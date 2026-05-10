FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid El club azulgrana recibe en el Camp Nou a los blancos para disputar el último Clásico de la temporada

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

FC Barcelona y Real Madrid disputan el último Clásico de la temporada, en un contexto donde ambos equipos atraviesan realidades distintas. El equipo azulgrana tiene la posibilidad de proclamarse campeón de LaLiga, ya que le basta con obtener un empate para asegurar el título. El partido se celebra en el Camp Nou, con el respaldo de su afición. Por su parte, el conjunto blanco llega al encuentro envuelto en una serie de polémicas que han generado tensión en el vestuario. Entre los episodios recientes figuran el viaje de Mbappé a Italia durante su proceso de recuperación, las declaraciones de Álvaro Carreras sobre un incidente físico con Rüdiger y el altercado entre Tchouaméni y Valverde, que terminó con el futbolista uruguayo en el hospital. Todo esto ocurre en medio de una campaña en la que el Real Madrid no ha conseguido títulos.