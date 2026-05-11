Los siete días de tensión que nos transportaron a 2020: cronología de la primera crisis global de hantavirus que le ha tocado gestionar a España

Personal con equipo de protección individual realiza preparativos en la pista del aeropuerto de Tenerife Sur, tras la llegada del crucero MV Hondius este domingo. (REUTERS/Borja Suarez)

El MV Hondius entró a las 7:00 horas del domingo en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, escoltado por un buque de la Guardia Civil, con cerca de 150 personas a bordo y tres muertos por hantavirus en su historial. Lo que comenzó el 1 de abril como una expedición polar desde Ushuaia terminó por desencadenar la primera crisis sanitaria internacional de alcance global vinculada a este virus, con ocho casos confirmados, pasajeros rastreados en una docena de países y una disputa institucional abierta entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario.

Las imágenes asustan. Volvíamos a ver las mascarillas, a sanitarios con los Equipos de Protección Individual, las famosas EPIs de las que tanto hablamos en 2020 con la pandemia de coronavirus. La realidad es que la situación no tiene nada que ver. El hantavirus es letal, pero el riesgo de contagio es muy bajo, según los expertos, y apenas hay riesgo para la población. La Organización Mundial de la Salud lo ha dejado claro: “No es el covid”.

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Cronología de la crisis del crucero MV Hondius que llegó a Tenerife con un brote de hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 de abril: aparición del primer síntoma

El primer síntoma apareció el 6 de abril. Leo Schilperoord, ornitólogo neerlandés de 70 años, empezó a encontrarse mal en su camarote. Cinco días después, el 11 de abril, murió a bordo. El capitán Jan Dobrogowski informó al resto del pasaje de la muerte al dís siguiente con una frase que quedó grabada en los vídeos que circularon días más tarde: “El barco es seguro”. En ese momento, nadie a bordo sabía que el virus que había matado a Schilperoord era la cepa Andes del hantavirus, la única variante documentada con capacidad de transmisión entre personas.

El capitán Jan Dobrogowski anuncia la muerte de un pasajero a bordo del MV Hondius el 12 de abril de 2026 (Reuters, RUHI ÇENET)

El 24 de abril, el cuerpo del holandés fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur. Su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, de 69 años, lo acompañó. Ese mismo día, una treintena de pasajeros también dejaron el buque en esa escala, sin que se hubiera activado aún ninguna alerta sanitaria formal. Dos días después, el 26 de abril, Mirjam murió en un hospital de Johannesburgo, adonde había viajado para gestionar la repatriación del cadáver de su marido. Las pruebas confirmaron el hantavirus. KLM le había impedido subir a un vuelo de regreso a Países Bajos debido a su estado de salud, según recogió la naviera Oceanwide Expeditions en un comunicado posterior.

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2 de mayo: la OMS recibe la alerta

El 27 de abril, un pasajero británico enfermó gravemente y fue trasladado de urgencia a la UCI de un hospital de Johannesburgo, donde también dio positivo. Mientras tanto, a bordo del Hondius, una pasajera alemana desarrolló fiebre que derivó en neumonía. Murió el 2 de mayo. Su cuerpo todavía permanece en el barco. Ese mismo 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada oficialmente del brote, con tres fallecidos y al menos tres enfermos confirmados.

El 3 de mayo, el buque entró en aguas de Cabo Verde y quedó fondeado frente a Praia, su capital. Al día siguiente, las autoridades caboverdianas denegaron la entrada en puerto por razones de seguridad pública. La OMS solicitó entonces a España que asumiera la gestión de la evacuación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aceptó: “Tenemos las condiciones necesarias para garantizar la repatriación con mayor seguridad”, afirmó en rueda de prensa.

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Pasajeros suben a los autobuses de la UME para llegar hasta los aviones. (Europa Press)

El 5 de mayo, la OMS elevó el recuento a siete afectados —tres muertos, un enfermo grave y tres con síntomas leves— y confirmó que las tres muertes se debieron a la cepa Andes. Las autoridades suizas informaron ese día de un octavo caso: un pasajero que había desembarcado antes del cierre sanitario y regresado a Zúrich. El crucero partió de Cabo Verde rumbo a Tenerife. Entre el 6 y el 7 de mayo, tres pasajeros fueron evacuados en avión a Países Bajos: el médico del crucero, el ciudadano británico y una mujer alemana que había mantenido contacto estrecho con la tercera fallecida. Los dos primeros dieron positivo; la tercera, asintomática, quedó a la espera de resultados.

