La mitad de los migrantes que llegan a España están sobrecualificados en su trabajo por la falta de reconocimiento de títulos

Abandonar tu país de origen para buscar una mejor vida en otro es difícil, y convalidar tus estudios para poder trabajar de lo tuyo también. En España, más de la mitad de los inmigrantes que acceden al mercado laboral están ocupando puestos de trabajo por debajo de su nivel de formación, es decir, están sobrecualificados. Esta realidad, que afecta al 52% de los trabajadores extranjeros frente al 34,5 % de los españoles, y se ha convertido en uno de los principales problemas para la integración efectiva de la población migrante que llega a España. Son datos del último informe publicado por Fedea y titulado Inmigración, Envejecimiento y Dividendo Demográfico: El caso de España en perspectiva.

Esta sobrecualificación no es fruto de la casualidad ni responde únicamente a la elección personal de los migrantes. El principal factor detrás de este fenómeno es la dificultad para que España reconozca oficialmente los títulos y la experiencia profesional adquiridos en el país de origen. Muchos migrantes llegan con estudios universitarios, formación técnica o experiencia laboral relevante, pero al intentar incorporarse al mercado laboral español, se topan con barreras administrativas y burocráticas que les impiden ejercer su profesión, independientemente de su capacitación real.

El proceso de homologación y reconocimiento de títulos extranjeros suele ser largo, exigente y también costoso, ya que hay que abonar una tasa de 166,50 euros. El Tribunal de Cuentas publicó un informe a finales de noviembre en el que recordaba que el Gobierno acumulabaa 30 de junio de 2025 un total de 80.648 solicitudes pendientes de resolución, con una entrada anual de alrededor de 30.000 solicitudes. Colectivos como Homologación Justa Ya calculan que la mayoría de solicitudes (más del 90%) proceden de Latinoamérica. De entre ellos, los sanitarios son los más numerosos, principalmente graduados en Medicina, Odontología y Enfermería, profesiones que sufren una considerable falta de trabajadores en España.

El recorrido de un médico argentino para ejercer en España

Vayamos a un ejemplo concreto. Si un médico argentino llega a España el primer paso es solicitar la homologación de su título universitario ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, presentando la documentación académica debidamente indicada (con las asignaturas cursadas, las horas, las prácticas...) y acreditando que su formación le habilita para ejercer en Argentina.

Si además posee una especialidad, deberá tramitar su reconocimiento ante el Ministerio de Sanidad, un procedimiento que puede resultar más complejo. Una vez obtenida la homologación, es obligatorio colegiarse en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia donde vaya a trabajar y, en caso de no tener nacionalidad europea, gestionar también el correspondiente permiso de residencia y trabajo. Solo tras completar estos pasos podrá ejercer legalmente en el sistema sanitario español, ya sea en el ámbito público o privado.

Lo que se encuentras muchas personas a la hora de realizar estos pasos es que hay diferencias entre los sistemas educativos, que no hay convenios bilaterales o que los documentos que les piden y deben conseguir en su país de origen son difíciles de conseguir. En estos casos, y ante la necesidad de trabajar, acaban aceptando cualquier empleo disponible, aunque no requiera cualificación específica. El resultado es una infrautilización del capital humano: médicos que trabajan como cuidadores, ingenieros que limpian oficinas, o profesores que se dedican a la hostelería.

“Muchos inmigrantes no ven reconocidos sus títulos o experiencia previa, lo que les obliga a aceptar empleos por debajo de su formación real. Esto genera empleos menos estables y con mayor riesgo de desempleo, contribuyendo a mantener las diferencias laborales que no se explican solo por el nivel educativo formal”, apunta el informe de Fedea, elaborado por J. Ignacio Conde-Ruiz, Clara I González y Miguel Díaz-Salazar. Esta situación, además de mermar las expectativas individuales y el desarrollo profesional de quienes migran, perjudica también al conjunto de la economía española, que no aprovecha todo el potencial productivo y de innovación que aportan estos trabajadores.

Mayor precariedad

La sobrecualificación tiene efectos concretos sobre las condiciones laborales de los migrantes. Al no poder acceder a empleos acordes a su formación, terminan concentrándose en sectores de baja cualificación como la agricultura, la hostelería, el servicio doméstico o la construcción. En estos ámbitos, la precariedad laboral es mayor, los contratos suelen ser temporales o a tiempo parcial y los salarios, inferiores a la media. Además, esta concentración en ciertos sectores refuerza la segmentación laboral y dificulta la movilidad interna hacia puestos de mayor valor añadido.

La brecha no se reduce únicamente a la cualificación formal. Fedea destaca que la brecha en el desempleo se mantiene incluso dentro de cada grupo educativo. Es decir, aunque un inmigrante y un nativo tengan el mismo nivel de estudios, el primero sigue enfrentando más dificultades para conseguir empleo. Esta desventaja se explica en parte por la sobrecualificación, pero también por la falta de reconocimiento de la experiencia profesional previa y, en ocasiones, por situaciones de discriminación o falta de redes personales.

El problema del reconocimiento de títulos también afecta a la integración social. Muchos migrantes experimentan frustración y desmotivación al sentir que su esfuerzo educativo y profesional no es valorado ni recompensado en su país de acogida. Esta sensación puede derivar en pérdida de autoestima, dificultades económicas y, en algunos casos, en el abandono de proyectos personales o familiares. Para la sociedad receptora, supone la pérdida de talento y de diversidad en profesiones clave, especialmente en áreas donde existe demanda de personal cualificado.

Simplificar y agilizar los procesos de homologación

A pesar de la magnitud del problema, el texto señala que la inversión en programas de homologación y reconocimiento de títulos profesionales se considera esencial para evitar la infrautilización del capital humano inmigrante. Estas iniciativas no solo benefician a los propios migrantes, sino que también contribuyen a mejorar la competitividad y la innovación del tejido productivo español, permitiendo que el país aproveche al máximo la diversidad y la experiencia internacional de la población que recibe.

El documento también apunta a la necesidad de simplificar y agilizar los procesos de homologación, reducir los costes asociados y mejorar la transparencia en los criterios de evaluación. La colaboración entre administraciones, universidades y empresas puede facilitar la integración de los migrantes en ocupaciones acordes a su formación y promover la igualdad de oportunidades.

El impacto de la sobrecualificación y la falta de reconocimiento de títulos se agrava en determinados colectivos. Por ejemplo, las mujeres migrantes sufren una doble penalización: además de enfrentar las barreras generales del mercado laboral, suelen estar más presentes en trabajos de cuidados, limpieza y hostelería, incluso cuando cuentan con formación superior.

“La carencia de reconocimiento de títulos, la discriminación o la falta de información sobre el funcionamiento del mercado laboral podría explicar la mayor concentración de mujeres inmigrantes en ocupaciones elementales y que requieren menores niveles de cualificación”, explica el informe. Y es que, aunque en España haya más mujeres que nunca con trabajo, la desigualdad todavía persiste y queda mucho trabajo por hacer.