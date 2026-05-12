La reina Letizia mantiene su apuesta por la moda circular con una blusa que no llevaba desde 2018: suma un tacón bajo de estreno para combatir sus dolencias

La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)

La reina Letizia ha reaparecido en la Real Casa de Correos de Madrid para presidir la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’, captando todas las miradas por su elección de vestuario. La monarca ha vuelto a poner de manifiesto su apuesta por reciclar sus prendas al rescatar una blusa de gasa blanca con detalles plateados, una prenda que no lucía desde hace ocho años y que en esta ocasión ha combinado con una falda midi de cuero negro y complementos orientados tanto al diseño como a la sostenibilidad.

La nueva aparición pública de la reina Letizia en la 48ª edición de estos premios ha coincidido con la recuperación de una pieza que ya utilizó en 2018 durante una salida familiar al musical Billy Elliot en Madrid, donde estuvo acompañada por la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En aquella ocasión, la blusa blanca de gasa con estampado de plumas metálicas, escote redondo y mangas globo de puño cerrado fue el centro de atención, y este año vuelve a serlo al combinarla con una falda de cuero ajustada a la cintura mediante cinturón ancho.

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La prenda es de la marca Hugo Boss, pese a que se asemeja también a un diseño de la firma francesa IRO, que lanzó un modelo similar en 2018. Los contrastes, como este entre la delicadeza del tejido vaporoso de la blusa y la contundencia del cuero negro, se han consolidado como uno de los rasgos distintivos del estilo de la reina, quien ha sabido actualizar la prenda para conseguir un resultado contemporáneo y funcional.

La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

En esta convocatoria, la innovación ha llegado por parte de los accesorios. La reina Letizia ha estrenado unos zapatos modelo Bow Tie de Aquazzura, reconocibles por su lazo trasero distintivo. La versión elegida incorpora un tacón bajo de cinco centímetros, lo que aporta comodidad frente al modelo habitual de tacón alto que ya posee en su armario. Esta elección se vincula también al cuidado de su salud, dado que las molestias en los pies han condicionado las últimas decisiones en su vestidor.

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El capítulo de joyería ha aportado un contenido simbólico a la comparecencia: la monarca ha lucido un collar solitario de la marca española PDPAOLA, confeccionado en oro blanco reciclado de 18 quilates y un diamante de laboratorio de 0,50 quilates. Esta preferencia responde a un compromiso con materiales responsables y procesos productivos éticos, en línea con una moda cada vez más concienciada con la sostenibilidad. El conjunto de accesorios incluía también unos pendientes metálicos que guarda desde el año 2008 y su característico anillo de Coreterno.

La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)

La reina Letizia en el Premio ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Anular’

Durante la ceremonia celebrada en la Real Casa de Correos, la reina ha entregado el Premio ‘El Barco de Vapor’ a Josan Hatero por La memoria de las bicicletas, valorada por su “optimismo y calidez”, y el ‘Gran Angular’ a Alba Quintas Garciandia por La cuarta vida de Blanca Cuervo, una novela con enfoque crítico sobre la realidad de la juventud. Doña Letizia ha intervenido para agradecer públicamente la celebración de unos galardones que fomentan la literatura infantil y juvenil, consolidando su papel como embajadora del libro en España.

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Un joven se acerca a la Reina Letizia para proponerle una entrevista en su podcast, donde conversa con grandes referentes sobre su propósito en la vida. La monarca escucha atentamente y le da una respuesta alentadora.

No es la primera vez que la monarca apuesta por prendas rescatadas para este tipo de eventos literarios que ocupan un lugar destacado en su agenda. Lo que distingue esta edición es la recuperación exacta de la blusa blanca conmemorativa, ausente de su vestidor público desde 2018. A lo largo de la velada, además del foco en el vestuario, la reina Letizia ha mostrado especial atención al relato de las obras premiadas, reafirmando su implicación continuada con la difusión cultural y la proyección de autores en el panorama literario nacional.