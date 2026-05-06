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Leche de cabra: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este alimento destaca por sus proteínas de alta calidad que facilitan la digestión

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Un ganadero sosteniendo una botella de leche de cabra
Un ganadero sosteniendo una botella de leche de cabra (Freepik)

La leche de cabra ha pasado de ser un producto tradicional a ocupar un lugar destacado en el estudio de la nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), su composición y propiedades la convierten en una alternativa interesante frente a otras leches, especialmente por sus beneficios para la salud y su elevada digestibilidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la leche de cabra es que su composición puede variar en función de múltiples factores, como la raza del animal, la zona geográfica de producción, la estación del año, la alimentación o incluso la etapa de lactancia. A pesar de estas variaciones, mantiene una base común: está compuesta principalmente por agua, además de aportar grasas y proteínas de alta calidad.

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En términos nutricionales, destaca por su contenido en proteínas completas, es decir, con todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita. Estas proteínas, junto con la estructura particular de su grasa, facilitan una digestión más ligera en comparación con la leche de vaca. De hecho, una de las principales ventajas de la leche de cabra es precisamente su mayor digestibilidad. Esto se debe a que forma un coágulo más blando en el estómago, lo que permite que las enzimas digestivas actúen de forma más eficiente.

Este rasgo la convierte en una opción especialmente interesante para personas con digestiones sensibles, niños o personas mayores, que pueden experimentar molestias con otros tipos de leche. Además, su perfil lipídico, aunque con menos grasa que la leche de oveja, presenta características que favorecen su absorción y utilización por el organismo.

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Otro de sus puntos fuertes es su contenido en micronutrientes, expone la FEN. La leche de cabra aporta una cantidad destacada de vitamina B2 o riboflavina, fundamental para el metabolismo energético y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. También contiene vitamina A en una forma particularmente beneficiosa: a diferencia de la leche de vaca, no presenta caroteno (responsable del tono amarillento), sino que aporta directamente vitamina A lista para ser absorbida por el organismo. Esto evita la necesidad de conversión en la glándula tiroides, lo que facilita su aprovechamiento nutricional.

Este detalle puede ser especialmente relevante en personas con dificultades metabólicas o con necesidades aumentadas de vitamina A, ya que esta vitamina es esencial para la salud visual, el sistema inmunitario y el mantenimiento de la piel.

Poner en el centro del debate la necesidad de garantizar el abastecimiento futuro de leche en España, uno de los grandes desafíos del sector, este el objetivo de la 66ª edición del Día Internacional Lácteo (DIL), un encuentro organizado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL). Son diferentes los temas clave que se han abordado, como la necesidad de medidas específicas que permitan a la industria láctea garantizar su competitividad en un mercado global cada vez más exigente. Durante la jornada, se subrayó el papel de la industria láctea como motor clave para la modernización del sector, impulsando la digitalización, la eficiencia, la sostenibilidad, la creación de empleo y la atracción de talento. Uno de los principales debates se centró en la necesidad de atraer talento y capital al medio rural. El sector espera una caída de la producción de leche en los principales países productores, Francia, Alemania y Países Bajos, que puede ser una ventana de oportunidad para España. El acto ha concluido con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha aprovechado su intervención para poner en valor la importancia estratégica de la industria láctea para la economía española y para la dinamización y vertebración de las zonas rurales.

Contraindicaciones de la leche de cabra

Sin embargo, pese a sus múltiples beneficios, la leche de cabra no está exenta de contraindicaciones. No es apta para personas con alergia a las proteínas de la leche, ya que, aunque presenta diferencias estructurales respecto a la leche de vaca, sigue conteniendo proteínas potencialmente alergénicas. Asimismo, no debe considerarse una alternativa segura para quienes padecen intolerancia a la lactosa, puesto que también contiene este azúcar, aunque en algunos casos puede ser mejor tolerada.

Por otro lado, es importante señalar que, como cualquier alimento, debe consumirse dentro de una dieta equilibrada. Su contenido en grasa, aunque moderado, puede no ser adecuado en grandes cantidades para personas con necesidades específicas de control lipídico.

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