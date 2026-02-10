España

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

El crecimiento del empleo extranjero en sectores como hostelería, construcción o comercio libera puestos para los españoles en sectores mejor remunerados y con mayor estabilidad, según datos recientes del mercado laboral

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una limpiadora en un hotel de Mallorca. EFE/CATI CLADERA

El debate sobre la inmigración está más presente que nunca. Sobre todo tras el anuncio del Gobierno de comenzar los trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven y trabajan en España. La medida, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, busca reconocer derechos y ofrecer estabilidad administrativa a miles de personas que permanecen en nuestro país en situación irregular.

Sin embargo, más allá del ruido político y de las informaciones contradictorias que han circulado en los últimos días, los datos económicos dibujan una realidad no tan polarizada. Y es que, la inmigración ha facilitado que los trabajadores nacionales accedan a empleos de mejor calidad y mayor salario.

Los extranjeros cubren los puestos menos cualificados

España lleva varios años creando empleo a buen ritmo, especialmente tras la pandemia. En ese proceso, según recalca el director de coyuntura y análisis internacional de Funcas Raymond Torres en uno de sus últimos análisis, la aportación de la población extranjera ha sido decisiva. El año pasado, más del 80% de las nuevas personas activas en el mercado laboral eran extranjeras o tenían doble nacionalidad. En términos de afiliación a la Seguridad Social, los trabajadores de nacionalidad extranjera concentraron en 2025 alrededor del 41% de los nuevos empleos creados, un porcentaje muy superior al registrado entre 2014 y 2022, cuando era algo excepcional que se llegara a superar el 30%.

El crecimiento del empleo entre
El crecimiento del empleo entre los españoles se concentra en las ocupaciones mejor remuneradas, un fenómeno algo más pronunciado que en el resto de Europa. (Funcas)

Además, este peso creciente se concentra en sectores muy concretos. La hostelería, el comercio, la construcción o la agricultura dependen cada vez más de la mano de obra procedente de otros países. Solo en la hostelería, tres de cada cuatro nuevos afiliados eran extranjeros; en el comercio, casi el 72%; y en la construcción, cerca del 65%. Son actividades intensivas en trabajo, con salarios generalmente más bajos y condiciones más exigentes, menos atractivas para buena parte de la población española.

Al mismo tiempo que los trabajadores extranjeros ocupaban estos puestos, el empleo entre los españoles ha seguido una trayectoria muy distinta. Entre 2021 y 2024, el aumento del empleo nacional se concentró exclusivamente en tres grandes grupos profesionales: directivos y gerentes; técnicos y profesionales científicos; y técnicos y profesionales de apoyo. Se trata de ocupaciones con mayor valor añadido, mayor estabilidad y salarios bastante más elevados. De hecho, la remuneración media en estos puestos se sitúa en torno a un 57% por encima de la media nacional.

Paralelamente, el número de españoles ocupados en trabajos peor pagados —en los que los salarios están aproximadamente un 38% por debajo de la media— ha disminuido considerablemente. A día de hoy, este tipo de empleos depende casi por completo de la población extranjera. El resultado es un mercado laboral más segmentado, pero también que refleja una mejora clara en la calidad del empleo que desempeñan los trabajadores nacionales.

Impacto de la inmigración en el empleo

Pero esto no es una relación literal de causa y efecto. Aquí influyen otros factores relevantes, como el aumento del nivel educativo de la población española y el cambio en las preferencias laborales de las nuevas generaciones. También siguen existiendo barreras y desincentivos que dificultan la colocación de personas desempleadas con perfiles similares a los de muchos trabajadores extranjeros que sí logran incorporarse al mercado laboral.

Descubre los puntos clave de
Descubre los puntos clave de la nueva reforma de extranjería en España. Esta guía detalla los requisitos de permanencia, la documentación necesaria y los beneficios para la integración laboral y familiar de los migrantes en 2026. Conoce cómo acceder a la residencia legal y los nuevos plazos de solicitud. InfografíaIA.

Aun así, la comparación internacional refuerza la idea de que la inmigración desempeña un papel clave. En Italia, donde el crecimiento de la población activa extranjera ha sido mucho menor en los últimos años, el desplazamiento de los trabajadores nacionales hacia ocupaciones de mayor cualificación ha sido también más limitado. En cambio, Alemania muestra una evolución parecida a la española, ya que la fuerte entrada de mano de obra extranjera ha ido acompañada de una concentración de empleo nacional en sectores más tecnológicos y mejor remunerados.

Y otro de los temores recurrentes en el debate público es el impacto de la inmigración sobre los salarios. Los datos disponibles no apuntan a una presión generalizada a la baja. Es más, incluso en sectores con alta presencia de trabajadores extranjeros, como la construcción, los costes laborales han aumentado notablemente en los últimos años, tanto en España como en otros países europeos.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

Sostienen sectores clave, pero no resuelven los retos estructurales

Pero, más allá del empleo directo, la inmigración ha contribuido a dinamizar actividades que actúan como soporte de sectores de alto valor añadido. La logística, el transporte o los servicios administrativos, con una elevada presencia de trabajadores extranjeros, son piezas clave para el funcionamiento de los servicios profesionales, la industria especializada o la propia construcción. Sin esa aportación, la economía española probablemente habría respondido al aumento de la demanda con subidas de precios, en lugar de incrementar la producción y el empleo.

Todo esto no significa que la inmigración sea una solución automática a los problemas estructurales de la economía española. La baja productividad, la debilidad salarial o la financiación del sistema de pensiones siguen siendo los retos pendientes, según Funcas. Además, los beneficios económicos dependen, sobre todo, de la capacidad de integración y del perfil profesional de la población extranjera, así como de políticas públicas que orienten mejor los flujos migratorios.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaDesigualdad SocialEmpleo EspañaTrabajadores EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La crisis de vivienda golpea con fuerza en Canarias: las casas para turistas superan el 20% en varios municipios

Más del 5% de las viviendas en la región no pertenece a los canarios. Son estas cifras las que han llevado a los locales a manifestarse en más de una ocasión contra este modelo turístico, que consideran saturado y masificado

La crisis de vivienda golpea

Descendiente del ‘Tractor amarillo’, Mikel Herzog Jr. presenta la balada del Benidorm Fest 2026: “Lo bonito es empezar una carrera con un tema así”

‘Infobae’ ha entrevistado al hijo de Mikel Herzog, que actuará con ‘Mi mitad’ en la primera semifinal del festival

Descendiente del ‘Tractor amarillo’, Mikel

Aragón se carga los pronósticos sobre las elecciones en Castilla y León: Vox está disparado y ni el PSOE ni el PP saben cómo pararlo

Los sondeos previos al 8 de febrero quedan en papel mojado. Vox ha dado un golpe sobre la mesa y Ferraz y Génova rehúyen la autocrítica

Aragón se carga los pronósticos

Dos de cada diez crisis de epilepsia las provoca el insomnio: “El estilo de vida es la base del tratamiento”

En España, más de medio millón de personas sufre de epilepsia sufren del trastorno de epilepsia

Dos de cada diez crisis

El bar recomendado por la Guía Michelin que sirve las gambas más famosas de Bilbao y que lleva abierto desde 1878

Los Fueros es una parada imprescindible para quienes visitan el Casco Viejo bilbaíno, todo un templo dirigido ahora por el cocinero Paul Ibarra

El bar recomendado por la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Errejón, a un

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliáa vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

ECONOMÍA

Las claves del acuerdo que

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio