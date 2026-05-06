Las revistas del corazón esta semana: la mudanza de Paz Vega y la unión de los hijos de Tita Cervera

Las revistas del corazón del 6 de mayo de 2026.

Los kioscos vuelven a estar cargados de la actualidad del mundo del corazón y del entretenimiento un miércoles más. Si bien las portadas son bastante variadas, en este 5 de mayo hay una protagonista que comparten tres de las cuatro cabeceras en su primera plana, Julia Janeiro.

La decisión de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario de dar el salto a la televisión como concursante de La caja amarilla, ha dejado atrás el veto que había sobre la joven, quien hace unos años pidió no ser un personaje público.

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Así es como la joven ha decidido seguir los pasos de sus padres y dar el salto a la pequeña pantalla. Como ellos, ha confiado en Antena 3, donde pronto se la podrá ver en un formato que apunta a ser una de las sorpresas de la temporada.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 6 de mayo de 2026.

Julia Janeiro es coronada por esta publicación como la “nueva estrella de la tele” y es que la hija de Jesulín de Ubrique ha decidido dejar atrás ese anonimato por el que tanto luchó para convertirse en un rostro conocido.

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En otro orden de cosas, la revista sigue los pasos de Paz Vega tras divorciarse de su marido, Orson Salazar. Tras una temporada en la que parecía no saber bien qué hacer, la actriz se ha mudado finalmente con su hermana, instalándose con ella. Una información exclusiva de esta revista que va acompañada de fotografías.

En otro orden de cosas encontramos una entrevista con Soraya Arnelas, quien reconoce muy sincera que “no he sido lo suficientemente ambiciosa”. Para cerrar la portada está Miguel Urdangarin, sobrino de Felipe VI, quien ha celebrado su 24 cumpleaños acompañado de su novia y su familia.

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‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 6 de mayo de 2026.

El protagonismo va en este caso al actor George Clooney tras haber cumplido 65 años, una cifra a la que llega, según Lecturas, convertido en el intérprete “más valiente y admirado de Hollywood”. Una afirmación que apoya en un texto en el que desvela “su faceta más desconocida para mejorar el mundo”.

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Volviendo al panorama nacional están Gerard Piqué y su novia Clara Chía, de quienes se muestran unas imágenes exclusivas de su escapada a Venecia, en la que se les vio “enamorados”. Por otro lado se recoge que María Iborra, hija de Verónica Forqué, ha escrito un libro en que ha narrado el trágico final de la actriz. Y para cerrar tenemos un análisis royal de la mano de Pilar Eyre, quien esta ocasión aplaude a la reina Sofía por haber estado “radiante en Suecia”.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista '¡Hola!' del 6 de mayo de 2026.

Posando ante las cámaras y presumiendo de algunos de sus tatuajes encontramos a Julia Janeiro en ¡Hola!’, revista para la que ha concedido una entrevista exclusiva. Se trata de su primera vez ante los medios y la joven ha posado ante las cámaras para mostrarse al mundo. En las páginas interiores narra su “impactante historia de superación como víctima del bullying”, además de hablar sobre su futuro.

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La reina Sofía, radiante con su elección de joyas en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia también tu espacio en esta portada que mezcla las dos caras del mundo del corazón.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del 6 de mayo de 2026.

El foco está puesto en Tita Cervera, quien ha preocupado a su entorno a raíz de su ingreso hospitalario, llegando aponer de acuerdo a sus hijos para “cuidarla y acompañarla” como nunca. En las fotografías, que son exclusivas, se puede ver a Borja Thyssen y su mujer, Blanca, junto a las mellizas de Tita. A sus 83 años, la baronesa sigue trabajando, pues como contó en una entrevista reciente no pasa por su cabeza el jubilarse.

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La otra exclusiva de este miércoles 6 de mayo está protagonizada por Maxi Iglesias, quien se ha comprado un ático de lujo ubicado en Madrid. También están la reina Sofía, radiante en su aparición en Suecia, y Julia Janeiro, que ha dejado atrás el anonimato para ser famosa gracias a un programa de televisión.