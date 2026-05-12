Mbappé se sincera sobre el peso de ser una estrella mundial: “A veces la gente se pasa de la raya”

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé. EFE/Juanjo Martín

Kylian Mbappé lleva días en el ojo del huracán. Desde el 27 de abril que se confirmó su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, en Valdebebas saben poco de él. No estuvo en la eliminación de Champions frente al Bayern de Múnich ni tampoco en Barcelona, cuando el Real Madrid salía vencido del Camp Nou y los de Flick se proclamaban campeones de liga.

Estaba a kilómetros de distancia, ya sea en la costa italiana o desde Madrid, donde subió una foto animando a su equipo cuando ya iban perdiendo 2-0. Entre unas y otras han acabado por estallar en la grada madridista y, hoy por hoy, el francés es uno de los señalados por otro año en blanco del Real Madrid.

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El futbolista concedió una entrevista al medio Vanity Fair unos meses antes de todo esto, donde se abrió en canal y habló sobre lo que significa la selección, ser famoso y el próximo Mundial de este verano. “Es difícil estar en una situación como la nuestra, en la que todo el mundo espera que hagamos milagros. Pero los milagros solo ocurren en el campo; no hace falta jugar el partido antes del partido”.

Un capitán bajo la lupa

Francia llega al torneo como una de las favoritas. A sus 27 años, Mbappé ya sabe lo que es ganar un Mundial (2018) y perder en la final (2022). Frente a Argentina, dejó una de las actuaciones más memorables que se recuerdan, con un hat-trick que firmaba una remontada casi imposible y otro gol en la tanda de penaltis.

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“Hay que seguir adelante. No se puede volver atrás. Tenemos que aprovechar esa decepción y convertirla en motivación para cambiar de verdad el curso de la historia”, dijo.

El francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi pugnan por el balón durante la final de la Copa Mundial entre Argentina y Francia. (AP Foto/Manu Fernández)

Más ruido que goles

En Madrid, por ahora, el ruido no se detiene. A pesar de los 41 goles en 41 partidos esta temporada, el máximo goleador de LaLiga es el plato estrella de la programación deportiva. Su forma de gestionar su lesión ha hecho que sea cuestionado por parte de la afición, que antes de su llegada había ganado la Champions.

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Antes de la polémica del Clásico, Mbappé ya había sido la ‘comidilla’ días antes, cuando fue visto con su novia, Ester Expósito, por Italia, en un yate. Las redes estallaron. Días después apareció entrenando en su día libre.

Publicación en X sobre Mbappé y Ester Expósito (X).

“Un futbolista también es ciudadano”

En 2021, tras fallar el penalti decisivo en la Eurocopa, recibió una gran cantidad de insultos racistas que le hicieron plantearse abandonar la selección. Algo que, según describió, es una dinámica conocida en el fútbol francés: cuando ganan, los jugadores de origen diverso son héroes; cuando pierden, se les niega la pertenencia.

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“¡Somos franceses! A los franceses les encanta quejarse. A los franceses les encanta estar descontentos. Creo que un francés es más feliz cuando no es feliz. ¡Y digo nosotros porque yo también soy así!”, sentencia Mbappé.

Tomás Roncero habló acerca del polémico gesto que realizó el francés desde su auto al retirarse del entrenamiento del Real Madrid

La fama como jaula

Y dentro de los contras como futbolista y estrella existe la incapacidad de salir a la calle. “No siempre he sabido manejar bien esa situación. Me hice famoso muy joven. Por eso no tenía madurez, la apertura mental ni la empatía necesarias para ponerme a veces en el lugar de los demás. Así que ahora intento ser un poco más comprensivo, aunque a veces la gente se pasa de la raya”.

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Mbappé saltó a la fama con 16 años en el Mónaco campeón de la Ligue 1 en la temporada 2016/17. De ahí llegó al Paris Saint-Germain, donde se convirtió en la estrella que es hoy. “Ya no te perteneces a ti mismo, perteneces a todo el mundo. ¡Pero es una vida que elegimos!”, reconoció.