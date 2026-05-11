España crea más de la mitad de los nuevos empleos en Europa: mujeres y migrantes, protagonistas del crecimiento laboral

Una mujer trabaja en una obra pública (Canva)

España ha concentrado la mayor parte del crecimiento laboral en el continente durante el último año, generando el 57,7% del empleo neto creado en la Unión Europea en 2025. Este dato, revelado en el último estudio sobre la evolución del empleo de UGT, sitúa al país como el principal impulsor del mercado laboral europeo con 487.000 nuevos puestos en un contexto de desaceleración de las economías líderes del bloque. Sin embargo, el avance del empleo en España no se limita al volumen global, sino que muestra cambios en la composición de la fuerza laboral: el año pasado, fueron los extranjeros y las mujeres los que más impulsaron la subida.

La posición de España como motor del empleo en la región se explica por una combinación de factores económicos y demográficos. Según el informe de la UGT, la economía española creció un 3,5% en 2024 y un 2,9% en 2025, mientras que la media de la eurozona solo alcanzó el 0,9% y el 1,4%, respectivamente. El país superó los 22 millones de personas ocupadas, un registro inédito desde que existen datos oficiales. En contraste, economías como la de Alemania encadenan dos años de recesión y registraron un estancamiento en el empleo.

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Las mujeres explican el 55% del incremento de la población activa

El informe subraya que el 55% del aumento anual de la población activa corresponde a mujeres. La cifra representa un récord histórico de participación femenina, con una tasa de actividad del 54,4% que además supone un incremento de 11,6 puntos respecto a 2002. Gracias a esta evolución, la brecha entre el peso de las mujeres en la población activa se ha reducido notablemente respecto a los hombres: de una diferencia de 19,7 puntos hace dos décadas, se pasó a solo 5,4 puntos en 2025 (47,3% mujeres frente a 52,7% hombres).

Evolución de la tasa de paro de hombres y mujeres. (Fuente: UGT)

El crecimiento de la fuerza laboral femenina ha sido sostenido y acelerado: desde 2002, el número de mujeres activas aumentó un 54,3%, frente al 15,3% de los hombres. En 2025, el empleo femenino también alcanzó cifras inéditas: el 46,6% del empleo total lo ocupan mujeres, lejos del 38% que representaban en 2002, y la tasa de empleo entre las mujeres se ubica en el 47,9%, la más alta de la serie estadística.

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Sin embargo, las brechas de género persisten. La brecha de actividad entre hombres y mujeres es de 9,6 puntos, la de temporalidad es de 2,6 puntos (13,8% en mujeres frente a 11,2% en hombres) y la de paro, de 2,5 puntos (11,2% para ellas y 8,8% para ellos). Las mujeres concentran casi el 73% del empleo a tiempo parcial y el 68,5% de ellas trabaja bajo esta modalidad por obligaciones familiares o de cuidado.

Indicadores de las brechas de las mujeres en el mercado laboral. (Fuente: UGT)

En cuanto a la brecha salarial, alcanza el 15,7% anual: las mujeres ganan en promedio 4.781 euros menos que los hombres. El 26,8% de las mujeres está empleada en sectores con salarios medios inferiores a 2.000 euros mensuales, frente al 18,4% de los hombres, y los sectores más feminizados, como educación, sanidad y empleo doméstico, presentan salarios medios de 2.196 euros, por debajo de los 2.457 euros de los sectores masculinizados.

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La llegada de migrantes apuntala el 60% del crecimiento del empleo desde 2021

La inmigración ha constituido el otro pilar fundamental en la expansión y sostenibilidad del empleo en España durante 2025. Desde 2021, el 60% del aumento de la población activa se explica por la llegada de trabajadores extranjeros. En el último año, el 46% del incremento del empleo neto corresponde a migrantes, lo que representa 243.000 de los 487.000 nuevos empleos generados en 2025.

Actualmente, casi 3,5 millones de personas extranjeras están ocupadas en España, el 15,7% del total, cifra que duplica el registro de 2002 (entonces el 12,1%). El número de personas con doble nacionalidad también ha crecido, hasta alcanzar el 5,6% del total de ocupados en 2025, el doble que en 2015. La población activa española (con nacionalidad española) ha descendido del 84,2% en 2012 al 77,8% en 2025, reflejo del peso creciente de la inmigración en el mercado laboral.

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Población ocupada por nacionalidad. (Fuente: UGT)

En cuanto al origen, el 41,6% de los trabajadores migrantes son latinoamericanos, el 27,8% procede de países de la Unión Europea, el 7,3% de otras regiones de Europa y el 23,3% del resto del mundo. Esta diversidad, y la fuerte presencia latinoamericana, diferencia a España de otros mercados laborales europeos.

La inmigración es decisiva no solo para el crecimiento del empleo, sino también para afrontar el reto demográfico. En un país donde casi la mitad de la población activa tiene más de 45 años y los menores de 35 son solo el 26,8%, los flujos migratorios resultan imprescindibles para revertir el envejecimiento, sostener las cotizaciones sociales y mantener el equilibrio del Estado de Bienestar.

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