España Deportes

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

El presidente del Real Madrid ha explicado la decisión una rueda de prensa

Guardar
Google icon
Florentino Pérez en la rueda de prensa. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Florentino Pérez en la rueda de prensa. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Florentino Pérez ha soltado la bomba. Después de anunciar repentinamente una rueda de prensa, ha anunciado que convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid. Sin embargo, a pesar de que no se esperaba que anunciase la fecha, ha desvelado que será pronto.

“¿No lees los periódicos todos los días? Es una orquestación de los malos periodistas contra el Madrid. En 15 días o lo que sea las vamos a convocar”, respondió a uno de los periodistas allí presentes. Sin embargo, el club blanco tendrá que anunciar mediante sus canales oficiales la convocatoria con el día exacto.

PUBLICIDAD

“Convoco esta rueda de prensa para que se presente quien quiera. El club es de los socios”, argumenta el empresario. “Yo he venido a que los socios decidan y sean dueños del Real Madrid”, continúa argumentando.

No quiero dinero, interés o protagonismo, no voy a conferencias. Llevo una vida discreta”, termina con gran indignación una de sus intervenciones. Sin embargo, son varias las personas que cuestionan esta decisión.

PUBLICIDAD

Algunos periodistas allí presentes han sacado a relucir que, en la mayoría de las elecciones que ha convocado, no ha tenido oposición. “Nunca se han enfrentado conmigo. No sé el por qué, debe de ser que me tienen miedo”, explica con una risa irónica.

Su historial electoral

Florentino Pérez ha sido elegido presidente del Real Madrid en seis ocasiones (2000, 2004, 2009, 2013, 2017 y 2021), en un recorrido marcado por una notable estabilidad y, en varios procesos, sin la presencia de candidaturas rivales. Pese a su hegemonía, decidió dimitir en el año 2006.

“Los jugadores están confundidos y quizá demasiado consentidos. He cometido un error. He maleducado a los jugadores“, explicó el 27 de febrero de 2006. Ese mismo día renunció al cargo, tras caer contra el Mallorca en Copa del Rey y no tener opciones al título.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aborda directamente los rumores sobre su estado de salud. En su discurso, niega categóricamente estar enfermo y asegura que su salud es "perfecta" para seguir al frente del club y de su empresa.

Desde que vuelve a ser reelegido en el 1 de junio de 2009, ha mantenido la presidencia de forma continuada, consolidándose como una de las figuras más longevas en la historia reciente de la entidad blanca.

La actitud de los aficionados enfada a Florentino Pérez

El actual presidente del club blanco ha dejado un recado a los aficionados. “No es la primera vez que me gritan: 'Florentino dimisión’”. “Quiero que alguien se enfrente conmigo en estas selecciones. Yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, que son muy inteligentes, pero algunos se dejan llevar por la pasión”.

“Los socios me apoyan después de 26 años. Soy el más laureado de la historia, con 7 Copas de Europa”. Sin embargo, ha matizado que “los protagonistas son los jugadores”.

Pese a que no ha querido profundizar en aspectos deportivos, se ha pronunciado sobre la pelea entre Tchouameni y Valverde. “Me parece muy mal”, ha dicho Florentino Pérez sobre la reciente pelea entre el francés y el uruguayo. “La filtración es peor. Es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa”. Además, ha confesado que todos los años hay peleas de este tipo que nunca se han filtrado a la prensa.

Temas Relacionados

Real MadridFlorentino PérezFútbolEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”

El presidente del Real Madrid ha comunicado la decisión en una rueda de prensa y esquiva las preguntas sobre las peleas recientes en el vestuario

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”

Mbappé se sincera sobre el peso de ser una estrella mundial: “A veces la gente se pasa de la raya”

El futbolista del Real Madrid se abre en canal en una entrevista a ‘Vanity Fair’ donde habla de su gestión de la fama y el Mundial 2026 y la selección francesa

Mbappé se sincera sobre el peso de ser una estrella mundial: “A veces la gente se pasa de la raya”

Rafa Jódar pasa a cuartos de final en Roma y se confirma como la gran promesa del tenis mundial

El tenista español está siendo la revelación del Masters 1000 de Roma

Rafa Jódar pasa a cuartos de final en Roma y se confirma como la gran promesa del tenis mundial

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

El pacto final incorpora las acciones de José María del Nido Benavente, máximo accionista a título particular

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

El delantero francés no viajó con sus compañeros a Barcelona y publicó una imagen que generó una oleada de críticas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

ECONOMÍA

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

DEPORTES

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”

Mbappé se sincera sobre el peso de ser una estrella mundial: “A veces la gente se pasa de la raya”

Rafa Jódar pasa a cuartos de final en Roma y se confirma como la gran promesa del tenis mundial

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas