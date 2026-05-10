FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

El FC Barcelona y el Real Madrid protagonizan el último Clásico de la temporada. Una cita donde cada equipo llega con una situación diferente. Los azulgranas pueden proclamarse campeones de la competición doméstica, ya que solo necesitarían un empate para certificarlo. Lo harían con el Camp Nou como escenario y la afición de su parte. Los blancos, sin embargo, acuden al encuentro en medio de una oleada de polémicas que ha puesto patas arriba el vestuario. El viaje a Italia de Mbappé en medio de la recuperación por lesión, la confesión de Álvaro Carreras sobre el tortazo de Rüdiger y el altercado entre Tchouaméni y Valverde que acabó con el uruguayo en el hospital. Un ambiente complicado tras una nueva temporada en blanco.
La situación en el vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos. Tras el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ocurrido este miércoles, la tensión entre ambos ha ido en aumento durante la jornada de de este jueves. Según ha publicado Marca, se ha producido un nuevo incidente dentro del vestuario merengue, el cual ha sido calificado de “muy grave” por integrantes del entorno del equipo. Este hecho ha obligado a los responsables del club a convocar una reunión de emergencia y a considerar la adopción de medidas disciplinarias.
La atmósfera dentro del vestuario del Real Madrid atraviesa uno de los momentos más tensos de la temporada, evidenciando una fractura interna que se ha ido profundizando con el paso de las jornadas. El clima negativo quedó expuesto durante el entrenamiento más reciente en Valdebebas, donde se produjo un incidente que, según ha informado MARCA, reflejó con claridad el deterioro de las relaciones entre varios jugadores del plantel blanco.
El duelo entre el FC Barcelona y el Real Madrid llega marcado por lo ocurrido en el vestuario blanco en los últimos días Vamos a hacer un repaso
FC Barcelona y Real Madrid disputan el último Clásico de la temporada, en un contexto donde ambos equipos atraviesan realidades distintas. El equipo azulgrana tiene la posibilidad de proclamarse campeón de LaLiga, ya que le basta con obtener un empate para asegurar el título. El partido se celebra en el Camp Nou, con el respaldo de su afición. Por su parte, el conjunto blanco llega al encuentro envuelto en una serie de polémicas que han generado tensión en el vestuario. Entre los episodios recientes figuran el viaje de Mbappé a Italia durante su proceso de recuperación, las declaraciones de Álvaro Carreras sobre un incidente físico con Rüdiger y el altercado entre Tchouaméni y Valverde, que terminó con el futbolista uruguayo en el hospital. Todo esto ocurre en medio de una campaña en la que el Real Madrid no ha conseguido títulos.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita en el calendario: el Clásico; el duelo de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Un partido que llega en un momento convulso para los blancos, dadas las polémicas internas; mientras los azulgranas apuntan a hacerse con el título liguero en el encuentro ante el eterno rival.