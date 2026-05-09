Sara Carbonero e Isabel Jiménez expanden su negocio conjunto con una nueva tienda en Valencia: planean abrir hasta siete locales más para 2027

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en imagen de archivo (Europa Press)

La apertura de un nuevo establecimiento propio de Slowlove, la firma de moda fundada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez, según informa Las Provincias, ha marcado un nuevo hito en el recorrido de la marca. Ubicada en el centro comercial El Saler de Valencia, esta tienda refuerza la apuesta por acercar a sus clientas un espacio propio, diseñado para transmitir su particular filosofía vital.

El primer local independiente de Slowlove fue inaugurado a finales de 2025 en el centro comercial El Osito, en L’Eliana (Valencia). La previsión de la firma, orientada al público femenino y con un enfoque autodefinido como ‘slow fashion’, contempla la apertura de otras siete tiendas propias hasta 2027, según el citado medio, de modo que planea contar con un total de nueve establecimientos exclusivos.

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Estas aperturas convivirán con los más de 150 puntos de venta compartidos con otras marcas de su grupo en España y Portugal. El último lanzamiento de Slowlove representa un giro estratégico en la distribución de la firma, que hasta ahora se apoyaba principalmente en espacios compartidos en tiendas de la matriz.

Isabel Jiménez publica sus fotos con Sara Carbonero en Instagram

La marca de Sara Carbonero e Isabel Jiménez

Desde la propia marca subrayan su intención de avanzar hacia un modelo de puntos de venta propios en los que el concepto Slowlove se materializa más allá de la moda: “Aquí está todo: nuestras prendas, los complementos y esa forma de entender la vida que tanto nos define. Un lugar donde perderse un rato, tocar las texturas, probarse sin prisa y simplemente dejarse llevar”.

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La marca fue creada en 2015 por Isabel Jiménez y Sara Carbonero, que mantienen la dirección creativa tras su integración en el grupo Tendam en 2021, mientras la gestión operativa ha pasado a manos de Cortefiel. Su catálogo se encuentra en la web oficial de Slowlove, en la de Cortefiel y en más de 150 establecimientos físicos de ambos países. Las colecciones se identifican por “un ADN libre, versátil y boho” y están dirigidas a mujeres que, según describen, valoran la autenticidad por encima de las tendencias efímeras.

La amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez

El vínculo personal entre las fundadoras también ha definido el rumbo de la firma. La amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez se remonta a su primer encuentro en el plató de Informativos Telecinco en 2011. Ambas recordaron en el programa Martínez y Hermanos en 2024 cómo su relación, pese a empezar de forma distante, evolucionó hasta convertirse en una “hermandad”.

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Isabel Jiménez publica sus fotos con Sara Carbonero en Instagram

Isabel Jiménez relató que, tras incorporarse al informativo de mediodía presentado por David Cantero durante el verano de 2011, “lo normal es que alguien nos hubiera presentado, pero no. Yo me siento allí y entonces llega Sara Carbonero, que volvía de vacaciones y todo el mundo la conocía, se sienta a mi lado y dice ‘Hola’ y ya está”.

Sara explicó que esa frialdad inicial se debió a su carácter reservado y a la tensión profesional del momento. Sin embargo, compartieron una conversación en maquillaje que, según Isabel, fue determinante: “Desde ese día, no nos hemos separado nunca”, reconoció Jiménez.

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El proyecto empresarial de ambas ha estado marcado por esa complicidad. Tras varios años de amistad y experiencias compartidas, decidieron en 2015 lanzar Slowlove, impulsando una marca que ha logrado mantener su esencia tras la adquisición por Tendam en 2021. Diez años de trayectoria han culminado con la celebración del décimo aniversario de la firma en 2025, un hito señalado especialmente por las creadoras al frente de la dirección creativa.