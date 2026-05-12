Una madre y su hijo son desahuciados en San Isidro en la víspera de las fiestas: “Luchemos para que Ana siga en su casa”

Calle Camino Alto de San Isidro en Madrid, junto al cartel difundido por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel.

Ana y su hijo van a ser desahuciados este miércoles 13 de mayo en el barrio madrileño de Carabanchel, lo que ha motivado una protesta vecinal por parte del Sindicato de Vivienda de Carabanchel junto a otros colectivos del barrio. “No vamos a permitir que en medio de las fiestas principales de Madrid se silencie la ejecución de un desahucio de una familia del barrio”, señalan desde el sindicato, en referencia a la coincidencia del desalojo con la víspera de las fiestas de San Isidro.

La vivienda se encuentra en la calle Camino Alto de San Isidro, a escasos metros de la pradera donde se celebran las fiestas, un espacio que estos días acoge conciertos, actividades y una gran afluencia de público. Ante esta situación, los colectivos han convocado a los medios de comunicación a las 9:00 horas en el número 23 de dicha calle, así como a vecinos y vecinas del barrio para intentar frenar el desalojo.

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En esta calle se ubican varios bloques de vivienda pública construidos en los años 90 para el realojo de población chabolista de Carabanchel. Tal y como recogía el diario El País en enero de 1991, en aquel momento 534 familias, que llevaban más de cinco años esperando abandonar sus chabolas, iban a ser realojadas en los nuevos bloques del Camino Alto de San Isidro.

Sin embargo, según denuncian desde el sindicato, en la actualidad la Agencia de Vivienda Social (AVS) estaría enviando de forma masiva cartas de desahucio a estas viviendas, activando procesos de expulsión que califican de inminentes. Los colectivos aseguran que esta situación responde a una dinámica progresiva de pérdida de vivienda pública en la zona, mediante procedimientos de desalojo y cambios de titularidad.

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Vivir entre cajas de cartón, con la salud afectada por el nerviosismo y la incertidumbre. Esa es la realidad de muchos mayores amenazados de desahucio en España.

Este miércoles, según el comunicado, está previsto que se ejecute el desahucio de Ana y su familia en la calle Camino Alto de San Isidro, por parte de un propietario privado al que habría sido vendida la vivienda, que anteriormente formaba parte del parque público. El sindicato sostiene además que este caso “no es un hecho aislado” y recuerda que hace dos años lograron paralizar otro desahucio en la misma calle, el de una vecina identificada como Ana María.

En este sentido, la Asamblea de Vivienda de Usera, integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, denuncia que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) tendría previsto ejecutar hasta 60 desahucios en los próximos tres meses en distintos barrios de la capital, entre ellos Carabanchel, Usera, Vallecas y Villaverde. El colectivo critica que estos procedimientos se lleven a cabo mientras, aseguran, existen viviendas públicas vacías en la ciudad.

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Llamamiento a la movilización en Carabanchel

Bajo el lema “Llenan la pradera, desahucian Madrid”, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel ha convocado a través de redes sociales a todas aquellas personas que quieran colaborar a concentrarse este miércoles a las 8:00 horas frente al domicilio de la calle Camino Alto de San Isidro. “Necesitamos demostrar nuestra fuerza. Luchemos para que Ana siga en su casa”, señalan en su convocatoria.

“No vamos a permitir que Ana y su familia se queden en la calle”, afirman desde el colectivo. En su denuncia, sostienen que “la intención es clara: vaciar el parque de vivienda pública para pasarlo al mercado privado”, en un contexto que, aseguran, está agravando la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad.

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Paralización del intento de desalojo de Ana María por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, 14 de noviembre de 2024. (SVC)

Según indican, la Agencia de Vivienda Social estaría activando procesos de desahucio en distintos bloques del barrio, además de la venta de viviendas a fondos de inversión y propietarios privados. Mientras tanto, denuncian la existencia de viviendas públicas vacías en los mismos edificios y un aumento constante de las listas de espera para acceder a una vivienda social mediante sorteo.

Esta situación recuerda al reciente desahucio de Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años que residía desde hacía décadas en una vivienda propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT). Se trataba del quinto intento de desalojo al que se enfrentaba, que finalmente se ejecutó pese al apoyo vecinal y la movilización del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

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