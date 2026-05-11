Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 11 al viernes 15 de mayo: Leonor reaparece finalmente junto a una misteriosa joven

'Valle Salvaje' (RTVE).

La tensión continúa creciendo en Valle Salvaje en una semana decisiva para las tramas de la ficción de época de La 1. Los próximos capítulos estarán marcados por desapariciones, secretos familiares, alianzas peligrosas y la llegada de un nuevo personaje que promete alterar por completo el equilibrio en la Casa Grande. Mientras Rafael y Alejo se enfrentan a decisiones que podrían cambiar su destino, Leonor reaparece acompañada de una misteriosa joven que despierta todas las sospechas.

Episodio 412 del lunes 11 de mayo

La semana arranca con la incertidumbre instalada en el valle tras la desaparición de Leonor. Su ausencia mantiene en vilo a todos los habitantes de la Casa Grande y provoca nuevas tensiones entre los personajes. La situación afecta especialmente a Bárbara, que termina enfrentándose a Victoria por intentar intervenir constantemente tanto en su vida como en todo lo relacionado con Pedrito.

PUBLICIDAD

En paralelo, Luisa atraviesa uno de sus momentos más delicados. Las palabras que Alejo dedicó a Enriqueta han dejado una profunda herida en su relación, hasta el punto de que la joven comienza a cuestionarse si todavía puede confiar en el hombre al que ama. Las discusiones y reproches vuelven a dominar la convivencia mientras las sospechas crecen alrededor de varios habitantes del valle.

'Valle Salvaje' (RTVE).

Episodio 413 del martes 12 de mayo

En el episodio del martes, Rafael sorprende al buscar el apoyo de Victoria y Enriqueta. Nadie logra comprender cuáles son sus verdaderas intenciones, especialmente en un momento en el que la tensión entre familias y aliados continúa creciendo. Al mismo tiempo, José Luis y don Hernando intensifican la presión sobre Rafael para que rompa cualquier vínculo con Dámaso, a quien consideran una amenaza cada vez más peligrosa. Sin embargo, lejos de apartarse, Dámaso sigue ganando terreno gracias a una actitud aparentemente leal que despierta desconfianza en varios personajes.

PUBLICIDAD

La jornada termina con un nuevo sobresalto cuando el marqués recibe una carta urgente con noticias inquietantes. El contenido de esa misiva amenaza con alterar todavía más la estabilidad del valle y deja abiertas nuevas incógnitas sobre lo que está por venir.

'Valle Salvaje' (RTVE).

Episodio 414 del miércoles 13 de mayo

El miércoles llega uno de los momentos más impactantes de la semana. Don Hernando decide defenderse de las acusaciones que pesan sobre él y lanza una afirmación que podría cambiar por completo el rumbo de la historia. Mientras tanto, Alejo, cada vez más acorralado por la presión y los conflictos acumulados, termina enfrentándose cara a cara con Braulio en una conversación cargada de tensión.

PUBLICIDAD

Pero el gran giro se produce al caer la noche. Leonor reaparece finalmente en el valle, aunque no lo hace sola. La joven regresa acompañada de Rosalía, una misteriosa muchacha cuya presencia despierta todo tipo de preguntas. Ambas llegan encapuchadas y terminan entrando a escondidas en la habitación de Rafael, dejando abierta una nueva trama llena de incógnitas.

Victoria se muestra vulnerable con Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Episodio 415 del jueves 14 de mayo

La presencia de Leonor y Rosalía provoca una reacción inmediata de don Hernando, que decide expulsarlas de la Casa Grande sin contemplaciones. Su decisión endurece todavía más el ambiente en el palacio y deja claro que está dispuesto a mantener el control a cualquier precio.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Bárbara continúa obsesionada con encontrar al niño que las parteras podrían estar ocultando. Su desesperación la lleva al límite, aunque Luisa consigue frenarla antes de que tome una decisión precipitada. En paralelo, José Luis intenta convencer a Rafael de que todavía puede rectificar y apartarse del camino que ha elegido. Sin embargo, el joven parece decidido a seguir adelante, incluso aunque eso implique enfrentarse a su propia familia.

Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Episodio 416 del viernes 15 de mayo

La semana culmina con nuevas revelaciones y más conflictos abiertos. Rafael mantiene su postura y se niega a permitir el regreso de Leonor pese a las insistentes súplicas de Rosalía. A la vez, don Hernando intensifica la presión sobre Victoria para descubrir toda la verdad acerca de la muerte de los bandidos, una trama que amenaza con provocar graves consecuencias.

PUBLICIDAD

Pero el mayor peligro llega cuando Luisa y Bárbara cometen un descuido y alguien descubre el secreto relacionado con el hijo de Adriana. La noticia cae como una bomba en el valle y abre una nueva etapa marcada por las sospechas, las traiciones y las posibles represalias. Con el final de temporada cada vez más cerca, Valle Salvaje acelera todas sus tramas y prepara un desenlace cargado de tensión.

Atanasio, preocupado, irá a buscar a Benigna en 'Valle Salvaje' (RTVE)