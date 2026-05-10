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FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club azulgrana y el equipo blanco

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Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Susana Vera)
Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Susana Vera)

El FC Barcelona y el Real Madrid protagonizan el último Clásico de la temporada. Una cita donde cada equipo llega con una situación diferente. Los azulgranas pueden proclamarse campeones de la competición doméstica, ya que solo necesitarían un empate para certificarlo. Lo harían con el Camp Nou como escenario y la afición de su parte. Los blancos, sin embargo, acuden al encuentro en medio de una oleada de polémicas que ha puesto patas arriba el vestuario. El viaje a Italia de Mbappé en medio de la recuperación por lesión, la confesión de Álvaro Carreras sobre el tortazo de Rüdiger y el altercado entre Tchouaméni y Valverde que acabó con el uruguayo en el hospital. Un ambiente complicado tras una nueva temporada en blanco.

14:58 hsHoy

Tchouaméni manda a Valverde al hospital: nueva bronca en el Real Madrid, que tiene que tomar medidas ante la crisis en el vestuario

El uruguayo y el francés han vuelto a protagonizar una nueva disputa elevando la tensión en el vestuario blanco

Los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurelien Tchouameni (Reuters/Matthew Childs)
Los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurelien Tchouameni (Reuters/Matthew Childs)

La situación en el vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos. Tras el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ocurrido este miércoles, la tensión entre ambos ha ido en aumento durante la jornada de de este jueves. Según ha publicado Marca, se ha producido un nuevo incidente dentro del vestuario merengue, el cual ha sido calificado de “muy grave” por integrantes del entorno del equipo. Este hecho ha obligado a los responsables del club a convocar una reunión de emergencia y a considerar la adopción de medidas disciplinarias.

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14:57 hsHoy

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Según la información difundida por ‘Marca’, los dos jugadores casi llegan a las manos

El jugador del Real Madrid Fede Valverde (Europa Press)
El jugador del Real Madrid Fede Valverde (Europa Press)

La atmósfera dentro del vestuario del Real Madrid atraviesa uno de los momentos más tensos de la temporada, evidenciando una fractura interna que se ha ido profundizando con el paso de las jornadas. El clima negativo quedó expuesto durante el entrenamiento más reciente en Valdebebas, donde se produjo un incidente que, según ha informado MARCA, reflejó con claridad el deterioro de las relaciones entre varios jugadores del plantel blanco.

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14:55 hsHoy

El duelo entre el FC Barcelona y el Real Madrid llega marcado por lo ocurrido en el vestuario blanco en los últimos días Vamos a hacer un repaso

14:46 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El club azulgrana recibe en el Camp Nou a los blancos para disputar el último Clásico de la temporada

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)
Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

FC Barcelona y Real Madrid disputan el último Clásico de la temporada, en un contexto donde ambos equipos atraviesan realidades distintas. El equipo azulgrana tiene la posibilidad de proclamarse campeón de LaLiga, ya que le basta con obtener un empate para asegurar el título. El partido se celebra en el Camp Nou, con el respaldo de su afición. Por su parte, el conjunto blanco llega al encuentro envuelto en una serie de polémicas que han generado tensión en el vestuario. Entre los episodios recientes figuran el viaje de Mbappé a Italia durante su proceso de recuperación, las declaraciones de Álvaro Carreras sobre un incidente físico con Rüdiger y el altercado entre Tchouaméni y Valverde, que terminó con el futbolista uruguayo en el hospital. Todo esto ocurre en medio de una campaña en la que el Real Madrid no ha conseguido títulos.

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14:25 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita en el calendario: el Clásico; el duelo de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Un partido que llega en un momento convulso para los blancos, dadas las polémicas internas; mientras los azulgranas apuntan a hacerse con el título liguero en el encuentro ante el eterno rival.

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