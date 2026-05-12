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Cuatro hábitos muy habituales que destrozan tu pelo, según un doctor

Algunas personas creen tener un buen cuidado capilar, pero hay prácticas cotidianas que lo debilitan

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Mujer joven con cabello largo y encrespado, mirándose en un espejo empañado, intenta peinarse con un peine negro, mostrando frustración.
Algunas personas creen tener un buen cuidado capilar, pero hay prácticas cotidianas que lo debilitan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas invierten dinero en productos capilares, dedican tiempo a lavar, peinar y cuidar su pelo con la intención de mantenerlo sano y bonito. Sin embargo, según el doctor José Margalejo, todo ese esfuerzo puede verse comprometido por pequeños gestos diarios que pasan completamente desapercibidos. Hábitos tan comunes como los que realizamos en la ducha, al dormir o al secarnos el pelo podrían estar debilitándolo sin que nos demos cuenta.

Uno de los primeros errores que señala el especialista es dormir con el pelo mojado. Aunque muchas personas lo hacen por comodidad o falta de tiempo, el doctor advierte de sus consecuencias: “Esto es lo típico de ‘ya se secará solo’”. Pero esto es un gran error, ya que “el pelo mojado es mucho más frágil y, al moverte, la almohada lo está rompiendo durante horas”, indica el doctor. El cabello húmedo pierde resistencia, por lo que el roce constante durante el sueño puede provocar microdaños acumulativos.

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El segundo error habitual tiene lugar justo después de la ducha: el secado con toalla. Muchas personas frotan el cabello con fuerza para acelerar el proceso, pero el especialista lo desaconseja por completo. “No lo seca mejor, lo destroza. Esa fricción rompe la fibra, la encrespa y puede afinar el pelo poco a poco”, señala. En este sentido, el mensaje apunta a que la agresividad mecánica puede ser tan perjudicial como el uso de calor excesivo.

Mujer con cabello castaño ondulado sentada frente a un espejo tocador, sosteniendo mechones de cabello caído. Sobre el tocador hay un cepillo, spray, champú y plancha para el cabello.
El secado con toalla debilita el pelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor, un enemigo silencioso del cabello

El tercer hábito que menciona el doctor Margalejo en su vídeo está relacionado con la temperatura del agua en la ducha. Aunque el agua muy caliente puede resultar agradable en el momento, no siempre es beneficiosa para la salud del cuero cabelludo. “No limpia más, irrita el cuero cabelludo y lo reseca. Y crea el peor entorno posible para que el pelo crezca sano”, comenta, subrayando la importancia de cuidar la piel como base fundamental del crecimiento capilar.

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El último error se centra en el uso del secador, especialmente cuando se aplica demasiado calor y a corta distancia. “Este es de los peores”, resume el especialista. “El calor directo con poca distancia provoca más rotura, más encrespamiento y un peor aspecto con el tiempo”, indica. El uso incorrecto de herramientas térmicas es, de hecho, uno de los factores más señalados en dermatología capilar como posible causa de debilitamiento progresivo del pelo, especialmente cuando se convierte en una práctica habitual y sin protección térmica adecuada.

Mujer con cabello mojado y bata blanca secándose el pelo con un secador gris frente a un espejo en un baño con azulejos blancos y estantería de madera.
El secador afecta a la calidad del pelo si se aplica demasiado calor y a corta distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de cada hábito individual, el mensaje del doctor Margalejo pone el foco en una idea clave: el efecto acumulado de estos errores cuando se repiten cada día. No se trata de acciones aisladas, sino de rutinas que, mantenidas en el tiempo, pueden deteriorar la salud del cabello sin que apenas se perciba en el corto plazo. Muchas personas creen que están cuidando correctamente su pelo, pero en realidad pueden estar incorporando prácticas contraproducentes en su día a día sin ser conscientes de ello. “Lo peor de esto es que hay mucha gente que se preocupa por su pelo, pero hace estos cuatro errores todos los días”, concluye.

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