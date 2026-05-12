Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Florentino Pérez en la rueda de prensa. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Florentino Pérez ha soltado la bomba. Después de anunciar repentinamente una rueda de prensa, ha anunciado que convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid. Sin embargo, a pesar de que no se esperaba que anunciase la fecha, ha desvelado que será pronto.

“¿No lees los periódicos todos los días? Es una orquestación de los malos periodistas contra el Madrid. En 15 días o lo que sea las vamos a convocar”, respondió a uno de los periodistas allí presentes. Sin embargo, el club blanco tendrá que anunciar mediante sus canales oficiales la convocatoria con el día exacto.

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“Convoco esta rueda de prensa para que se presente quien quiera. El club es de los socios”, argumenta el empresario. “Yo he venido a que los socios decidan y sean dueños del Real Madrid”, continúa argumentando.

“No quiero dinero, interés o protagonismo, no voy a conferencias. Llevo una vida discreta”, termina con gran indignación una de sus intervenciones. Sin embargo, son varias las personas que cuestionan esta decisión.

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Algunos periodistas allí presentes han sacado a relucir que, en la mayoría de las elecciones que ha convocado, no ha tenido oposición. “Nunca se han enfrentado conmigo. No sé el por qué, debe de ser que me tienen miedo”, explica con una risa irónica.

Su historial electoral

Florentino Pérez ha sido elegido presidente del Real Madrid en seis ocasiones (2000, 2004, 2009, 2013, 2017 y 2021), en un recorrido marcado por una notable estabilidad y, en varios procesos, sin la presencia de candidaturas rivales. Pese a su hegemonía, decidió dimitir en el año 2006.

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“Los jugadores están confundidos y quizá demasiado consentidos. He cometido un error. He maleducado a los jugadores“, explicó el 27 de febrero de 2006. Ese mismo día renunció al cargo, tras caer contra el Mallorca en Copa del Rey y no tener opciones al título.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aborda directamente los rumores sobre su estado de salud. En su discurso, niega categóricamente estar enfermo y asegura que su salud es "perfecta" para seguir al frente del club y de su empresa.

Desde que vuelve a ser reelegido en el 1 de junio de 2009, ha mantenido la presidencia de forma continuada, consolidándose como una de las figuras más longevas en la historia reciente de la entidad blanca.

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La actitud de los aficionados enfada a Florentino Pérez

El actual presidente del club blanco ha dejado un recado a los aficionados. “No es la primera vez que me gritan: 'Florentino dimisión’”. “Quiero que alguien se enfrente conmigo en estas selecciones. Yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, que son muy inteligentes, pero algunos se dejan llevar por la pasión”.

“Los socios me apoyan después de 26 años. Soy el más laureado de la historia, con 7 Copas de Europa”. Sin embargo, ha matizado que “los protagonistas son los jugadores”.

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Pese a que no ha querido profundizar en aspectos deportivos, se ha pronunciado sobre la pelea entre Tchouameni y Valverde. “Me parece muy mal”, ha dicho Florentino Pérez sobre la reciente pelea entre el francés y el uruguayo. “La filtración es peor. Es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa”. Además, ha confesado que todos los años hay peleas de este tipo que nunca se han filtrado a la prensa.