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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 8 de mayo: Alejo confiesa que mató a Domingo y la desaparición de María y Leonor

El capítulo 411 de la ficción diaria de RTVE también mostrará la preocupación de Luisa, quien recibirá una información devastadora que promete cambiar el rumbo de su vida

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Alejo cuenta que mató a Domingo en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Alejo cuenta que mató a Domingo en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Si pensaban que el aire en el valle ya estaba lo suficientemente enrarecido, prepárense para el cierre de semana más turbulento que se recuerda. Este viernes, 8 de mayo, el capítulo 411 de Valle Salvaje no solo va a resolver algunas de las dudas que nos han tenido sin dormir desde el lunes, sino que va a abrir nuevos socavones que amenazan con tragarse a la familia Gálvez de Aguirre por completo.

El gran protagonista del día es, sin duda, el joven Alejo. Después de días de un acoso psicológico implacable por parte de Enriqueta, quien ha sabido tocar todas sus teclas de culpabilidad hasta hacerlo colapsar, el pequeño de los Gálvez de Aguirre finalmente ha roto su silencio. Y lo que ha soltado es de los que paralizan el pulso: Alejo confiesa que mató a Domingo.

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Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Según su desgarrador relato, lo hizo en defensa propia, un argumento que busca desesperadamente la redención. Sin embargo, no se dejen engañar por sus lágrimas de arrepentimiento. El runrún en los pasillos de palacio es que su declaración no es del todo transparente. Alejo, en un movimiento desesperado por salvar el cuello, ha decidido ocultar un detalle crucial sobre lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche. ¿Qué es eso tan grave que no se atreve a pronunciar ni siquiera ahora que ha confesado el crimen? La sombra de la sospecha es más larga que nunca sobre él.

Por si fuera poco, la tía Enriqueta no se da por satisfecha con el cadáver de Domingo. Este viernes volverá a acorralar al joven con preguntas punzantes sobre Evaristo, lo que nos hace sospechar que el entramado de secretos de la familia es mucho más profundo de lo que imaginábamos. Alejo está en un callejón sin salida y cada paso que da parece hundirlo más en el fango.

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Enriqueta y José Luis están a punto de aclarar las cosas en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Enriqueta y José Luis están a punto de aclarar las cosas en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Desaparición en la comarca: El misterio de María y Leonor

Mientras en palacio se lidia con los pecados del pasado, una nueva tragedia golpea el presente de la comarca. La alarma salta cuando se confirma lo que nadie quería creer: María y Leonor han desaparecido sin dejar rastro. La noticia ha desatado una preocupación generalizada, ya que no se trata de un simple paseo por los alrededores; se han esfumado dentro de la comarca en un momento de máxima vulnerabilidad.

¿Tendrá algo que ver la obsesiva curiosidad de Leonor por el parto de Adriana en esta desaparición? ¿O acaso han sido víctimas de las intrigas de Victoria y Dámaso, a quienes Hernando y José Luis llevan días intentando desenmascarar? La búsqueda se vuelve frenética y la tensión es tan alta que cualquier ruido en el bosque parece un presagio de muerte.

Victoria en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Victoria en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Por otro lado, la pobre Luisa vive su propio calvario personal. Este viernes, la joven escuchará una información devastadora que promete cambiar el rumbo de su vida. Los que conocen los secretos de la Casa Pequeña aseguran que lo que Luisa está a punto de descubrir tiene el poder de destruir la poca estabilidad que le quedaba tras los acontecimientos de la última semana.

El valle se queda en un silencio sepulcral tras la desaparición de las dos mujeres y la confesión incompleta de Alejo. Pero la pregunta que nos va a martillear la cabeza durante todo el fin de semana es si Alejo ha ocultado un detalle vital en su confesión sobre Domingo... ¿es posible que esa información sea la clave para encontrar a María y Leonor con vida? Pero hay más: ¿Qué información ha recibido Luisa que la ha dejado tan conmocionada y por qué parece estar directamente relacionada con la horrible verdad que amenazaba el destino de Matilde y Atanasio? Habrá que esperar hasta el lunes para que las piezas del puzzle empiecen a encajar, pero el precio a pagar podría ser una nueva tragedia que nadie en Valle Salvaje está preparado para asumir.

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