas a nadie”

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Arcángel – Machu Picchu – Perú – entretenimiento – 23 octubre
Imagen del cantante Arcángel (Instagram)

La relación entre España y Latinoamérica, concretamente México, no atraviesa su mejor momento. La visita de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al país la semana pasada volvió a avivar la polémica después de que hace unos meses se refiriera a México como un “narcoestado” y se desmarcara de las disculpas impulsadas por el rey Felipe VI sobre la colonización española. En esta ocasión, Ayuso defendió el legado de Hernán Cortés, calificó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de “dictadora de ultraizquierda” y terminó con la entrada negada a los Premios Platino para evitar que el acto se utilizara como plataforma política.

Unos días después, el cantante estadounidense Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, ha vuelto a alimentar este debate. Él lo ha hecho desde el escenario del Movistar Arena de Madrid. Durante su concierto de La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario este lunes, el artista defendió a España frente a las críticas por la conquista de América y rechazó que nuestro país tenga que pedir disculpas por su pasado colonial.

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“Yo sé que ustedes dicen latinos, pero para mí nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanoamericanos. Los verdaderos latinos son los españoles, los franceses y los portugueses”, afirmó ante el público, tal y como ha compartido el usuario @deejaythiagooo en TikTok.

“Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz”, prosiguió. “Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, aseguró antes de añadir: “Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de puta?”, expresó el artista desde el escenario, que en 2023 colaboró con Bizarrap en la Music Sessions #54/66.

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“Ah, que se robaron el oro, que esto. Cabrón, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?”, continuó mientras se escuchaban los vítores del público.

“No hay que pedirle disculpas a nadie”

El cantante, criado en el barrio Villa Palmeras de Santurce, en Puerto Rico, insistió además en que “no hay que pedirle disculpas a nadie” y reivindicó el vínculo histórico y cultural entre ambos lados del Atlántico. “Estoy orgulloso, adoro mi madre patria, España. Dame una bulla, por favor”, afirmó durante el concierto.

El artista también aprovechó el momento para reivindicar el idioma español y mostrar el orgullo que siente por compartir una misma lengua con millones de personas. “Me encanta mi idioma. No me imagino hablando italiano, francés ni chino. Todo eso suena feo. Me gusta lo que hablo yo, cabrón”, dijo antes de recibir una nueva ovación.

No es la primera vez que el artista se mete en polémicas. En 2019 fue arrestado en Las Vegas acusado de agredir a su supuesta pareja a las puertas de un local mientras se dirigía a los premios Latin Billboard, pese a que no estaba invitado, según apuntaron Los Angeles Times y TMZ. En 2021, fue altamente criticado después de compartir un mensaje misógino y machista en su cuenta de Instagram. “Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas”, escribió el reguetonero.

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