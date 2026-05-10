El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Albert Gea)

Vinicius Junior fue uno de los protagonistas más destacados del Real Madrid durante el partido frente al Barcelona, tanto por su despliegue futbolístico como por su participación en varios episodios de tensión e intercambio verbal dentro del campo. Desde el inicio, el brasileño mostró una actitud combativa y no rehuyó las confrontaciones, algo que se hizo evidente en diferentes momentos del encuentro. Sin embargo, en los últimos minutos de partido, con los azulgranas casi celebrando ya el título, el brasileño hizo un gesto que desató la polémica.

Uno de los momentos más comentados de la noche tuvo como protagonista a Vinicius cuando, en medio de uno de estos cruces con futbolistas del Barcelona, realizó un gesto con las manos. El delantero brasileño recordó la diferencia en el palmarés europeo entre ambos equipos al señalar con los dedos el número 15, en referencia a las quince Champions League que ha conquistado el Real Madrid, comparadas con las cinco que ostenta el club catalán. Este gesto no pasó desapercibido y rápidamente circuló en internet, sumando un capítulo más a la histórica rivalidad entre ambos clubes.

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Durante el desarrollo del encuentro, Vinicius protagonizó varios episodios tensos. Uno de los más intensos ocurrió en el área del Barcelona, donde se produjo un amago de tangana tras una acción en la que Asencio terminó en el suelo. La jugada derivó en una serie de reproches y empujones entre futbolistas de ambos equipos. En ese momento, Vinicius se encaró con Olmo y Gavi, dos figuras del Barcelona que tampoco evitaron el enfrentamiento. Las imágenes mostraron a los tres futbolistas intercambiando palabras y gestos, mientras otros compañeros intentaban separar y calmar los ánimos. Este tipo de situaciones ejemplifica el clima de tensión que suele rodear a los clásicos, donde cualquier jugada puede convertirse en motivo de disputa y los nervios están siempre a flor de piel.

La polémica durante el partido del FC Barcelona y el Real Madrid (REUTERS/Albert Gea)

Hacia el final del partido, la intensidad no disminuyó. En los últimos minutos, se produjo un nuevo enfrentamiento, esta vez entre Trent y Raphinha. El jugador inglés empujó a uno de los capitanes del Barcelona, que acabó en el césped. Esta acción generó una nueva confrontación entre varios futbolistas de ambos equipos, con Vinicius nuevamente en el centro de la escena. La situación se resolvió sin consecuencias mayores, pero el episodio dejó claro que la tensión se mantuvo hasta el último instante del encuentro.

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El gesto de los jugadores del Real Madrid

A pesar de todos estos momentos de fricción, al sonar el pitido final el comportamiento de los futbolistas del Real Madrid, incluido Vinicius, evidenció respeto por el rival. La mayoría se acercó a felicitar al cuerpo técnico del Barcelona por el triunfo y también dedicó gestos de agradecimiento a los seguidores madridistas que acompañaron al equipo en Barcelona.

El FC Barcelona vuelve a enfocarse en la Liga tras clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey.

Con la victoria en el Clásico, el FC Barcelona conquista LaLiga en un duelo que no estuvo exento de polémica. Un partido entre los máximos rivales del fútbol español, donde la tensión y los nervios del duelo afloran. Vinicius, además, volvió a ser protagonista de un partido ante los azulgranas al igual que lo fue durante el partido de la primera vuelta de la competición doméstica, cuando fue sustituido y evidenció su enfado con el entonces técnico Xabi Alonso.

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