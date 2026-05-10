Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

Los jugadores del FC Barcelona celebran el título de Liga (EFE/Andreu Dalmau)

El FC Barcelona celebró su segundo título consecutivo de LaLiga tras imponerse al Real Madrid en el Camp Nou. El equipo dirigido por Hansi Flick aseguró el campeonato ante su afición, que llenó el estadio para acompañar al equipo en un duelo decisivo. El partido se resolvió rápidamente: en solo nueve minutos, el Barcelona logró ponerse por delante. A los 18 minutos de juego, el marcador ya reflejaba un 2-0, con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres.

La contundencia en el inicio del encuentro permitió al conjunto azulgrana controlar el desarrollo del partido y dejar sin respuesta al Real Madrid. A pesar de los intentos del conjunto blanco por recortar distancias, el resultado no volvió a moverse durante el resto del partido. La solidez defensiva del Barcelona y la efectividad en ataque fueron suficientes para sellar la victoria y levantar el trofeo liguero ante su público. Con este triunfo, el equipo confirma su dominio en el fútbol español y logra defender el título conseguido la temporada anterior, consolidando un proyecto que sigue sumando éxitos en el panorama nacional. Esta vez, los azulgranas conquistaron el título ante el eterno rival, aunque el Clásico ha jugado un papel importante en más de una ocasión para que pudieran alzarse con la corona.

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1945: Manita en Les Corts

El primer caso se remonta al 25 de marzo de 1945. En esa fecha, el estadio de Les Corts fue escenario de un Barcelona-Real Madrid correspondiente a la jornada 21 de una Liga de 26 partidos. El Barça, dirigido por Samitier, llegaba con un punto de ventaja sobre los blancos y la presión de romper una sequía de 16 años sin títulos. El equipo azulgrana firmó una exhibición, imponiéndose por 5-0 y sumando dos puntos clave, ya que hasta la temporada 1994/95 la victoria otorgaba dos puntos. Después de ese Clásico, el Real Madrid ganó todos sus partidos y el Barcelona cedió dos empates. La Liga se decidió por un solo punto: 39 para el Barça y 38 para el Madrid.

La plantilla azulgrana de 1945 (FC Barcelona)

1960: Campeones por los goles

Quince años después, el 20 de marzo de 1960, el Camp Nou acogió otro Clásico crucial. En la jornada 26, el Barcelona llegaba dos puntos por detrás del Madrid, que había vencido 2-0 en el Bernabéu en la primera vuelta. El partido se resolvió en la segunda parte, con Kocsis adelantando al Barça, Di Stéfano igualando, y Eulogio y Villaverde sentenciando el 3-1. El triunfo igualó la clasificación y el average particular. Al finalizar el campeonato, ambos equipos empataron a puntos, pero una goleada del Barça al Zaragoza en la última jornada dio el título al equipo de Helenio Herrera por mejor average general.

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1994: Victoria en el Bernabéu antes del penalti de Djukic

El Clásico volvió a ser determinante en la penúltima jornada de la Liga 1993/94. Aunque el Real Madrid ya no peleaba por el título, el Barcelona necesitaba ganar en el Bernabéu para mantener opciones ante el Deportivo de La Coruña. Un gol de Guillermo Amor en el minuto 77 dio la victoria al equipo de Cruyff. En la última jornada, el Barça goleó al Sevilla y el Deportivo empató a cero ante el Valencia, fallando Djukic un penalti decisivo. El Barcelona se proclamó campeón gracias al average particular.

2009: Un 2-6 para la historia

En la jornada 34 de la primera Liga de Guardiola, el Barcelona visitó el Bernabéu con cuatro puntos de ventaja sobre el Madrid. El equipo blanco, que había sumado 17 victorias y un empate en 18 partidos, necesitaba ganar para acercarse, pero el Barça realizó una exhibición con Messi, Puyol, Henry y Piqué como protagonistas. El resultado fue un contundente 2-6 que dejó a los azulgranas con siete puntos de ventaja. El título se aseguró en la jornada 36.

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El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

2010: Tres puntos de oro en territorio enemigo

La temporada siguiente, en la jornada 31, Real Madrid y Barcelona se enfrentaron con ambos equipos empatados a 77 puntos. El ganador del partido tendría la Liga muy encaminada. Los goles de Messi y Pedro dieron el triunfo a los azulgranas. Al finalizar la temporada, la diferencia entre ambos fue de tres puntos, exactamente los obtenidos en ese Clásico.

2025: Del 0-2 en contra a ganar más de media Liga

El Clásico más reciente también resultó clave. En el Estadi Olímpic, el Real Madrid llegó a Barcelona con una desventaja de cuatro puntos. Los de Ancelotti se pusieron 0-2 en los primeros minutos gracias a un doblete de Mbappé y se acercaron a un punto del liderato. Sin embargo, el Barça reaccionó con cuatro goles en 26 minutos, llegando al descanso 4-2 y cerrando el encuentro 4-3. Con siete puntos de ventaja tras ese partido, el equipo de Flick aseguró el título la jornada siguiente en Cornellà.

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