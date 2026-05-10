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Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Los acusados habrían suplantado la identidad de la primera dama en la Dirección General de Finanzas Públicas bajo el nombre de “Sr. Trogneux Jean-Michel”

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Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, asiste a una mesa redonda organizada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (REUTERS/Kylie Cooper)
Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, asiste a una mesa redonda organizada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (REUTERS/Kylie Cooper)

El Tribunal de Apelación de París ha dictado sentencia contra una pareja de Alta Córcega (Córcega) este jueves, 7 de mayo, por haber cometido un delito de suplantación de identidad en la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP). Los hechos se remontan a 2024, cuando Juliette A., de 48 años, y Laurent A., de 42, incluyeron el nombre de la primera dama francesa, Brigitte Macron, en su declaración de la renta en el apartado de “otros dependientes discapacitados”.

Junto a ella, los infractores también mencionaron a todos los miembros del gobierno, los parlamentarios, el jefe de Estado y el presidente de Ucrania. Sin embargo, en el caso de Brigitte le atribuyeron el nombre de “Sr. Trogneux Jean-Michel, conocido como Brigitte”, tal y como ha informado Le Figaro. Desde que modificaron el nombre de la primera dama en la base de datos, el Tribunal Correccional de París ha condenado a otras personas por ciberacoso a Brigitte. Aunque los acusados solo cumplirán condena de cuatro a ocho meses si reinciden en sus actividades, sí que han tenido que indemnizar a la primera dama con 10.000 euros por daños morales.

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Mientras que en el caso de Juliette y Laurent, el fallo del Tribunal Penal de París absolvió a los de Alta Córcega al considerar que no existió robo de identidad, ya que no intentaron acceder al espacio personal de Brigitte Macron. En cambio, el Tribunal de Apelación sí que ha considerado la probación de la responsabilidad penal de la pareja. Debido a ello, ha dictado cuatro meses de prisión condicional para Juliette A. y tres meses para Laurent A., además de restringir su derecho al voto los próximos dos años.

Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, asiste a una mesa redonda organizada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (REUTERS/Kylie Cooper)
Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, asiste a una mesa redonda organizada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (REUTERS/Kylie Cooper)

“Lucho contra esto constantemente”

El caso de la pareja de Córcega se inscribe en una serie de ataques digitales y campañas de desinformación dirigidas contra la esposa del presidente francés. Parece ser que Brigitte Macron se ha convertido en blanco frecuente de ciberacoso sexista y campañas de rumores, especialmente aquellas que cuestionan su identidad de género y su relación con Emmanuel Macron.

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En enero, un tribunal penal de París impuso penas de prisión a varios individuos, entre ellos la escritora Aurélien Poirson-Atlan, la autoproclamada “vidente” Amandine Roy y el galerista Bertrand Scholler, por insultos y difamaciones relacionados con la figura de la primera dama. Tras ello, la primera dama francesa dio una entrevista para el TF1 en la que describió el impacto personal y familiar de estos ataques: “Lucho contra esto constantemente. Quiero ayudar a los adolescentes a combatir el acoso. Pero si no doy el ejemplo, va a ser difícil”.

La relación comenzó en secreto durante los ensayos de una obra de Eduardo De Filippo. Fue un vínculo intelectual, casi literario, según ambos relatarían años después.

La esposa de Macron detalló también que incluso sus nietos han sufrido la difusión de rumores sobre su identidad, subrayando el alcance de la desinformación en el entorno digital y su efecto en la vida privada. Por el momento, el matrimonio Macron mantiene acciones legales en Francia y en Estados Unidos contra quienes han propagado teorías conspirativas y mensajes difamatorios. De este modo, la sentencia contra la pareja de Alta Córcega refuerza el mensaje de las autoridades francesas sobre la gravedad de los delitos de suplantación de identidad y acoso digital, en un contexto de creciente preocupación por la protección de figuras públicas y la integridad de los datos personales.

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