El rastro del virus se extendió más allá del barco. Una azafata de vuelo neerlandesa fue hospitalizada en Ámsterdam el 7 de mayo con síntomas compatibles con hantavirus tras haber estado en contacto con Mirjam Schilperoord durante el vuelo de Santa Elena a Johannesburgo. Las pruebas resultaron negativas. Singapur aisló a dos residentes que habían viajado en el Hondius; Chile hizo lo mismo con dos chilenos; Francia, Estados Unidos y Canadá activaron protocolos de vigilancia epidemiológica. El Reino Unido investigaba además un posible caso adicional en Tristán de Acuña. La naviera reconoció el 7 de mayo que los 30 pasajeros desembarcados en Santa Elena procedían de 14 países distintos, incluidos seis estadounidenses, siete británicos y tres neerlandeses.

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9 de mayo: el director general de la OMS viaja a España

La coordinación internacional tomó forma bajo el paraguas de la OMS y la Unión Europea (UE). Según explicó el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa, “dado el período de incubación del virus de los Andes, que puede ser de hasta seis semanas, es posible que se informen más casos”. Tedros viajó personalmente a Tenerife el sábado 9 de mayo para supervisar el operativo junto a los ministros españoles de Sanidad, Interior y Política Territorial. España envió cuatro expertos sanitarios a bordo del Hondius durante la travesía desde Cabo Verde.

Un pasajero del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, es trasladado en embarcación hasta el muelle tras el desembarco. (REUTERS/Hannah McKay)

La gestión del desembarco, con todo, no ha estado exenta de tensión política. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comunicó durante la madrugada del domingo que había ordenado prohibir la entrada y el fondeo del buque en Granadilla de Abona. Denunció falta de coordinación con el Gobierno central y ausencia de información médica suficiente sobre el estado de los pasajeros. La Marina Mercante ignoró la orden autonómica al amparo del artículo 299 de la Ley de Puertos del Estado, que reserva la gestión de los puertos de interés general a la Administración General del Estado, lo que limita las competencias del Ejecutivo regional. La resolución argumentó que el control sanitario resultaba más efectivo en un puerto equipado que en alta mar.

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El choque entre administraciones venía fraguándose desde días antes. El 7 de mayo, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunieron con Clavijo. García calificó el encuentro de “productivo” y advirtió que no perderían “ni un minuto en el ruido político”. Clavijo mantuvo sus críticas. El desacuerdo se extendió también a los plazos: el presidente canario afirmó que el acuerdo era que el operativo terminara el domingo por la tarde en un máximo de 12 horas; el Gobierno central previó que se prolongara hasta el lunes, con la repatriación del grupo de pasajeros australianos.

10 de mayo: primer día de desembarco en Tenerife

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ya ha fondeado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, mientras las autoridades españolas inician una operación de evacuación y repatriación bajo estrictas medidas de control sanitario.

El dispositivo de desembarco fue el más complejo coordinado por España en una emergencia sanitaria desde la pandemia. Los 14 ciudadanos españoles fueron los primeros en bajar, trasladados en avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde cumplirán una cuarentena de 42 días. El resto de los pasajeros salió del barco en grupos de cinco, organizados por nacionalidad, con mascarillas FFP2 y bajo la supervisión de equipos con trajes de protección. Autobuses precintados los llevaron al aeropuerto de Tenerife Sur, a unos 10 kilómetros del puerto, donde aviones de al menos diez países —Países Bajos, Alemania, Bélgica, Grecia, Canadá, Turquía, Francia, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos— esperaban para las repatriaciones. La Guardia Civil acordonó todos los accesos. Treinta miembros de la tripulación permanecerán a bordo para llevar el barco a Países Bajos, donde será sometido a desinfección.

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La OMS clasificó a todos los pasajeros y tripulantes del Hondius como “contactos de alto riesgo” con carácter preventivo, según el informe de asesoramiento científico publicado el sábado 9 de mayo. El epidemiólogo Pello Latasa, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), precisó en una entrevista con Infobae que la transmisión interhumana del hantavirus requiere “un contacto estrecho y prolongado” y que la vía habitual de contagio sigue siendo la inhalación de partículas procedentes de excretas de roedores infectados. La investigación sobre el punto exacto de origen del brote permanece abierta.