España

Una madre y su hijo son desahuciados en San Isidro en la víspera de las fiestas: “Luchemos para que Ana siga en su casa”

El domicilio se encuentra a escasos metros de la pradera, donde se celebra la festividad

Guardar
Google icon
Calle Camino Alto de San Isidro en Madrid, junto al cartel difundido por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel.
Calle Camino Alto de San Isidro en Madrid, junto al cartel difundido por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel.

Ana y su hijo van a ser desahuciados este miércoles 13 de mayo en el barrio madrileño de Carabanchel, lo que ha motivado una protesta vecinal por parte del Sindicato de Vivienda de Carabanchel junto a otros colectivos del barrio. “No vamos a permitir que en medio de las fiestas principales de Madrid se silencie la ejecución de un desahucio de una familia del barrio”, señalan desde el sindicato, en referencia a la coincidencia del desalojo con la víspera de las fiestas de San Isidro.

La vivienda se encuentra en la calle Camino Alto de San Isidro, a escasos metros de la pradera donde se celebran las fiestas, un espacio que estos días acoge conciertos, actividades y una gran afluencia de público. Ante esta situación, los colectivos han convocado a los medios de comunicación a las 9:00 horas en el número 23 de dicha calle, así como a vecinos y vecinas del barrio para intentar frenar el desalojo.

PUBLICIDAD

En esta calle se ubican varios bloques de vivienda pública construidos en los años 90 para el realojo de población chabolista de Carabanchel. Tal y como recogía el diario El País en enero de 1991, en aquel momento 534 familias, que llevaban más de cinco años esperando abandonar sus chabolas, iban a ser realojadas en los nuevos bloques del Camino Alto de San Isidro.

Sin embargo, según denuncian desde el sindicato, en la actualidad la Agencia de Vivienda Social (AVS) estaría enviando de forma masiva cartas de desahucio a estas viviendas, activando procesos de expulsión que califican de inminentes. Los colectivos aseguran que esta situación responde a una dinámica progresiva de pérdida de vivienda pública en la zona, mediante procedimientos de desalojo y cambios de titularidad.

PUBLICIDAD

Vivir entre cajas de cartón, con la salud afectada por el nerviosismo y la incertidumbre. Esa es la realidad de muchos mayores amenazados de desahucio en España.

Este miércoles, según el comunicado, está previsto que se ejecute el desahucio de Ana y su familia en la calle Camino Alto de San Isidro, por parte de un propietario privado al que habría sido vendida la vivienda, que anteriormente formaba parte del parque público. El sindicato sostiene además que este caso “no es un hecho aislado” y recuerda que hace dos años lograron paralizar otro desahucio en la misma calle, el de una vecina identificada como Ana María.

En este sentido, la Asamblea de Vivienda de Usera, integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, denuncia que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) tendría previsto ejecutar hasta 60 desahucios en los próximos tres meses en distintos barrios de la capital, entre ellos Carabanchel, Usera, Vallecas y Villaverde. El colectivo critica que estos procedimientos se lleven a cabo mientras, aseguran, existen viviendas públicas vacías en la ciudad.

Llamamiento a la movilización en Carabanchel

Bajo el lema “Llenan la pradera, desahucian Madrid”, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel ha convocado a través de redes sociales a todas aquellas personas que quieran colaborar a concentrarse este miércoles a las 8:00 horas frente al domicilio de la calle Camino Alto de San Isidro. “Necesitamos demostrar nuestra fuerza. Luchemos para que Ana siga en su casa”, señalan en su convocatoria.

“No vamos a permitir que Ana y su familia se queden en la calle”, afirman desde el colectivo. En su denuncia, sostienen que “la intención es clara: vaciar el parque de vivienda pública para pasarlo al mercado privado”, en un contexto que, aseguran, está agravando la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad.

Paralización del intento de desalojo de Ana María por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, 14 de noviembre de 2024. (SVC)
Paralización del intento de desalojo de Ana María por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, 14 de noviembre de 2024. (SVC)

Según indican, la Agencia de Vivienda Social estaría activando procesos de desahucio en distintos bloques del barrio, además de la venta de viviendas a fondos de inversión y propietarios privados. Mientras tanto, denuncian la existencia de viviendas públicas vacías en los mismos edificios y un aumento constante de las listas de espera para acceder a una vivienda social mediante sorteo.

Esta situación recuerda al reciente desahucio de Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años que residía desde hacía décadas en una vivienda propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT). Se trataba del quinto intento de desalojo al que se enfrentaba, que finalmente se ejecutó pese al apoyo vecinal y la movilización del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Temas Relacionados

DesahuciosVecinosVivienda EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

El presidente del club blanco convoca elecciones en “unos 15 días o los que sean”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

El cantante Arcángel defiende a España de la conquista de América: “Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”

El reguetonero ha defendido el legado español durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid este lunes: “No hay que pedirle disculpas a nadie”

El cantante Arcángel defiende a España de la conquista de América: “Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”

Cuatro hábitos muy habituales que destrozan tu pelo, según un doctor

Algunas personas creen tener un buen cuidado capilar, pero hay prácticas cotidianas que lo debilitan

Cuatro hábitos muy habituales que destrozan tu pelo, según un doctor

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

El líder de Coalición Canaria ha construido toda su trayectoria política entre La Laguna y el Gobierno autonómico, consolidándose como uno de los rostros más influyentes del nacionalismo canario de las últimas dos décadas

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

ECONOMÍA

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

DEPORTES

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”