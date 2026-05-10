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Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Fermín Lorda relata su experiencia en un sector con alta demanda, pero escasez de profesionales, donde la vocación, la formación técnica y la tecnología marcan el futuro del oficio artesanal

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El carpintero navarro Fermín Lorda en su taller. (Imagen cedida)
El carpintero navarro Fermín Lorda en su taller. (Imagen cedida)

Fermín Lorda lo tuvo claro muy pronto. “Empecé por pura pasión”, recuerda el carpintero navarro, que encontró su vocación casi por casualidad, mientras ayudaba a terminar una casa semiconstruida junto a unos amigos. “Empezando a construir sin tener ni idea, ahí encontré que era aquello a lo que me quería dedicar”, explica. Desde entonces, asegura, no ha dejado de trabajar con madera. Más de una década después, su experiencia confirma una realidad que atraviesa hoy al sector de la carpintería en España: pese a que sobra la demanda, falta mano de obra cualificada y cada vez cuesta más encontrar relevo generacional.

“Desde que empecé oficialmente a trabajar nunca he tenido un día que no tuviera trabajo”, afirma. Según Lorda, la demanda de carpinteros es constante y el problema no está en encontrar encargos, sino en disponer de profesionales suficientes para asumirlos. “Enseguida, por el boca a boca, tienes más trabajo del que puedes hacer”. Hoy en día, el carpintero compagina el trabajo en su taller con la labor divulgativa en redes, un pódcast en el que entrevista a diferentes perfiles relacionados con el oficio y la gestión de una tienda online de productos para madera.

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La situación es especialmente evidente en tareas concretas como el montaje de puertas, cocinas o suelos, incluso en el caso del trabajo por cuenta propia. “Si aprendes a montar puertas y lo haces bien, eres una persona seria y se puede confiar en ti, enseguida vas a tener más trabajo del que puedas hacer, seguro”, sostiene. El problema, insiste, es que “no hay gente”. “Las carpinterías no encuentran trabajadores para poder aceptar más trabajos”, resume. Una queja que, según explica, desde hace años se escucha de forma habitual tanto entre clientes como entre empresas del sector.

Aprender carpintería: pasión o rentabilidad

Lorda lo tiene claro: hoy, quien sigue en el oficio suele hacerlo por vocación. “La poca gente que tira para adelante hoy en día es porque encuentra en la carpintería algo que le apasiona”, asegura. En caso contrario, resulta difícil competir con otros trabajos menos exigentes. “Si no te apasiona, es que te ganas lo mismo de reponedor y no tienes que aprender un oficio”, señala, “puedes empezar a trabajar al día siguiente en una actividad no cualificada”.

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carpintero
Un carpintero trabaja con madera en su taller.

Sobre las expectativas salariales de los jóvenes que se incorporen al oficio, Lorda explica que un contrato habitual puede rondar los 1.600 euros mensuales, aunque asegura que no se atreve a dar cifras exactas. En España, el sueldo de un carpintero varía bastante según experiencia, especialización y si trabaja por cuenta ajena o como autónomo, según datos recopilados en portales salariales y de empleo como Talent.com o Insertia. De forma general, un asalariado cobra entre 1.400 y 2.000 euros brutos al mes, pudiendo llegar a 2.300 euros o más en oficiales con experiencia, mientras que a nivel anual el rango habitual se sitúa aproximadamente entre 20.000 y 35.000 euros en los perfiles más consolidados. En el caso de autónomos, las tarifas suelen estar entre 20 y 40 euros por hora, dependiendo del tipo de trabajo y la zona.

Con todo, para quienes sí quieren dedicarse a ello, el panorama laboral puede ser muy favorable. Recomienda formarse, por ejemplo, en nuevas tecnologías aplicadas a la madera, especialmente en maquinaria de control numérico, un perfil cada vez más demandado. “Se está implementando mucho y va a ser más fácil que te contraten”. De hecho, pone como ejemplo a uno de sus alumnos: “Tiene treinta años, está terminando de estudiar y todas las empresas que visita le quieren contratar. Le dicen: ‘En cuanto termines, ven para aquí’”.

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