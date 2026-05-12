Avance de ‘La Promesa’ del viernes 8 de mayo: Adriano causará un accidente por su ceguera y María Fernández sospechará de Carlo y Estefanía

'La Promesa': María Fernández intuye que Carlo y Estefanía ocultan algo. (TVE)

La revelación que ha marcado los últimos episodios de La Promesa ha situado el drama en un punto de no retorno. Pía, tras descubrir que la misteriosa “Mercedes del Amor” es, en realidad, Leocadia, ha quedado completamente sobrepasada. La certeza de que su compañera está implicada directamente en el asesinato de Jana amenaza con romper no solo su mundo, sino también la aparente estabilidad de la vida en el palacio.

El último episodio de La Promesa ha dejado al público con un escenario en el que cada personaje se enfrenta a retos propios de una guerra fría interna, donde cada alianza peligra y los secretos familiares amenazan con estallar. El duque de Carril ha incrementado la presión sobre Manuel y la familia Luján mediante un chantaje persistente. Este hecho ha provocado que Manuel advirtiera a Alonso, el marqués de Luján, quien, indignado por la situación, ha decidido plantar cara.

PUBLICIDAD

El propio Alonso ha amenazado al duque con recurrir a la Guardia Civil si no desiste en su intento de extorsión, un paso que demuestra hasta qué punto la tensión ha llegado a su límite. Además, Adriano ha recibido la confirmación devastadora de su ceguera, obligándole a replantearse su papel como padre y generando un nuevo foco de inquietud en la residencia.

'La Promesa': Leocadia se ofrece a ayudar con la boda. (TVE)

Qué pasará el miércoles en ‘La Promesa’

El capítulo de La Promesa previsto para el miércoles 13 de mayo anticipa que Alonso, ante la imposibilidad de denunciar, optará por centrar la atención en el prestigio de su familia. El marqués anunciará que Curro será el protagonista de una importante crónica social. Este giro despertará la furia de Lorenzo y Leocadia, quienes rechazan frontalmente la idea debido al origen bastardo de Curro. La decisión del marqués configura una nueva batalla interna en el seno de la familia, donde la lucha por la posición social y la pureza del linaje se pondrán en primer plano.

PUBLICIDAD

En el área de servicio, la situación atraviesa igualmente una fase crítica. Cristóbal ha reprendido a Ricardo y Pía por sus enfrentamientos públicos, declarando que no consentirá más faltas en el funcionamiento cotidiano. Esta advertencia intensifica la sensación de inestabilidad entre el personal y evidencia que el clima de tensión ya no se limita solo a los señores, sino que alcanza a todos los estamentos de la casa.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Nuevos conflictos en ‘La Promesa’

El clima de presión obra también sobre los secundarios. Petra intenta mediar entre Santos y la familia, pero recibe nuevamente una negativa que deja la puerta abierta a nuevas complicaciones. Mientras tanto, Jacobo propone a Adriano que memorice la disposición de los espacios para sobrellevar su ceguera, estrategia que casi termina en desastre cuando Adriano, confiado, está a punto de causar un accidente con uno de sus hijos.

PUBLICIDAD

El argumento de La Promesa no dejará de ramificarse con nuevas intrigas. María Fernández comienza a desconfiar de las ambiguas explicaciones de Carlo en torno a Estefanía, percibiendo que hay algo relevante que le están ocultando. Esta nueva sospecha abre una vía de investigación que podría desencadenar otro escándalo si la verdad saliera a la luz, sumando presión sobre los personajes secundarios y elevando el nivel de incertidumbre para la audiencia de la ficción diaria de Televisión Española.