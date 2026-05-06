Arrate Mariño, psicóloga: “Esto es algo que suele pasar si eres una persona muy exigente contigo misma”

La autoexigencia excesiva muchas veces no se debe a un deseo por mejorar. (Magnific)

La autoexigencia forma parte del discurso cotidiano de una sociedad que premia el rendimiento constante. Desde edades tempranas, muchas personas aprenden que el valor propio está vinculado a los logros: las notas, el reconocimiento externo o la capacidad de cumplir expectativas. No es una idea que surja de manera espontánea, sino que suele estar arraigada en la educación recibida, en los modelos familiares y en los entornos donde crecer implica demostrar continuamente que se es “suficiente”.

A esta presión se suma un contexto social que refuerza la comparación permanente. Las redes sociales, el ámbito laboral competitivo y la cultura del éxito inmediato contribuyen a que el listón nunca parezca estar lo bastante bajo como para alcanzarlo sin esfuerzo. Así, lo que comienza como una motivación para mejorar puede convertirse en una exigencia constante difícil de sostener.

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Sin embargo, no todas las formas de exigencia son iguales. Existe una diferencia clave entre aspirar a crecer y vivir atrapado en la sensación de no llegar nunca. Es en ese punto donde la psicología pone el foco: en cómo se construye esa percepción interna de insuficiencia y qué consecuencias tiene en la vida cotidiana.

En este contexto, la psicóloga Arrate Mariño (@arratemarino.psicologa en TikTok) describe un patrón frecuente entre quienes mantienen altos niveles de autoexigencia. “Te explico en menos de un minuto algo que suele pasar si eres una persona muy exigente contigo mismo”, señala. Su planteamiento no parte de una crítica al esfuerzo, sino de una observación sobre cómo se experimenta internamente.

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La autoexigencia excesiva muchas veces depende de la educación recibida, enmarcada en la cultura del sobreesfuerzo. (Magnific)

Los peligros de la autoexigencia excesiva

Según explica la experta, “puedes hacer las cosas bien y aun así sentir que no es suficiente”. Esta percepción no está necesariamente ligada a los resultados objetivos, sino a la manera en la que la persona evalúa lo que hace. El foco, en lugar de situarse en lo conseguido, tiende a desplazarse hacia lo que falta por mejorar.

En esa línea, Mariño subraya que “te centras más en lo que falta que en lo que ya hay”. Este mecanismo, aparentemente útil para avanzar, puede terminar generando una sensación constante de carencia. La atención selectiva hacia lo incompleto refuerza la idea de que siempre queda algo pendiente, algo que impide validar el propio esfuerzo.

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La consecuencia directa de este patrón es que la percepción de uno mismo se vuelve dependiente del rendimiento. “Tu sensación de valía va a depender mucho de cómo hagas las cosas”, apunta la psicóloga. De este modo, el bienestar emocional queda condicionado a los resultados, creando una relación inestable con la autoestima.

Este vínculo entre hacer y valer es uno de los elementos más problemáticos de la autoexigencia extrema. Cuando el valor personal fluctúa en función del desempeño, cualquier error o resultado no esperado puede interpretarse como una confirmación de insuficiencia. Así, el margen para el descanso o la autocompasión se reduce considerablemente.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Mariño introduce además una reflexión clave sobre el origen de esta dinámica: “Al final la autoexigencia muchas veces no va de querer mejorar, sino que va de sentirse suficiente”. Esta afirmación desplaza el foco desde el crecimiento hacia la necesidad emocional que hay detrás. No se trata solo de avanzar, sino de validar la propia identidad.

El problema, añade, es que ese objetivo puede convertirse en inalcanzable si depende exclusivamente del cumplimiento de metas. “Sentirte suficiente no debería de depender solo de cumplir expectativas”, concluye. Así, en la actualidad, existe una gran dificultad para separar el valor personal de los logros externos.

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