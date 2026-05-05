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El campo advierte a Bruselas: “Se avecina una crisis alimentaria por la guerra en Oriente Medio”

El conflicto en Irán ha provocado un aumento del precio del gas natural en Europa y disparado el coste de insumos clave para el sector primario

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Un agricultor cosecha su campo de trigo en Escalles, cerca de Calais, Francia, 9 de agosto de 2023. (Reuters/Pascal Rossignol)
Un agricultor cosecha su campo de trigo en Escalles, cerca de Calais, Francia, 9 de agosto de 2023. (Reuters/Pascal Rossignol)

La alarma sobre la seguridad alimentaria y la capacidad de resistencia de la agricultura europea ha centrado el debate en Bruselas, a raíz de las advertencias lanzadas tanto por Copa-Cogeca como por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en un contexto de inestabilidad geopolítica y escalada de costes que amenaza la viabilidad del sector primario en la Unión Europea.

La última crisis generada por la guerra en Irán, que ha forzado el cierre intermitente del Estrecho de Ormuz y ha provocado un aumento del precio del gas natural en Europa, ha disparado el coste de insumos clave para el campo. Según declaraciones del secretario general de COAG, Miguel Padilla, los fertilizantes nitrogenados subieron más de un 50% en apenas un mes y el coste de llenar el depósito de los tractores en plena siembra se ha multiplicado por tres respecto al periodo anterior al actual conflicto en Oriente Medio.

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Durante la pasada reunión informal de ministros de Agricultura celebrada en Chipre, el presidente de Copa-Cogeca, Massimiliano Giansanti, y su homólogo Lennart Nilsson han reclamado a la Unión Europea acciones urgentes para evitar un escenario de crisis alimentaria.

Giansanti ha subrayado que los elevados costes, la debilidad de los mercados y las alteraciones externas generan una situación insostenible para los productores, advirtiendo que, en ausencia de intervención europea inmediata, las consecuencias se extenderán tanto al sector como al conjunto de los consumidores: “Se avecina una crisis alimentaria y no podemos permitirnos esperar”, ha manifestado.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

La guerra presiona al campo europeo

Las tensiones geopolíticas y las sucesivas crisis internacionales han golpeado de lleno a los agricultores y cooperativas de la Unión Europea. Copa-Cogeca ha destacado el efecto combinado del conflicto en Ucrania -que ha elevó los precios del fertilizante- y la actual crisis en Oriente Medio, que agrega nuevos incrementos en energía, combustibles, piensos, embalaje y logística. La organización ha considerado que esta presión compromete la viabilidad de numerosas explotaciones y hace imprescindible que la gestión de los riesgos agroclimáticos se aborde en relación con el contexto internacional.

De acuerdo con Copa-Cogeca, las medidas iniciales de la UE, como el Marco Temporal de Crisis Energética y el plan AccelerateEU, resultan insuficientes ante la magnitud de la amenaza. Por ello, la organización ha exigido una respuesta inmediata acompañada de una visión estratégica capaz de garantizar la continuidad de la producción agrícola y la solidez del sistema alimentario del continente.

El Plan de Acción sobre Fertilizantes, programado para el 19 de mayo, es considerado crucial, y las organizaciones han reclamado que sea ambicioso y eficaz para responder tanto a los desafíos actuales como a los del futuro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

La PAC, aún en debate

Junto a los efectos de la crisis en Oriente Medio, los agricultores y ganaderos insisten en su reclamo por un aumento en el Presupuesto Agrario Común de la Unión Europea (PAC). Desde la organización COAG, los agricultores rechazaron la integración de la PAC en un fondo conjunto con la política de cohesión, lo que supondría un abandono de las pequeñas y medianas explotaciones.

En este sentido, propusieron en una reunión con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, el mantenimiento de los dos pilares de la PAC y un límite de 60.000 euros por beneficiario en los pagos directos del Primer Pilar, para asegurar que los fondos lleguen a agricultores reales. Además, ha planteado reforzar el Segundo Pilar, dedicado al relevo generacional y al apoyo a las zonas rurales más vulnerables.

El reto del relevo generacional es otro de los puntos estratégicos. Según COAG, hasta seis de cada diez agricultores alcanzarán la edad de jubilación en España de aquí a 2030, lo que hace inasumible un recorte del 22% en el presupuesto de la PAC en este periodo, especialmente si se pretende facilitar la entrada de jóvenes en el sector

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