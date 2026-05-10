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Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

El Partido Popular tiene un plazo de diez días para convocar el pleno que elegirá al próximo alcalde de Murcia, que se mantendrá hasta las próximas elecciones

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El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo (Ayuntamiento de Murcia)
El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo (Ayuntamiento de Murcia)

El alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, ha fallecido a los 67 años a causa de un cáncer, tal y como ha informado la corporación municipal. El ayuntamiento ha anunciado que decretará tres días de luto en señal de duelo. En un comunicado, el consistorio ha expresado su “profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos”. Además, han recalcado que la ciudad no solo “acaba de perder a su alcalde”, sino que también “a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos”, afirman.

Ballesta fue alcalde durante dos legislaturas, una de ellas desde 2015 hasta marzo de 2021, cuando fue apartado del cargo por una moción de censura impulsada por PSOE, Ciudadanos y Podemos. Más tarde, en 2023, consiguió ganar de nuevo las elecciones con el PP y mayoría absoluta. Desde que le diagnosticaron cáncer, el regidor no abandonó sus funciones, a pesar de los tratamientos. De esta forma, adaptó su agenda y sus reuniones a su estado de salud, sin retirarse de la vida pública ni dejar de asistir a los principales compromisos municipales.

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De acuerdo con la ley de régimen local, ahora se dispone de un plazo de diez días para que el Partido Popular convoque el pleno de la corporación que elegirá al próximo alcalde de Murcia, cargo que se mantendrá hasta las siguientes elecciones municipales. Hasta que llegue ese momento, la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha asumido la alcaldía temporalmente. Así, la coordinadora de la ejecutiva regional del PP se convierte en la primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad.

Fallece el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años por cáncer (Ayuntamiento de Murcia)
Fallece el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años por cáncer (Ayuntamiento de Murcia)

Su carrera en política se consolidó en 2007

Nacido en la capital murciana el 19 de julio de 1958, Ballesta desarrolló una sólida trayectoria como académico y gestor público. Antes de su irrupción en la política, ocupó el Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) entre 1998 y 2006, además de desempeñar el cargo de vicerrector de Investigación e Infraestructuras. Se doctoró en Medicina y Cirugía y fue catedrático de Biología Celular en la Facultad de Medicina de la UMU, además de académico de número de la Real Academia de Medicina, tal y como ha informado La Opinión de Murcia.

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Su vocación a la política se consolidó en 2007, cuando fue elegido como diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Posteriormente, ocupó la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes hasta 2011, sumando después competencias en Puertos y Ordenación del Territorio. También actuó como portavoz del Gobierno regional y consejero de Universidades, Empresa e Investigación. Llegó a la alcaldía en 2015 con el apoyo del Partido Popular, pactó con Ciudadanos y, tras ser apartado por una moción de censura en 2021, recuperó la mayoría absoluta en 2023, demostrando capacidad para superar crisis políticas y recuperar la confianza del electorado.

Fallece el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años por cáncer (Ayuntamiento de Murcia)
El Rey Felipe VI (d) recibe al alcalde de Murcia, José Ballesta (i), y a los miembros de la corporación municipal del Consejo Asesor y del Comité Organización del 1.200º aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, a 30 de enero de 2025, en Madrid (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

“Caiga quien caiga”

Durante sus legislaturas al frente del Ayuntamiento de Murcia, José Ballesta impulsó proyectos que transformaron la ciudad. Entre todas las medidas, destacan la peatonalización de Alfonso X el Sabio, el plan Murcia Río y la recuperación de la Vía Verde de la Costera Sur. El soterramiento de las vías del tren supuso otro avance significativo en la movilidad urbana, como ha mencionado La Opinión de Murcia. Tras su salida, Ballesta retomó la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU), aunque continuó en la oposición municipal, presentando iniciativas y fiscalizando la labor del gobierno local.

Uno de los momentos más complejos de su mandato ocurrió en su segunda legislatura, tras el incendio en las discotecas de Atalayas el 1 de octubre de 2023, donde murieron trece personas. Ballesta se desplazó de inmediato al lugar y aseguró que llegaría hasta el fondo del asunto “caiga quien caiga”. En estos últimos años, también impulsó la remodelación de la Cárcel Vieja, la recuperación del yacimiento de San Esteban y la celebración del 1.200 aniversario de Murcia, donde la ciudad reafirmó su identidad.

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