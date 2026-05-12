España

La reina Letizia mantiene su apuesta por la moda circular con una blusa que no llevaba desde 2018: suma un tacón bajo de estreno para combatir sus dolencias

La monarca ha demostrado una vez más su compromiso con la literatura en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’

Guardar
Google icon
La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)
La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)

La reina Letizia ha reaparecido en la Real Casa de Correos de Madrid para presidir la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’, captando todas las miradas por su elección de vestuario. La monarca ha vuelto a poner de manifiesto su apuesta por reciclar sus prendas al rescatar una blusa de gasa blanca con detalles plateados, una prenda que no lucía desde hace ocho años y que en esta ocasión ha combinado con una falda midi de cuero negro y complementos orientados tanto al diseño como a la sostenibilidad.

La nueva aparición pública de la reina Letizia en la 48ª edición de estos premios ha coincidido con la recuperación de una pieza que ya utilizó en 2018 durante una salida familiar al musical Billy Elliot en Madrid, donde estuvo acompañada por la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En aquella ocasión, la blusa blanca de gasa con estampado de plumas metálicas, escote redondo y mangas globo de puño cerrado fue el centro de atención, y este año vuelve a serlo al combinarla con una falda de cuero ajustada a la cintura mediante cinturón ancho.

PUBLICIDAD

La prenda es de la marca Hugo Boss, pese a que se asemeja también a un diseño de la firma francesa IRO, que lanzó un modelo similar en 2018. Los contrastes, como este entre la delicadeza del tejido vaporoso de la blusa y la contundencia del cuero negro, se han consolidado como uno de los rasgos distintivos del estilo de la reina, quien ha sabido actualizar la prenda para conseguir un resultado contemporáneo y funcional.

La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)
La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

En esta convocatoria, la innovación ha llegado por parte de los accesorios. La reina Letizia ha estrenado unos zapatos modelo Bow Tie de Aquazzura, reconocibles por su lazo trasero distintivo. La versión elegida incorpora un tacón bajo de cinco centímetros, lo que aporta comodidad frente al modelo habitual de tacón alto que ya posee en su armario. Esta elección se vincula también al cuidado de su salud, dado que las molestias en los pies han condicionado las últimas decisiones en su vestidor.

PUBLICIDAD

El capítulo de joyería ha aportado un contenido simbólico a la comparecencia: la monarca ha lucido un collar solitario de la marca española PDPAOLA, confeccionado en oro blanco reciclado de 18 quilates y un diamante de laboratorio de 0,50 quilates. Esta preferencia responde a un compromiso con materiales responsables y procesos productivos éticos, en línea con una moda cada vez más concienciada con la sostenibilidad. El conjunto de accesorios incluía también unos pendientes metálicos que guarda desde el año 2008 y su característico anillo de Coreterno.

La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)
La reina Letizia en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ (Europa Press)

La reina Letizia en el Premio ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Anular’

Durante la ceremonia celebrada en la Real Casa de Correos, la reina ha entregado el Premio ‘El Barco de Vapor’ a Josan Hatero por La memoria de las bicicletas, valorada por su “optimismo y calidez”, y el ‘Gran Angular’ a Alba Quintas Garciandia por La cuarta vida de Blanca Cuervo, una novela con enfoque crítico sobre la realidad de la juventud. Doña Letizia ha intervenido para agradecer públicamente la celebración de unos galardones que fomentan la literatura infantil y juvenil, consolidando su papel como embajadora del libro en España.

Un joven se acerca a la Reina Letizia para proponerle una entrevista en su podcast, donde conversa con grandes referentes sobre su propósito en la vida. La monarca escucha atentamente y le da una respuesta alentadora.

No es la primera vez que la monarca apuesta por prendas rescatadas para este tipo de eventos literarios que ocupan un lugar destacado en su agenda. Lo que distingue esta edición es la recuperación exacta de la blusa blanca conmemorativa, ausente de su vestidor público desde 2018. A lo largo de la velada, además del foco en el vestuario, la reina Letizia ha mostrado especial atención al relato de las obras premiadas, reafirmando su implicación continuada con la difusión cultural y la proyección de autores en el panorama literario nacional.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 13 de mayo: Alejo se enfrenta a Braulio y Leonor reaparece inesperadamente

La ficción diaria de La 1 encara una de sus semanas más tensas con el regreso de Leonor junto a una desconocida joven

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 13 de mayo: Alejo se enfrenta a Braulio y Leonor reaparece inesperadamente

España se posiciona como el mejor país europeo en derechos LGTBI+

El Mapa Arcoíris solo refleja marcos legales y políticas públicas, pero sigue existiendo una brecha entre esos avances y la realidad cotidiana

España se posiciona como el mejor país europeo en derechos LGTBI+

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 8 de mayo: Adriano causará un accidente por su ceguera y María Fernández sospechará de Carlo y Estefanía

Alonso pondrá a Curro al frente de una crónica social, pese a las reticencias en palacio, en el próximo episodio de la serie diaria de TVE

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 8 de mayo: Adriano causará un accidente por su ceguera y María Fernández sospechará de Carlo y Estefanía

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El recurso presentado por su abogada sostiene que mantenerle en prisión preventiva mientras otro acusado de la misma trama permanece libre convierte la medida cautelar en una “pena anticipada”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

ECONOMÍA

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

DEPORTES

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”

Mbappé se sincera sobre el peso de ser una estrella mundial: “A veces la gente se pasa de la raya”

Rafa Jódar pasa a cuartos de final en Roma y se confirma como la gran promesa del tenis mundial

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas