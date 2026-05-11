Pasajeros de 19 nacionalidades ya están de vuelta en sus países tras la crisis de hantavirus: el operativo finaliza hoy con el vuelo a Australia

Pasajeros del MV Hondius, afectdos por el brote de hantavirus, desembarcan del crucero para llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife. / REUTERS/Hannah McKay

El puerto canario de Granadilla, en Tenerife, ha sido blanco de la mirada internacional este domingo con el desalojo de 94 pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus. De 19 nacionalidades distintas, los viajeros han desembarcado de forma escalonada para tomar vuelos de regreso a sus países de origen o residencia. La operación, que ha implicado la colaboración de 23 países, ha sido catalogada de “éxito” por la ministra de Sanidad, Mónica García; además de ser ensalzada por el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ocho han sido los vuelos que han aterrizado en la España peninsular, Francia, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Turquía y Estados Unidos. La planificación continua este lunes, con 24 pasajeros adicionales que dejarán el barco, incluyendo dos vuelos: uno hacia Australia con seis personas y otro de Países Bajos con dieciocho pasajeros. García ha destacado la “total normalidad y seguridad” durante toda la jornada.

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Los vuelos tras el desembarco del MV Hondius: 8 destinos y 19 nacionalidades

El primer vuelo que despegaba este domingo desde el aeropuerto de Tenerife Sur tenía como destino Madrid. Sobre las 12:55 horas, despegaba con 14 españoles a bordo. Tras aterrizar en la base militar de Torrejón de Ardoz, los viajeros eran trasladados hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerán en cuarentena mientras se les realiza las pruebas pertinentes.

El avión francés, el segundo en partir hacia su destino, aterrizaba sobre las 16:30 horas en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París, con cinco ciudadanos franceses. Durante el trascurso del traslado, uno de los pasajeros ha presentado síntomas de hantavirus, el único de todos los desalojados del crucero. Acto seguido, los cinco individuos han sido trasladados al Hospital Bichat, en la capital.

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Era el turno del vuelo con destino Canadá. Los cuatro canadienses repatriados han aterrizado sobre las 21 horas, aproximadamente, en la base de la fuerza aérea de Bagotville, en la provincia de Quebec, al sureste del país. Los pasajeros han hecho transbordo aquí para continuar con otro vuelo hasta la Columbia Británica, provincia canadiense en el extremo opuesto del país. El motivo de que se haya escogido esta otra región como destino final de los cuatro ciudadanos es debido a los vínculos personales de los pasajeros con la provincia, según ha afirmado Bonnie Henry, directora de salud pública de Columbia Británica, cuya comparecencia ha retransmitido el servicio de radiodifusión público CBC News.

Servicio médico y bomberos esperan a los pasajeros del MV Hondius repatriados a Países Bajos, los cuales han llegado a las Base Aérea de Eindhover. / REUTERS - Nicolas Economou

Sobre las 20:30 horas llegaban 26 pasajeros a la base aérea de Eindhoven, ciudad al sur de Países Bajos, en el cuarto vuelo realizado la tarde de este domingo. No obstante, el vuelo que partía desde Tenerife era solo la primera parada para los 18 ciudadanos de diez nacionalidades distintas que debían continuar su viaje, mayoritariamente por carretera, hasta sus países de origen.

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Un par de horas más tarde, 22 personas aterrizaban en el aeropuerto de Manchester para ser trasladadas hasta el hospital Arrowe Park, en Liverpool, donde permanecerán en aislamiento durante un máximo de 72 horas. Si continúan siendo asintomáticos, podrán continuar su aislamiento desde sus casas, al menos durante 42 días más. Pasadas las 23:30 horas, era la pareja de irlandeses repatriada la que llegaba a su destino: el aeródromo de Baldonnel, cerca de Dublín.

Junto al grupo de 20 británicos que han viajado desde Tenerife hasta Manchester, hay un ciudadano alemán y otro japonés, quienes realizarán el aislamiento pertinente desde el país británico. El pasajero alemán es residente de Reino Unido, mientras el japonés permanecerá en cuarentena junto al resto a petición de las autoridades japonesas y bajo las directrices de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA). El octavo vuelo en llegar a su destino ha sido el que viajaba con tres pasajeros hacia Turquía.

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Los 18 pasajeros aterrizados en Eindhoven: de 10 nacionalidades distintas y asintomáticos

De entre los viajeros con destino Países Bajos, tan solo ocho eran holandeses. Los 18 restantes que han viajado en el mismo avión proceden de 10 países distintos. Uno de las nacionalidades más numerosas ha sido la filipina, con cuatro individuos repatriados este domingo y otros 20 que lo serán este lunes. Todos ellos forman parte de la tripulación del crucero, que tiene bandera holandesa.

De once nacionalidades distintas, 26 evacuados del crucero afectado con hantavirus han llegado a Eindhoven para ser trasladados a sus países de origen. / Creación propia

En el mismo vuelo también se encontraban cuatro alemanes, que ya han sido trasladados a Frankfurt en una ambulancia fletada por el servicio de bomberos de Dortmund, junto a siete bomberos procedentes de Essen, según ha informado la radiotelevisión pública alemana. Tras más de 300 kilómetros por carretera, las autoridades locales son ahora las que marcarán los procedimientos de los viajeros en el país germano. Si alguno de ellos presentase síntomas, será trasladado al Hospital Universitario de Düsseldorf, donde, por el momento, se encuentra una mujer de 65 años que viajaba en el Hondius y habría tenido contacto estrecho con uno de los pacientes fallecidos a bordo.

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En el caso de los dos belgas que han aterrizado en Eindhoven, una ambulancia de las Fuerzas Armadas de ese país ha sido la encargada de trasladar a los pasajeros al hospital de Amberes. Lo mismo ha sucedido con el pasajero griego. La Fuerza Aérea griega se ha hecho cargo de su conciudadano, de 70 años. El hombre será trasladado a Atenas, donde permanecerá en un hospital durante un máximo de 45 días.

Imágenes del aterrizaje en la base aérea de Torrejón de Ardoz del avión que ha traído de vuelta a los ciudadanos españoles evacuados del buque del crucero MV Hondius.

También han sido dos las personas de nacionalidad india trasladadas a Países Bajos. Ambos forman parte de la tripulación, según ha informado el grupo de comunicación indio NDTV, y seguirán las directrices sanitarias holandesas a la hora de hacer la cuarentena. Parte del equipo a bordo del crucero, procedente de Portugal, Guatemala, Montenegro y Ucrania, vuelven a su país de residencia, Holanda, y no a sus países de origen. Por su parte, el único pasajero argentino a bordo del MV Hondius, un ingeniero que no forma parte de la tripulación, también cumplirá cuarentena preventiva en Países Bajos.

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