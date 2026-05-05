Los españoles quieren ser funcionarios: el empleo público ha crecido el doble que el privado en los últimos seis años

Funcionarios de la Agencia Tributaria trabajando en sus oficinas. (Europa Press)

El empleo público en España creció el doble que el privado entre 2019 y 2025, según un análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Las afiliaciones a la Seguridad Social en las administraciones públicas aumentaron un 21,9% en ese periodo, frente al 10,8% registrado en el sector privado, y superaron también la media general del conjunto de la economía, que se situó en el 12,2%. Y a partir de este martes el número se amplía: el Consejo de Ministros aprueba hoy la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE).

El estudio, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, economista de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y colaborador de Fedea, analiza la evolución de las afiliaciones entre 2019 —el año anterior a la pandemia de Covid-19— y 2025, con el objetivo de evitar las distorsiones que introdujeron tanto la crisis sanitaria como la posterior perturbación derivada de la invasión rusa de Ucrania. El resultado es un mercado laboral que, en términos agregados, muestra una expansión notable, pero con un sector público que avanza a un ritmo muy superior al del tejido empresarial privado.

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En cifras absolutas, las administraciones públicas sumaron 558.199 nuevos afiliados en el periodo analizado, al pasar de 2.545.277 en 2019 a 3.103.477 en 2025. El sector privado, pese a concentrar la mayor parte del empleo total, registró un incremento de 1.799.176 afiliados, con una tasa de crecimiento que no llegó a la mitad de la del sector público.

Un análisis de Fedea revela que el empleo público en España aumentó un 21,9% entre 2019 y 2025, duplicando el ritmo del sector privado (10,8%) y superando el crecimiento general de la economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del bloque público, el mayor impulso provino de las comunidades autónomas, que concentraron el 69,7% del aumento total de empleo en las administraciones. Entre 2019 y 2025, las CCAA incorporaron 389.184 nuevos afiliados, con una tasa de crecimiento del 26%, al pasar de 1.497.001 a 1.886.185 afiliados. Su peso dentro del conjunto del sector público en 2025 alcanzó el 8,7% del total de afiliaciones a la Seguridad Social.

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La Administración General del Estado (AGE) fue, en términos porcentuales, la que más creció de los tres niveles administrativos analizados: un 37,7%, con 128.800 nuevos afiliados, hasta situarse en 470.111. Las corporaciones locales, en cambio, registraron el avance más moderado, tanto en términos relativos (5,7%) como absolutos (+40.216 afiliados), para cerrar 2025 con 747.181 afiliados.

Educación y sanidad, los sectores que más empujaron

El análisis por ramas de actividad permite identificar qué sectores concretos impulsaron el crecimiento del empleo público. La educación fue la sección que más aportó al aumento global de afiliaciones en el Régimen General de Asalariados durante el periodo, con 345.963 nuevos afiliados. De ese total, el 82,2% correspondió a las administraciones públicas, es decir, 273.831 trabajadores. El informe de Fedea apunta que “una parte de este incremento puede estar explicado por la jubilación de trabajadores de la educación encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas, al que no se puede acceder desde 2010 y, por tanto, la reposición se encuadra en el Régimen General de Asalariados de la Seguridad Social”.

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Evolución de afiliaciones al Régimen General de Asalariados por secciones CNAE. (Fedea)

Las actividades sanitarias y de servicios sociales registraron el mayor incremento absoluto de todas las secciones: 357.995 nuevos afiliados entre 2019 y 2025. A diferencia de educación, este crecimiento se concentró principalmente en el sector privado (65,3% del total), aunque la aportación pública también fue relevante. Entre las dos secciones —educación y sanidad—, ambas vinculadas a lo que el informe denomina “bienes preferentes para la sociedad española”, se explica el 28,7% de toda la mejora de afiliaciones registrada en el periodo.

A pesar del ritmo de expansión, el empleo público sigue siendo una parte minoritaria del total del mercado laboral español. En 2025, las administraciones públicas representaban el 14,3% del total de afiliaciones a la Seguridad Social, frente al 85,7% del sector privado. En términos de aportación al crecimiento total del periodo, el sector público explicó el 23,7% del aumento de afiliaciones, mientras que el privado aportó el 76,3% restante.

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El informe de Fedea también señala que la tasa de crecimiento anual del sector público en 2025 fue superior a la media general: un 2,6% frente al 2,3% del conjunto de la economía. Ese diferencial, aunque moderado en un solo año, se amplía de forma más llamativa cuando se toma el periodo completo de seis años.

La reforma laboral, de fondo

El informe sitúa parte de estos cambios en el contexto de la última reforma laboral, aprobada mediante el Real Decreto-ley 32/2021, que prohibió con carácter general el uso de la contratación temporal. En el sector público, la categoría de otros —que agrupa mayoritariamente contratos temporales en las administraciones— representaba en 2025 el 9,3% del total de afiliaciones, frente al 7,4% de 2019, lo que refleja que este tipo de vinculación laboral ganó peso relativo en el ámbito público pese a la reforma.

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El análisis de García Díaz advierte, además, de que “la información facilitada por la Seguridad Social no permite analizar con la solidez suficiente la duración media de los contratos”, tanto temporales como indefinidos, lo que limita la capacidad de evaluar con precisión la calidad real del empleo generado, también en el sector público.

El conjunto de afiliaciones a la Seguridad Social alcanzó en 2025 un máximo histórico de 21.635.194 en promedio anual, con un aumento de casi 2,4 millones respecto a 2019. De ese total, 3.103.477 correspondieron a trabajadores en las administraciones públicas, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

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