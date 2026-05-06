Europa busca a los líderes industriales de la ‘Alianza de Drones UE-Ucrania’ que aprenderán de la experiencia de la guerra contra Rusia

Dron ucraniano (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La Comisión Europea ha abierto el proceso para seleccionar a los miembros fundadores de la ‘Alianza UE-Ucrania para el Desarrollo de Drones’, una nueva iniciativa que busca reforzar la capacidad europea para contrarrestar amenazas aéreas no tripuladas. Este proyecto responde a las recientes violaciones del espacio aéreo de Estados miembros de la Unión Europea (UE), que han puesto en evidencia la necesidad de una respuesta tecnológica coordinada y avanzada.

La Alianza UE-Ucrania de Drones surge como un espacio donde empresas, expertos y usuarios de ambos territorios pueden colaborar para impulsar la tecnología de drones y sistemas antidrones. Inspirada en lo aprendido por Ucrania durante el conflicto con Rusia, la iniciativa busca que las innovaciones se trasladen rápidamente del laboratorio al uso real, uniendo investigación, desarrollo y producción.

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Objetivo de la alianza de drones

El proyecto no se limita al ámbito industrial. Promueve también la cooperación entre entidades públicas y privadas, con la intención de organizar talleres, habilitar centros de pruebas en diferentes países e incentivar la participación de startups junto a grandes empresas. Además, la Alianza pretende detectar puntos vulnerables en la cadena de suministro y trabajar en conjunto para superarlos, apostando así por una mayor autonomía tecnológica europea. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas, mejorar la producción de drones defensivos y crear un entorno donde el conocimiento y la experiencia se compartan de forma efectiva.

Además, la Alianza fomentará la creación de estándares técnicos comunes y facilitará la integración de sistemas desarrollados en diferentes países. Se trabajará también en acelerar los procesos de certificación y cualificación de nuevos productos para que puedan ser usados cuanto antes. A largo plazo, la idea es sentar las bases para proyectos europeos de mayor escala en el campo de la defensa, con una coordinación estrecha entre todos los actores implicados.

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La gestión estará a cargo de un Consejo compuesto por miembros fundadores, representantes de la Comisión Europea y de Ucrania. Este órgano tendrá la responsabilidad de definir las prioridades, organizar las actividades y decidir sobre la incorporación de nuevos participantes, siempre con la meta de mantener una representación equilibrada de sectores y países.

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Selección de fundadores

La convocatoria está dirigida a entidades que ya hayan demostrado experiencia en drones y sistemas antidrones, ya sea en el ámbito civil o militar, en Europa o Ucrania. Se valorará especialmente la capacidad de aportar soluciones innovadoras, la experiencia en situaciones de emergencia y el compromiso con la colaboración internacional. Las candidaturas serán revisadas por la Comisión Europea y el Consejo Directivo, siguiendo criterios claros y transparentes.

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La Comisión explica que la información aportada será gestionada bajo estrictas normas de protección de datos, garantizando la confidencialidad y limitando el uso de los datos a lo necesario para el proceso de selección y la participación en la Alianza. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión ante las autoridades responsables. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 25 de mayo de 2026. La Alianza se presenta como un paso clave para reforzar la cooperación europea y avanzar en la innovación tecnológica en defensa.